10:35, 02 Nisan 2018 Pazartesi

Fiji'de ÅŸiddetli deprem





Pasifik Ã¼lkelerinden Fiji'de meydana gelen 6,1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremin 83,5 kilometre derinlikte kaydedildiÄŸi belirtildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Pasifik Ã¼lkelerindenÂ Fiji'de 6,1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik AraÅŸtÄ±rmalar Merkezi (USGS),Â Fiji AdalarÄ±'nÄ±n gÃ¼neyindekiÂ depremin, 83,5 kilometre derinlikte kaydedildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Depremin ardÄ±ndan tsunami uyarÄ±sÄ± yapÄ±lmadÄ±. Depremin can veya mal kaybÄ±na neden olup olmadÄ±ÄŸÄ± henÃ¼z bilinmiyor.

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