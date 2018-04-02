10:29, 02 Nisan 2018 Pazartesi

ABD'den Afganistan'a bin asker daha...

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± Pentagon Afganistan'a yaklaÅŸÄ±k bin yeni asker gÃ¶nderdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Tolo News kanalÄ± Amerikaâ€™dan gÃ¶nderilen yeni askerlerin Afganistanâ€™da konuÅŸlandÄ±rÄ±lan 36 askeri birime daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Bunun yanÄ±nda ABD Afgan askerlerinin eÄŸitimi iÃ§in yeni bir GÃ¼venlik TugayÄ± oluÅŸturulduÄŸu bildirilirken bu tugaydaki asker sayÄ±sÄ± ise aÃ§Ä±klanmadÄ±.

11 EylÃ¼l 2001 saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ± Afganistan'a yerleÅŸen ABD'nin, bÃ¶lgedeki Afyon ticaretindeki payÄ±na deÄŸinmeyen Deniz Piyadeleri komutanÄ± Robert Kneller Amerika'nÄ±n "yeni bir 11 EylÃ¼l" Ã¶nlemek iÃ§in Afganistan'daki askeri varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± devam ettireceÄŸini sÃ¶yledi. ABD Generali Kneller aynÄ± zamanda Afganistan liderlerinin Taliban'la iÃ§ savaÅŸÄ± sona erdirmek iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye hazÄ±r olmasÄ± gerektiÄŸini belirtti.Â

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trumpâ€™a gÃ¶re, Afganistan'daki toplam Amerikan askeri sayÄ±sÄ± yaklaÅŸÄ±k 14 bin kiÅŸi olmalÄ±.

27 Martta Ã–zbekistanâ€™Ä±n baÅŸkenti TaÅŸkentâ€™te Afganistan, Rusya, TÃ¼rkiye, Pakistan ve diÄŸer Ã¼lkelerin temsilcilerinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Afganistan'da gÃ¼venlik konusunda uluslararasÄ± bir konferans yapÄ±ldÄ±. Bu toplantÄ±da Kabil hÃ¼kÃ¼meti ve "Taliban".grubu arasÄ±ndaki mÃ¼zakerelere baÅŸlama Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Taliban grubu ise hÃ¼kÃ¼met ile barÄ±ÅŸ yapmanÄ±n birinci ÅŸartÄ± olarak Ã¼lkedeki yabancÄ± askerlerin Ã¼lkeyi terketmesi ÅŸartÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼yor.