10:54, 02 Nisan 2018 Pazartesi

Bahreyn'in en bÃ¼yÃ¼k petrol sahasÄ± bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BahreynÂ tarafÄ±ndan, ÅŸu ana kadar Ã¼lkedeki en bÃ¼yÃ¼kÂ petrolÂ sahasÄ±nÄ±n bulunduÄŸunu duyuruldu.

Bahreyn resmi ajansÄ±nÄ±n haberine gÃ¶re, DoÄŸal Kaynaklar ve Ekonomik GÃ¼venlik YÃ¼ksek Komitesi tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¼lkedeki petrol sahalarÄ±ndan Ã§ok daha bÃ¼yÃ¼k rezerve sahip hafif kaya petrolÃ¼ kaynaÄŸÄ± ile Ã§ok miktarda derin gaz bulunduÄŸu belirtildi.

Bu keÅŸfin Ã¼lkede ilk petrol kuyusunun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 1932 yÄ±lÄ±ndan bu yana ilk olduÄŸu aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, yeni petrol sahasÄ±nÄ±n, Bahreyn'in rekabet kabiliyetini destekleyeceÄŸi, kalkÄ±nma giriÅŸimleri ve projelerinin uygulanmasÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesine de katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ± kaydedildi.

KÃ¶rfez Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi (KÄ°K) Ã¼lkeleri arasÄ±nda en az petrol kaynaÄŸÄ±na sahip olan Bahreyn, gÃ¼nlÃ¼k yaklaÅŸÄ±k 45 bin ile 200 bin varil arasÄ±nda deÄŸiÅŸen miktarda ham petrol Ã¼retiyor.