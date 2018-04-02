11:02, 02 Nisan 2018 Pazartesi

Suriye'de mart ayÄ±nda 1200'den fazla sivil Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼





Suriye Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ± tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan raporda, Mart 2018'de 1241 sivilin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ duyurulurken,1000'den fazla sivilin Ã¶lÃ¼mÃ¼nden Esed rejimi-Rusya ittifakÄ± sorumlu tutuldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ±nca (SNHR), Suriye'de geÃ§en ay 1241 sivilin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. SNHR'nin iÃ§ savaÅŸa iliÅŸkin yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± raporda, Suriye'de geÃ§en ay toplam 1241 sivilin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼, bunun 1006 kadarÄ±nÄ±n rejim ve Rusya saldÄ±rÄ±larÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtildi. Ãœlkede yapÄ±lan katliamlarÄ±n yÃ¼zde 92'sinin rejim gÃ¼Ã§lerince DoÄŸu Guta'da gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi vurgulanan raporda, yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana Ã¼lkede Ã§atÄ±ÅŸan taraflarca 3404 sivilin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bilgisi yer aldÄ±. Ã–lenlerin yÃ¼zde 80'inin rejim-Rusya ittifakÄ±nÄ±n kurbanÄ± olduÄŸu kaydedilen raporda, mart ayÄ±nda rejim gÃ¼Ã§lerinin saldÄ±rÄ±larÄ±nda 203'Ã¼ Ã§ocuk, 186'sÄ± kadÄ±n 914 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸiÂ bildirildi. Ã–lenlerden 12'sinin ise iÅŸkenceden hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸine iÅŸaret edilen raporda, "Rusya'ya ait olduÄŸuna inanÄ±lan gÃ¼Ã§ler, 46'sÄ± Ã§ocuk, 14'Ã¼ kadÄ±n, 92 sivili Ã¶ldÃ¼rdÃ¼." bilgisine yer verildi. Raporda ayrÄ±ca, saldÄ±rÄ±larÄ±n yÃ¼zde 90'Ä±nÄ±n sivilleri hedef aldÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±. SNHR, raporunda Suriye'de PYD/PKK'nÄ±n baÅŸÄ±nÄ± Ã§ektiÄŸi SDG'yi destekleyen devletlerin bu gÃ¼ce baskÄ± yaparak kontrollerindeki alanlarda yaptÄ±klarÄ± tÃ¼m ihlalleri durdurmalarÄ± ve silah saÄŸlamayÄ± kesmeleri gerektiÄŸi" de kaydedildi.

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