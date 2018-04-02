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14:40, 02 Nisan 2018 Pazartesi
DÄ±ÅŸ Politika
11:14, 02 Nisan 2018 Pazartesi

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TÃ¼rkiye'deki kritik Suriye zirvesi 4 Nisan'da
TÃ¼rkiye'deki kritik Suriye zirvesi 4 Nisan'da

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ve Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani, Suriye Ã¼Ã§lÃ¼ zirvesi iÃ§in 4 Nisan'da Ankara'da bir araya gelecek. Zirveden bir gÃ¼n Ã¶nce ise, TÃ¼rkiye-Rusya Ãœst DÃ¼zey Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi'nin yedinci toplantÄ±sÄ± yapÄ±lacak.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye konulu Ã¼cÌ§luÌˆÂ zirve, CumhurbasÌ§kanÄ± Recep Tayyip ErdogÌ†an, Rusya Federasyonu Devlet BasÌ§kanÄ±Â Vladimir Putin ve Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± HasanÂ Ruhani'nin katÄ±lÄ±mÄ±yla 4 Nisan'da Ankara'da gercÌ§eklesÌ§tirilecek.Â Â 

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Merkezi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re,Â TuÌˆrkiye-Rusya UÌˆst DuÌˆzey IÌ‡sÌ§birligÌ†i Konseyi'nin yedinci toplantÄ±sÄ±, ErdogÌ†an ve Putin'in esÌ§ basÌ§kanlÄ±klarÄ±nda ilgili bakanlarÄ±n da katÄ±lÄ±mÄ±yla, 3 Nisan'da Ankaraâ€™da dÃ¼zenlenecek.Â Â 

ToplantÄ±da, TuÌˆrkiye-Rusya ikili ilisÌ§kileri tuÌˆm yoÌˆnleriyle kapsamlÄ± sÌ§ekilde ele alÄ±nacak. AyrÄ±ca boÌˆlgesel ve uluslararasÄ± meseleler hakkÄ±nda da goÌˆruÌˆsÌ§ alÄ±sÌ§verisÌ§inde bulunulacak.

Putin'in ziyareti kapsamÄ±nda aynÄ± guÌˆn Akkuyu NuÌˆkleer GuÌˆcÌ§ Santrali'nin resmi temel atma toÌˆreni yapÄ±lacak.

SURÄ°YE KONULU ÃœÃ‡LÃœ ZÄ°RVE

Ã–te yandan Suriye konulu Ã¼cÌ§luÌˆÂ zirve, ErdoÄŸan, Putin ve Ruhani'nin katÄ±lÄ±mÄ±yla 4 Nisan CÌ§arsÌ§amba guÌˆnuÌˆ Ankara'da gercÌ§eklesÌ§tirilecek.

ZirveÂ cÌ§ercÌ§evesinde ErdoÄŸan ve Ruhani arasÄ±nda ikili goÌˆruÌˆsÌ§me yapÄ±lmasÄ±Â da oÌˆngoÌˆruÌˆlÃ¼yor.Â 

GoÌˆruÌˆsÌ§melerde ikili ilisÌ§kilerin yanÄ± sÄ±ra boÌˆlgesel ve uluslararasÄ± konular hakkÄ±nda da fikir teatisinde bulunulacak.



Ä°lgili Konular TÃ¼rkiye ErdoÄŸan ruhani iran putin rusya
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