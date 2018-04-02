GÃ¼ncelleme: 11:10, 02 Nisan 2018 Pazartesi

Malezya'dan Ä°srail'e ÅŸiddetli kÄ±nama



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Malezya hÃ¼kÃ¼meti, "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" adÄ± altÄ±nda dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere yapÄ±lan dengesiz mÃ¼dahalelerinden dolayÄ± Ä°srail'i ÅŸiddetle kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Malezya, Ä°srail askerlerinin, Gazze-Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" adÄ± altÄ±nda dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere yaptÄ±ÄŸÄ± mÃ¼dahalelerine karÅŸÄ±Â uluslar arasÄ± kuruluÅŸlarÄ± hÄ±zlÄ± ve kararlÄ± bir ÅŸekilde harekete geÃ§meye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±. Malezya hÃ¼kÃ¼meti tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" adÄ± altÄ±nda dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere yapÄ±lan dengesiz mÃ¼dahalelerinden dolayÄ± Ä°srail ÅŸiddetle kÄ±nandÄ±. AÃ§Ä±klamada, Ä°srail askerlerinin mÃ¼dahelelerinden daha fazla Filistinlinin hayatÄ±nÄ± kaybetmemesi iÃ§in uluslar arasÄ± kuruluÅŸlara, hÄ±zlÄ± ve kararlÄ± bir ÅŸekilde harekete geÃ§ecek adÄ±mlar atmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±. Filistinliler, Toprak GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n 42'nci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ kapsamÄ±nda geÃ§en cuma gÃ¼nÃ¼nden bu yana abluka altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'nin Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda, barÄ±ÅŸ yanlÄ±sÄ± eylemler dÃ¼zenliyor. Ä°srail askerlerinin, ilk gÃ¼nden beri eylemlere yÃ¶nelik mÃ¼dahaleleri sÄ±rasÄ±nda 17 Filistinli ÅŸehit oldu, yÃ¼zlercesi yaralandÄ±.

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