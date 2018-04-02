Irak ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki yeni sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ± iÃ§in geri sayÄ±m

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye'nin BaÄŸdat BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Fatih YÄ±ldÄ±z, Irak ile yeni sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±yla ilgili karÅŸÄ±lÄ±klÄ± teknik heyet ziyaretlerinin yakÄ±nda baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Kuzeydeki (IKBY) geliÅŸmeler (referandum) bize ÅŸunu gÃ¶sterdi; TÃ¼rkiye ve Irak tek kapÄ±yla yetinmemeli." dedi.

BaÄŸdat'ta aÃ§Ä±lmasÄ± beklenen OvakÃ¶y SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'na iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulunan YÄ±ldÄ±z, yeni sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ±n Irak ile ticaret aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli olacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

BÃ¼yÃ¼kelÃ§i YÄ±ldÄ±z ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Bizim en Ã¶nem verdiÄŸimiz konular arasÄ±nda Ä°brahim Halil (Habur) SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ±n statÃ¼sÃ¼nÃ¼n belirlenmesi ve BaÄŸdat yÃ¶netimine baÄŸlanmasÄ± geliyor. Bu olduÄŸu takdirde biz de Ã§ifte gÃ¼mrÃ¼k vergisi konusunda Ã¶nemli aÅŸama kaydedeceÄŸiz.Â Bu konuda (Ã§ifte gÃ¼mrÃ¼k) aÅŸama kaydetmemiz bizi ikinci kapÄ± konusunda rehavete itmemeli. Ä°kinci kapÄ± konusunu artÄ±k Irak ve TÃ¼rkiye halletmeli."Â

"TEKNÄ°K HEYET ZÄ°YARETLERÄ° BAÅžLAYACAK"

"OvakÃ¶y SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± ile ilgili karÅŸÄ±lÄ±klÄ± teknik heyet ziyaretlerine Ã§ok yakÄ±nda baÅŸlanacaÄŸÄ± bilgisini veren BÃ¼yÃ¼kelÃ§i YÄ±ldÄ±z,Â "Ancak bizim planladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z OvakÃ¶y'Ã¼n karÅŸÄ±sÄ±ndaki bÃ¶lgenin statÃ¼sÃ¼yle ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler BaÄŸdat ile Erbil arasÄ±nda devam ediyor." diye konuÅŸtu.

YÄ±ldÄ±z, "Irak tarafÄ±ndan kapÄ± aÃ§Ä±klÄ±ÄŸa kavuÅŸturulduÄŸu andan itibaren FiÅŸhabur'dan BaÄŸdat'a varan 570 kilometrelik uzun bir yol var, o da TÃ¼rkiye ile BaÄŸdat'Ä± birbirine baÄŸlayan doÄŸrudan bir yol. Bu da o kapÄ±yla birlikte baÅŸlayacak" diyerek, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Bu Ã§ok Ã¶nemli ve herkes ne anlama geldiÄŸini biliyor. Bunun iÃ§in sÃ¼ratle hareket etmemiz lazÄ±m. Kuzeydeki (IKBY) geliÅŸmeler (referandum) bize ÅŸunu gÃ¶sterdi; TÃ¼rkiye ve Irak tek kapÄ±yla yetinmemeli."Â

IRAK Ä°LE TÄ°CARÄ° Ä°LÄ°ÅžKÄ°LER

Irak ile ticari iliÅŸkileri de deÄŸerlendiren BÃ¼yÃ¼kelÃ§i YÄ±ldÄ±z, 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n gayet iyi geÃ§tiÄŸini, ticaret hacminin uzun dÃ¶nem sonraÂ 10 milyon dolarÄ± aÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

YÄ±ldÄ±z, 2012 ve 2013 yÄ±lÄ±nda gerÃ§ekleÅŸen bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ±larÄ± elde etmek iÃ§in Ã§aba sarf ettiklerini vurgulayan BÃ¼yÃ¼kelÃ§i, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle tamamladÄ±:

"Elbette 2012-2013'teki o zirveyi yakalama yolunda kararlÄ± adÄ±mlarla ilerliyoruz. 2017 Irak iÃ§in zor ama iyi haberlerin de olduÄŸu bir yÄ±ldÄ±. Hem DEAÅž terÃ¶rÃ¼nden kurtarÄ±lmasÄ± hem de kuzeyin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k Ã§abalarÄ±nÄ±n akim bÄ±rakÄ±lmasÄ±, olumlu geÃ§ti. Hem DEAÅž hem kuzeydeki geliÅŸmeler ticaretimizi etkiledi. Erbil ile BaÄŸdat arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin geliÅŸmesiyle ticaret dahaÂ kolaylaÅŸacak. Ticaret kolaylaÅŸtÄ±kÃ§a da TÃ¼rk iÅŸ adamlarÄ±na da daha geniÅŸ bir alan aÃ§Ä±lacak."Â Â