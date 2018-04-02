MHP'de yerel seÃ§im hazÄ±rlÄ±klarÄ± baÅŸladÄ±

MHP, 12. OlaÄŸan BÃ¼yÃ¼k KurultayÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan partiyi ziyaret eden teÅŸkilat mensuplarÄ±na yerel seÃ§im hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸlamalarÄ± talimatÄ± verdi.
MHP, Mart 2019'da yapÄ±lacak yerel seÃ§im iÃ§in resmi olarak startÄ±nÄ± vermemiÅŸ olsa da teÅŸkilat bazÄ±nda hazÄ±rlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± baÅŸlattÄ±.
Bu kapsamda partiye ziyarete gelen teÅŸkilat mensuplarÄ± ile il ve ilÃ§e baÅŸkanlarÄ±na yerel seÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlamalarÄ± talimatÄ± verildi. Yerel seÃ§imlere hazÄ±rlÄ±k talimatÄ±, teÅŸkilatlara telefonla da iletildi.
TeÅŸkilatlardan, aday portfÃ¶ylerini geniÅŸletmeleri istenirken, adaylar ve yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalar konusunda merkeze Ã¶neride bulunulmasÄ± gerektiÄŸi hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.
Aday seÃ§iminde Ã¶ncelikle mevcut belediye baÅŸkanlarÄ±nÄ± deÄŸerlendirecek olan parti, seÃ§imin az oyla kaybedildiÄŸi yerler ile son seÃ§imde aday olan ve halen bu talebi devam edenlerle ilgili bir portfÃ¶y oluÅŸturacak.
Yine bu kapsamda parti genel merkezinde mevcut belediyeleri deÄŸerlendirmek Ã¼zere bir Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±lacak ve MHP'li belediye baÅŸkanlarÄ±nÄ±n, taahhÃ¼tlerini ne Ã¶lÃ§Ã¼de yerine getirdiklerine iliÅŸkin hazÄ±rladÄ±klarÄ±, bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸu merkeze ulaÅŸan dosyalar incelenecek. DosyalarÄ±n iÃ§eriÄŸi de aday belirleme sÃ¼recinde etkili olacak.
MHP Yerel YÃ¶netimlerden Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Sadir Durmaz, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yerel seÃ§imlere ve genel seÃ§imlere en hazÄ±r parti olduklarÄ±nÄ± bildirdi.
Yerel seÃ§imlere yaklaÅŸÄ±k 1 yÄ±l kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan Durmaz, "Bu seÃ§imde bir strateji dahilinde hazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± en kÄ±sa sÃ¼rede baÅŸlatÄ±p, seÃ§imlerde en iyi neticeyi, en iyi adaylarla ne ÅŸekilde alabileceÄŸimiz konusunda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz." dedi.
Durmaz, yerel seÃ§imde aday belirleme sÃ¼recine iliÅŸkin ise ÅŸu deÄŸerlendirmelerde bulundu:
"Belediye baÅŸkanlarÄ±mÄ±za, 'DÃ¶rt yÄ±l Ã¶nce neyi taahhÃ¼t etmiÅŸtiniz. Bu taahhÃ¼tlerinizden ne kadarÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiniz, ne kadarÄ±nÄ± son bir yÄ±la bÄ±raktÄ±nÄ±z? BunlarÄ± bize bir rapor olarak getirin.' demiÅŸtik. RaporlarÄ±n yÃ¼zde 90'Ä± geldi. O istikamette bir de yaptÄ±racaÄŸÄ±mÄ±z kamuoyu yoklamalarÄ±yla Ã¶ncelikle mevcut belediye baÅŸkanlarÄ±mÄ±zÄ± en kÄ±sa zamanda deÄŸerlendireceÄŸiz. Zaten bizim bir kanaatimiz var ama kamuoyunun algÄ±sÄ±nÄ±, beÄŸenisini de Ã¶lÃ§memiz gerekiyor. AyrÄ±ca az bir oyla kaybettiÄŸimiz yerler ile son seÃ§imde geÃ§miÅŸte aday olan, halen bu niyeti ve isteÄŸi bulunan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z baÅŸta olmak Ã¼zere geniÅŸ bir portfÃ¶y oluÅŸturacaÄŸÄ±z. Onun iÃ§erisinden tekrar yapacaÄŸÄ±mÄ±z Ã§alÄ±ÅŸmalarla aday belirleme sÃ¼recini hÄ±zlandÄ±racaÄŸÄ±z."
GeÃ§en yerel seÃ§imde, seÃ§imden yaklaÅŸÄ±k 1.5 yÄ±l Ã¶nce adaylarÄ± belirlediklerini ve alana indirdiklerini anÄ±msatan Durmaz, "Bu sefer de aynÄ±sÄ±nÄ± inÅŸallah yapacaÄŸÄ±z." dedi.
Durmaz, ÅŸu anda pek Ã§ok yerde, alanda aday adayÄ± olarak arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Bizimle irtibatlÄ±lar. OnlarÄ± belli bir sÃ¼re sonra zaten teÅŸkilatlarÄ±n da onayÄ±nÄ± aldÄ±ktan sonra aday olarak alana indireceÄŸiz." ifadesini kullandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Ã¼nlÃ¼ isimlerle yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±nÄ±r karakolu ziyaretini deÄŸerlendirdi. Askerler iÃ§in "Hepsi maÅŸallah dimdik ve en ufak bir soru iÅŸareti yok ve yeni yeni hedeflere ilerlemenin hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± iÃ§indeler. Ve yeni hedefleri de sÃ¼rekli olarak her an duyabilirsiniz" ifadesini kullandÄ±
MÄ°T tÄ±rlarÄ±nÄ±n durdurulmasÄ±na iliÅŸkin davanÄ±n firari sanÄ±ÄŸÄ± Can DÃ¼ndar hakkÄ±nda gÄ±yabi tutuklama kararÄ± ve kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na karar verildi.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± IÅŸÄ±k, 22 Åžubat 2015'te Suriye EÅŸmesi'nde bulunan SÃ¼leyman Åžah TÃ¼rbesi iÃ§in "TÃ¼rbe eninde sonunda eski yerine taÅŸÄ±nacak" ifadelerini kullandÄ±
TSK'ya ait uÃ§aklarÄ±n, Afrin'de daÄŸlÄ±k alanlara saklanan YPG/PKK Ã¼yelerine yÃ¶nelik operasyon dÃ¼zenlediÄŸi bildirildi
MHP'nin, Mart 2019'da yapÄ±lacak yerel seÃ§im iÃ§in resmi olarak startÄ±nÄ± vermemiÅŸ olsa da teÅŸkilat bazÄ±nda hazÄ±rlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Irak TÃ¼rkiye arasÄ±nda yeni sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±yla ilgili karÅŸÄ±lÄ±klÄ± teknik heyet ziyaretlerinin yakÄ±nda baÅŸlayacaÄŸÄ± bildirildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ve Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani, Suriye Ã¼Ã§lÃ¼ zirvesi iÃ§in 4 Nisan'da Ankara'da bir araya gelecek. Zirveden bir gÃ¼n Ã¶nce ise, TÃ¼rkiye-Rusya Ãœst DÃ¼zey Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi'nin yedinci toplantÄ±sÄ± yapÄ±lacak.
TÃ¼rkiye, KKTC'ye ihtiyaÃ§ duyduÄŸu saÄŸlÄ±k malzemelerini hibe edecek
BugÃ¼nden itibaren vatandasÌ§larÄ±n pasaport ve ehliyet icÌ§in ayrÄ± ayrÄ± birimlere basÌ§vurmasÄ±na gerek kalmayÄ±p, tuÌˆm bu isÌ§lemler icÌ§in ilcÌ§e nuÌˆfus muÌˆduÌˆrluÌˆklerine basÌ§vuru yapÄ±lacak
Hacettepe Teknokent ile ilgili FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan haklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lan 25 kiÅŸiden 18'i gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
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