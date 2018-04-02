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14:40, 02 Nisan 2018 Pazartesi
Politika
11:43, 02 Nisan 2018 Pazartesi

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MHP'de yerel seÃ§im hazÄ±rlÄ±klarÄ± baÅŸladÄ±
MHP'de yerel seÃ§im hazÄ±rlÄ±klarÄ± baÅŸladÄ±

MHP'nin, Mart 2019'da yapÄ±lacak yerel seÃ§im iÃ§in resmi olarak startÄ±nÄ± vermemiÅŸ olsa da teÅŸkilat bazÄ±nda hazÄ±rlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MHP, 12. OlaÄŸan BÃ¼yÃ¼k KurultayÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan partiyi ziyaret eden teÅŸkilat mensuplarÄ±na yerel seÃ§im hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸlamalarÄ± talimatÄ± verdi.

MHP, Mart 2019'da yapÄ±lacak yerel seÃ§im iÃ§in resmi olarak startÄ±nÄ± vermemiÅŸ olsa da teÅŸkilat bazÄ±nda hazÄ±rlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± baÅŸlattÄ±.

Bu kapsamda partiye ziyarete gelen teÅŸkilat mensuplarÄ± ile il ve ilÃ§e baÅŸkanlarÄ±na yerel seÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlamalarÄ± talimatÄ± verildi. Yerel seÃ§imlere hazÄ±rlÄ±k talimatÄ±, teÅŸkilatlara telefonla da iletildi.

TeÅŸkilatlardan, aday portfÃ¶ylerini geniÅŸletmeleri istenirken, adaylar ve yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalar konusunda merkeze Ã¶neride bulunulmasÄ± gerektiÄŸi hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

Aday seÃ§iminde Ã¶ncelikle mevcut belediye baÅŸkanlarÄ±nÄ± deÄŸerlendirecek olan parti, seÃ§imin az oyla kaybedildiÄŸi yerler ile son seÃ§imde aday olan ve halen bu talebi devam edenlerle ilgili bir portfÃ¶y oluÅŸturacak.

Yine bu kapsamda parti genel merkezinde mevcut belediyeleri deÄŸerlendirmek Ã¼zere bir Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±lacak ve MHP'li belediye baÅŸkanlarÄ±nÄ±n, taahhÃ¼tlerini ne Ã¶lÃ§Ã¼de yerine getirdiklerine iliÅŸkin hazÄ±rladÄ±klarÄ±, bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸu merkeze ulaÅŸan dosyalar incelenecek. DosyalarÄ±n iÃ§eriÄŸi de aday belirleme sÃ¼recinde etkili olacak.

"ADAY BELÄ°RLEME SÃœRECÄ°NÄ° HIZLANDIRACAÄžIZ"

MHP Yerel YÃ¶netimlerden Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Sadir Durmaz, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yerel seÃ§imlere ve genel seÃ§imlere en hazÄ±r parti olduklarÄ±nÄ± bildirdi.

Yerel seÃ§imlere yaklaÅŸÄ±k 1 yÄ±l kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan Durmaz, "Bu seÃ§imde bir strateji dahilinde hazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± en kÄ±sa sÃ¼rede baÅŸlatÄ±p, seÃ§imlerde en iyi neticeyi, en iyi adaylarla ne ÅŸekilde alabileceÄŸimiz konusunda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz." dedi.

Durmaz, yerel seÃ§imde aday belirleme sÃ¼recine iliÅŸkin ise ÅŸu deÄŸerlendirmelerde bulundu:

"Belediye baÅŸkanlarÄ±mÄ±za, 'DÃ¶rt yÄ±l Ã¶nce neyi taahhÃ¼t etmiÅŸtiniz. Bu taahhÃ¼tlerinizden ne kadarÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiniz, ne kadarÄ±nÄ± son bir yÄ±la bÄ±raktÄ±nÄ±z? BunlarÄ± bize bir rapor olarak getirin.' demiÅŸtik. RaporlarÄ±n yÃ¼zde 90'Ä± geldi. O istikamette bir de yaptÄ±racaÄŸÄ±mÄ±z kamuoyu yoklamalarÄ±yla Ã¶ncelikle mevcut belediye baÅŸkanlarÄ±mÄ±zÄ± en kÄ±sa zamanda deÄŸerlendireceÄŸiz. Zaten bizim bir kanaatimiz var ama kamuoyunun algÄ±sÄ±nÄ±, beÄŸenisini de Ã¶lÃ§memiz gerekiyor. AyrÄ±ca az bir oyla kaybettiÄŸimiz yerler ile son seÃ§imde geÃ§miÅŸte aday olan, halen bu niyeti ve isteÄŸi bulunan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z baÅŸta olmak Ã¼zere geniÅŸ bir portfÃ¶y oluÅŸturacaÄŸÄ±z. Onun iÃ§erisinden tekrar yapacaÄŸÄ±mÄ±z Ã§alÄ±ÅŸmalarla aday belirleme sÃ¼recini hÄ±zlandÄ±racaÄŸÄ±z."

GeÃ§en yerel seÃ§imde, seÃ§imden yaklaÅŸÄ±k 1.5 yÄ±l Ã¶nce adaylarÄ± belirlediklerini ve alana indirdiklerini anÄ±msatan Durmaz, "Bu sefer de aynÄ±sÄ±nÄ± inÅŸallah yapacaÄŸÄ±z." dedi.

Durmaz, ÅŸu anda pek Ã§ok yerde, alanda aday adayÄ± olarak arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Bizimle irtibatlÄ±lar. OnlarÄ± belli bir sÃ¼re sonra zaten teÅŸkilatlarÄ±n da onayÄ±nÄ± aldÄ±ktan sonra aday olarak alana indireceÄŸiz." ifadesini kullandÄ±.



Ä°lgili Konular MHP MHP'de yerel seÃ§im hazÄ±rlÄ±klarÄ±
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