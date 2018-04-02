11:59, 02 Nisan 2018 Pazartesi

KÄ±namalara raÄŸmen 'Ä°srail gÃ¶stericilere mÃ¼dahaleye devam edecek'





Ä°srailli Ã¼st dÃ¼zey subaylar, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda yaÅŸanan ve 17 Filistinlinin ÅŸehit olmasÄ±na neden olan olaylarla ilgili aldÄ±ÄŸÄ± eleÅŸtirilere ve kÄ±namalara raÄŸmen, gÃ¶stericilere yÃ¶nelik mÃ¼dahalelerine devam edeceÄŸini belirtti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srailli Ã¼st dÃ¼zey subaylar, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±ndaki gÃ¶stericilere yÃ¶nelik mÃ¼dahalelere devam edileceÄŸini belirtti. Haaretz gazetesinin Ã¼st dÃ¼zey subaylara dayandÄ±rÄ±lan haberinde, "Cuma gÃ¼nÃ¼ olduÄŸu gibi Gazze'deki gÃ¶stericilere karÅŸÄ± mÃ¼dahalelerimize devam edeceÄŸiz." ifadesine yer verildi. "KESKÄ°N NÄ°ÅžANCI KONUÅžLANDIRILMAYA DEVAM EDECEK" Gazeteye konuÅŸan askeri yetkililer, sÄ±nÄ±r ÅŸeridi boyunca keskin niÅŸancÄ± konuÅŸlandÄ±rÄ±lmaya devam edileceÄŸini ve gÃ¶revlerinde deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. Askerlerin birincil gÃ¶revinin, gÃ¶stericilerin sÄ±nÄ±r ÅŸeridindeki tellere yaklaÅŸmasÄ±nÄ± engellemek olduÄŸunu kaydeden subaylar, "ordu iÃ§in tehlike oluÅŸturmayan sivillerin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼" yÃ¶nÃ¼ndeki suÃ§lamalarla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Filistinliler, Toprak GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n 42'nci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ kapsamÄ±nda geÃ§en cuma gÃ¼nÃ¼nden bu yana abluka altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'nin Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda, barÄ±ÅŸ yanlÄ±sÄ± eylemler dÃ¼zenliyor. Ä°srail askerlerinin, ilk gÃ¼nden beri eylemlere yÃ¶nelik mÃ¼dahaleleri sÄ±rasÄ±nda 17 Filistinli ÅŸehit oldu, yÃ¼zlercesi yaralandÄ±.

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