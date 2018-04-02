12:18, 02 Nisan 2018 Pazartesi

SaÄŸlÄ±kta 'teÅŸvik edici sevk sistemi' geliyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanan taslaÄŸa gÃ¶re ileri tedavi ve tetkik gerektirmeyen durumlarda Ã¶ncelikle aile hekimi ve HSM'lerden hizmet alÄ±nmasÄ± ancak bu aÅŸamadan sonra hastaneye baÅŸvurulmasÄ± iÃ§in teÅŸvik edici sevk sistemi getirilecek.

Ä°lk olarak Malatya, BartÄ±n, Edirne ve Ä°stanbul Silivri'de hayata geÃ§irilecek uygulama kapsamÄ±nda, temel laboratuvar hizmetleri, rÃ¶ntgen ve ultrason Ã§ekilebilecek HSM'lerde check-up da yaptÄ±rÄ±labilecek ve aile hekimlerinin yanÄ± sÄ±ra emekli olmuÅŸ Ã§ocuk, kadÄ±n doÄŸum, dahiliye ve cerrahi branÅŸlardan hekimler de gÃ¶rev yapabilecek.

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸarÄ± EyÃ¼p GÃ¼mÃ¼ÅŸ, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, saÄŸlÄ±ÄŸÄ±n tedaviye eriÅŸim ve yÃ¼ksek teknolojik Ã¼rÃ¼nlerin kullanÄ±mÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra hastalÄ±klardan korunmaya yÃ¶nelik uygulamalarÄ±n hayata geÃ§irilmesiyle mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunu sÃ¶yledi.

SaÄŸlÄ±kta DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m ile hayata geÃ§irilen en Ã¶nemli uygulamalardan birinin koruyucu uygulamalar olduÄŸunu ifade eden GÃ¼mÃ¼ÅŸ, bu kapsamda aile hekimlerinin gÃ¶rev alanlarÄ±nÄ±n geniÅŸletildiÄŸini aktardÄ±. GÃ¼mÃ¼ÅŸ, aile hekimliÄŸiyle koruyucu saÄŸlÄ±k hizmetlerinin geliÅŸtirilmesi, kronik hastalÄ±klarÄ±n yÃ¶netilmesi ve hastanelerin yÃ¼kÃ¼nÃ¼n azaltÄ±lmasÄ±nÄ±n amaÃ§landÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatarak, obezite ve baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±kla mÃ¼cadele gibi alanlarda destek saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Aile hekimliÄŸi uygulamasÄ±nÄ±n 6 yÄ±l Ã¶nce baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan GÃ¼mÃ¼ÅŸ, bu sÃ¼reÃ§te aile hekimi baÅŸÄ±na dÃ¼ÅŸen nÃ¼fus 4 bin iken ÅŸimdi 3 bin 200 oldu. Bu sayÄ± yÄ±l sonunda 3 binin altÄ±na inecek." dedi.

Aile hekimliÄŸinin hastalarÄ±n hastaneye baÅŸvurmadan Ã¶nce saÄŸlÄ±k hizmetini alabileceÄŸi yer olduÄŸuna iÅŸaret eden GÃ¼mÃ¼ÅŸ, bu aÅŸamadan sonra gereklilik halinde hastaneye baÅŸvurulacaÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

"TEÅžVÄ°K EDÄ°CÄ° SEVK ZÄ°NCÄ°RÄ°NE BAÅžLANACAK"

Sevk zincirinin saÄŸlanmasÄ±nÄ±n Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸuna vurgu yapan GÃ¼mÃ¼ÅŸ, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Sevk zincirini Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yoruz. Aile hekimliÄŸinde aslÄ±nda hedefimiz, bunun saÄŸlanabilmesidir. VatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n Ã¶ncelikle aile hekimine baÅŸvurmasÄ±, Ã§Ã¶zÃ¼m olmamasÄ± halinde hastaneye sevk edilmesi Ã¶nemli. Hayata geÃ§irilecek Ã§alÄ±ÅŸmayla, tedavide sevk zincirine gidilecek. Bu, aÅŸamalÄ± olarak hayata geÃ§irilecek. SayÄ±n BakanÄ±mÄ±zÄ±n talimatÄ±yla ÅŸu anda pilot uygulama 4 ilde gerÃ§ekleÅŸecek. Bu iller, BartÄ±n, Malatya, Edirne ve Ä°stanbul'da muhtemelen Silivri ilÃ§esi olacak. Buralarda, aile hekimlerini nÃ¼fus baÅŸÄ±na 2 bine getireceÄŸiz.

Buralarda 75 bin kiÅŸiye GÃ¼Ã§lendirilmiÅŸ Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Merkezleri oluÅŸturacaÄŸÄ±z. Buralarda, aile hekimlerinin yanÄ± sÄ±ra psikolog, fizyoterapist gibi saÄŸlÄ±k personeli yer alacak. AyrÄ±ca, artÄ±k buralarda rÃ¶ntgen Ã§ektirilebilecek, ultrason yapÄ±labilecek, laboratuvar hizmetleri de verilebilecek. VatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n, buraya geldiÄŸinde genel saÄŸlÄ±k deÄŸerlendirmesi yapÄ±labilecek."

MÃ¼steÅŸar GÃ¼mÃ¼ÅŸ, hastaneye baÅŸvurmadan aile hekimine baÅŸvuran ve HSM'lerde yapÄ±labilecek iÅŸlemlerini yaptÄ±ran vatandaÅŸlara Ã§eÅŸitli kolaylÄ±klar saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Ä°steyen vatandaÅŸlar bu ÅŸekilde davranÄ±rken isteyenler de ÅŸu an iÃ§in doÄŸrudan hastaneye baÅŸvurabilir. Ancak Ã¶ncelikle aile hekimi ve HSM'den hizmet alan vatandaÅŸlarÄ±n daha sonra hastaneye baÅŸvurmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak teÅŸvik edici sevk sistemi uygulanacak. Hayata geÃ§irilecek Ã§alÄ±ÅŸmayla tedavide sevk zincirine gidilecek." diye konuÅŸtu.

"HSM'LERDE CHECK-UP HÄ°ZMETLERÄ° DE BAÅžLATILACAK"

HSM'lerde check-up hizmetlerinin de baÅŸlatÄ±lacaÄŸÄ± bilgisini veren GÃ¼mÃ¼ÅŸ, "VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n buralara giderek belli testleri yaptÄ±rabilmesi saÄŸlanacak. AmacÄ±mÄ±z, bu merkezlerde mahalle bazÄ±nda aile hekimlerinin kendi nÃ¼fuslarÄ±na hizmet vermesini saÄŸlayacaÄŸÄ±z. 2 bin kiÅŸiye bir aile hekiminin dÃ¼ÅŸmesi saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nda da gÃ¼nlÃ¼k yaklaÅŸÄ±k 40 hastasÄ± olacak. Buradan alÄ±nan sonuÃ§lara gÃ¶re, TÃ¼rkiye genelinde 75 bin kiÅŸiye bir HSM olacak ÅŸekilde bin HSM kurgulanacak." diye konuÅŸtu.

SÃ¶z konusu HSM'lerin saat 23.00'a kadar aÃ§Ä±k olacaÄŸÄ±nÄ± belirten GÃ¼mÃ¼ÅŸ, vatandaÅŸlarÄ±n ileri tedavi gerektirmeyen bir hastalÄ±ktan Ã¶tÃ¼rÃ¼ hastanelerde beklemek zorunda kalmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

"HSM'LERDE EMEKLÄ° HEKÄ°MLER DE Ã‡ALIÅžABÄ°LECEK"

MÃ¼steÅŸar GÃ¼mÃ¼ÅŸ, HSM'lerde uzman hekimlerin gÃ¶rev almasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, "Ã‡ocuk, kadÄ±n hastalÄ±klarÄ±, dahiliye ve cerrahi branÅŸlardan emekli uzman hekimlerin de buralarda Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n olabilecek. HSM'lerde bu alanlardan bir uzmanÄ±n da olmasÄ±nÄ± istiyoruz." diye konuÅŸtu.

Åžu anda yaklaÅŸÄ±k 15 bin emekli uzman hekim bulunduÄŸunu aktaran GÃ¼mÃ¼ÅŸ, bu hekimleri deÄŸerlendirmek istediklerini kaydetti. Bu uygulamanÄ±n, Ã¶ncelikle pilot illerde geÃ§erli olacaÄŸÄ±nÄ± anlatan GÃ¼mÃ¼ÅŸ, daha sonra TÃ¼rkiye genelinde gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸini bildirdi.

GÃ¼mÃ¼ÅŸ tÃ¼m bunlarÄ± iÃ§eren yeni uygulamanÄ±n taslak ÅŸeklinde hazÄ±r olduÄŸunu ifade ederek, "ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±z uygulama iÃ§eriÄŸini taslak olarak hazÄ±rladÄ±, ilgili BakanlÄ±klar Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. SayÄ±n BakanÄ±mÄ±z, Bakanlar Kurulu'na sunacak." dedi.