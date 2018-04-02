SaÄŸlÄ±kta 'teÅŸvik edici sevk sistemi' geliyor

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanan taslaÄŸa gÃ¶re ileri tedavi ve tetkik gerektirmeyen durumlarda Ã¶ncelikle aile hekimi ve HSM'lerden hizmet alÄ±nmasÄ± ancak bu aÅŸamadan sonra hastaneye baÅŸvurulmasÄ± iÃ§in teÅŸvik edici sevk sistemi getirilecek.
Ä°lk olarak Malatya, BartÄ±n, Edirne ve Ä°stanbul Silivri'de hayata geÃ§irilecek uygulama kapsamÄ±nda, temel laboratuvar hizmetleri, rÃ¶ntgen ve ultrason Ã§ekilebilecek HSM'lerde check-up da yaptÄ±rÄ±labilecek ve aile hekimlerinin yanÄ± sÄ±ra emekli olmuÅŸ Ã§ocuk, kadÄ±n doÄŸum, dahiliye ve cerrahi branÅŸlardan hekimler de gÃ¶rev yapabilecek.
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸarÄ± EyÃ¼p GÃ¼mÃ¼ÅŸ, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, saÄŸlÄ±ÄŸÄ±n tedaviye eriÅŸim ve yÃ¼ksek teknolojik Ã¼rÃ¼nlerin kullanÄ±mÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra hastalÄ±klardan korunmaya yÃ¶nelik uygulamalarÄ±n hayata geÃ§irilmesiyle mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunu sÃ¶yledi.
SaÄŸlÄ±kta DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m ile hayata geÃ§irilen en Ã¶nemli uygulamalardan birinin koruyucu uygulamalar olduÄŸunu ifade eden GÃ¼mÃ¼ÅŸ, bu kapsamda aile hekimlerinin gÃ¶rev alanlarÄ±nÄ±n geniÅŸletildiÄŸini aktardÄ±. GÃ¼mÃ¼ÅŸ, aile hekimliÄŸiyle koruyucu saÄŸlÄ±k hizmetlerinin geliÅŸtirilmesi, kronik hastalÄ±klarÄ±n yÃ¶netilmesi ve hastanelerin yÃ¼kÃ¼nÃ¼n azaltÄ±lmasÄ±nÄ±n amaÃ§landÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatarak, obezite ve baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±kla mÃ¼cadele gibi alanlarda destek saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.
Aile hekimliÄŸi uygulamasÄ±nÄ±n 6 yÄ±l Ã¶nce baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan GÃ¼mÃ¼ÅŸ, bu sÃ¼reÃ§te aile hekimi baÅŸÄ±na dÃ¼ÅŸen nÃ¼fus 4 bin iken ÅŸimdi 3 bin 200 oldu. Bu sayÄ± yÄ±l sonunda 3 binin altÄ±na inecek." dedi.
Aile hekimliÄŸinin hastalarÄ±n hastaneye baÅŸvurmadan Ã¶nce saÄŸlÄ±k hizmetini alabileceÄŸi yer olduÄŸuna iÅŸaret eden GÃ¼mÃ¼ÅŸ, bu aÅŸamadan sonra gereklilik halinde hastaneye baÅŸvurulacaÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.
Sevk zincirinin saÄŸlanmasÄ±nÄ±n Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸuna vurgu yapan GÃ¼mÃ¼ÅŸ, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Sevk zincirini Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yoruz. Aile hekimliÄŸinde aslÄ±nda hedefimiz, bunun saÄŸlanabilmesidir. VatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n Ã¶ncelikle aile hekimine baÅŸvurmasÄ±, Ã§Ã¶zÃ¼m olmamasÄ± halinde hastaneye sevk edilmesi Ã¶nemli. Hayata geÃ§irilecek Ã§alÄ±ÅŸmayla, tedavide sevk zincirine gidilecek. Bu, aÅŸamalÄ± olarak hayata geÃ§irilecek. SayÄ±n BakanÄ±mÄ±zÄ±n talimatÄ±yla ÅŸu anda pilot uygulama 4 ilde gerÃ§ekleÅŸecek. Bu iller, BartÄ±n, Malatya, Edirne ve Ä°stanbul'da muhtemelen Silivri ilÃ§esi olacak. Buralarda, aile hekimlerini nÃ¼fus baÅŸÄ±na 2 bine getireceÄŸiz.
Buralarda 75 bin kiÅŸiye GÃ¼Ã§lendirilmiÅŸ Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Merkezleri oluÅŸturacaÄŸÄ±z. Buralarda, aile hekimlerinin yanÄ± sÄ±ra psikolog, fizyoterapist gibi saÄŸlÄ±k personeli yer alacak. AyrÄ±ca, artÄ±k buralarda rÃ¶ntgen Ã§ektirilebilecek, ultrason yapÄ±labilecek, laboratuvar hizmetleri de verilebilecek. VatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n, buraya geldiÄŸinde genel saÄŸlÄ±k deÄŸerlendirmesi yapÄ±labilecek."
MÃ¼steÅŸar GÃ¼mÃ¼ÅŸ, hastaneye baÅŸvurmadan aile hekimine baÅŸvuran ve HSM'lerde yapÄ±labilecek iÅŸlemlerini yaptÄ±ran vatandaÅŸlara Ã§eÅŸitli kolaylÄ±klar saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Ä°steyen vatandaÅŸlar bu ÅŸekilde davranÄ±rken isteyenler de ÅŸu an iÃ§in doÄŸrudan hastaneye baÅŸvurabilir. Ancak Ã¶ncelikle aile hekimi ve HSM'den hizmet alan vatandaÅŸlarÄ±n daha sonra hastaneye baÅŸvurmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak teÅŸvik edici sevk sistemi uygulanacak. Hayata geÃ§irilecek Ã§alÄ±ÅŸmayla tedavide sevk zincirine gidilecek." diye konuÅŸtu.
HSM'lerde check-up hizmetlerinin de baÅŸlatÄ±lacaÄŸÄ± bilgisini veren GÃ¼mÃ¼ÅŸ, "VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n buralara giderek belli testleri yaptÄ±rabilmesi saÄŸlanacak. AmacÄ±mÄ±z, bu merkezlerde mahalle bazÄ±nda aile hekimlerinin kendi nÃ¼fuslarÄ±na hizmet vermesini saÄŸlayacaÄŸÄ±z. 2 bin kiÅŸiye bir aile hekiminin dÃ¼ÅŸmesi saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nda da gÃ¼nlÃ¼k yaklaÅŸÄ±k 40 hastasÄ± olacak. Buradan alÄ±nan sonuÃ§lara gÃ¶re, TÃ¼rkiye genelinde 75 bin kiÅŸiye bir HSM olacak ÅŸekilde bin HSM kurgulanacak." diye konuÅŸtu.
SÃ¶z konusu HSM'lerin saat 23.00'a kadar aÃ§Ä±k olacaÄŸÄ±nÄ± belirten GÃ¼mÃ¼ÅŸ, vatandaÅŸlarÄ±n ileri tedavi gerektirmeyen bir hastalÄ±ktan Ã¶tÃ¼rÃ¼ hastanelerde beklemek zorunda kalmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
MÃ¼steÅŸar GÃ¼mÃ¼ÅŸ, HSM'lerde uzman hekimlerin gÃ¶rev almasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, "Ã‡ocuk, kadÄ±n hastalÄ±klarÄ±, dahiliye ve cerrahi branÅŸlardan emekli uzman hekimlerin de buralarda Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n olabilecek. HSM'lerde bu alanlardan bir uzmanÄ±n da olmasÄ±nÄ± istiyoruz." diye konuÅŸtu.
Åžu anda yaklaÅŸÄ±k 15 bin emekli uzman hekim bulunduÄŸunu aktaran GÃ¼mÃ¼ÅŸ, bu hekimleri deÄŸerlendirmek istediklerini kaydetti. Bu uygulamanÄ±n, Ã¶ncelikle pilot illerde geÃ§erli olacaÄŸÄ±nÄ± anlatan GÃ¼mÃ¼ÅŸ, daha sonra TÃ¼rkiye genelinde gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸini bildirdi.
GÃ¼mÃ¼ÅŸ tÃ¼m bunlarÄ± iÃ§eren yeni uygulamanÄ±n taslak ÅŸeklinde hazÄ±r olduÄŸunu ifade ederek, "ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±z uygulama iÃ§eriÄŸini taslak olarak hazÄ±rladÄ±, ilgili BakanlÄ±klar Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. SayÄ±n BakanÄ±mÄ±z, Bakanlar Kurulu'na sunacak." dedi.
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'nca taslak olarak hazÄ±rlanan, Bakan Ahmet Demircan tarafÄ±ndan Bakanlar Kurulu'na sunulacak dÃ¼zenlemeyle, ileri tedavi ve tetkik gerektirmeyen durumlarda Ã¶ncelikle aile hekimi ve GÃ¼Ã§lendirilmiÅŸ Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Merkezlerinden hizmet alÄ±nmasÄ±, bu aÅŸamadan sonra hastaneye baÅŸvurulmasÄ± iÃ§in teÅŸvik edici sevk sistemi getirileceÄŸi bildirildi
Ã–zellikle 2006 yÄ±lÄ±ndan bu yana artÄ±ÅŸ gÃ¶steren otizm hastalÄ±ÄŸÄ± ile ilgili 2 Nisan "DÃ¼nya Otizm GÃ¼nÃ¼" dolayÄ±sÄ±yla bilinmesi gerekenlere dikkat Ã§ekildi
Ã–lÃ§me SeÃ§me ve YerleÅŸtirme Merkezi tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen 2018-YDS Ä°lkbahar DÃ¶nemi, saat 10.15'te baÅŸladÄ± ve 3 saat sÃ¼rdÃ¼
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re hali hazÄ±rda 23 ilde faaliyet gÃ¶steren 112 Acil Ã‡aÄŸrÄ± Merkezi'ne, yÄ±l sonuna kadar 48 il daha eklenecek
Ã‡ocuk programlarÄ±nda bazÄ± gÄ±da Ã¼rÃ¼nlerinin reklamlarÄ±na getirilen sÄ±nÄ±rlamada dÃ¼zenlemeye uymayana bir Ã¶nceki ayÄ±n reklam gelirlerinin yÃ¼zde 1'i ile yÃ¼zde 3'Ã¼ arasÄ±nda ceza verilecek
TÃ¼rk Kanser AraÅŸtÄ±rma ve SavaÅŸ Kurumu DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Åžuayib YalÃ§Ä±n, "Kanserin tedavisinin bulunduÄŸu, bu konuda ilaÃ§larÄ±n piyasaya sÃ¼rÃ¼lmediÄŸi" iddialarÄ± iÃ§in, "Bu bir yalan ve bu yalan fazla uzadÄ±. Bunlar efsane, birileri bir ÅŸey sÃ¶ylÃ¼yor, sonra bu gizleniyor. YalancÄ±nÄ±n mumu, yatsÄ±ya kadar yanar diye Ã§ok gÃ¼zel bir sÃ¶z var. Sadece TÃ¼rkiye'de deÄŸil, bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyada da aynÄ± ÅŸey sÃ¶yleniyor." dedi.
Prof. Dr. GÃ¼lhan, "KadÄ±nlarda da sigara kullanÄ±mÄ± ve buna baÄŸlÄ± olarak akciÄŸer kanseri gÃ¶rÃ¼lme sÄ±klÄ±ÄŸÄ± artÄ±ÅŸ gÃ¶stermekte. KadÄ±nlarÄ±n Ã¶lÃ¼m nedenleri arasÄ±nda meme kanserinin ardÄ±ndan ikinci sÄ±rada akciÄŸer kanseri yer almaktadÄ±r." dedi.
Ukrayna EÄŸitim ve Bilim BakanÄ± Hrynevych, "Ukrayna'daki Ã¼niversitelerde yaklaÅŸÄ±k 2 bin 700 TÃ¼rk Ã¶ÄŸrenci eÄŸitim gÃ¶rÃ¼yor. AynÄ± zamanda Ukrayna'dan TÃ¼rkiye'ye eÄŸitim iÃ§in gelen Ã¶ÄŸrencilerin sayÄ±sÄ± artmaya devam ediyor. Bu yÄ±l sayÄ± 500'e Ã§Ä±ktÄ±. Ukrayna dili programÄ± aÃ§Ä±ldÄ±ktan sonra ortaklaÅŸa programlar yapabilir, Ã§ift diploma programlarÄ±na geÃ§ebiliriz" dedi
SorularÄ±nÄ±n yÃ¼zde 10'u eriÅŸime aÃ§Ä±lan YÃ–KDÄ°L sÄ±navÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ±n eriÅŸime aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in KDK'ye yapÄ±lan baÅŸvurunun, adayÄ±n lehine sonuÃ§landÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Sosyolog Dr. Esra Albayrak, Ã§ocuk ihmali ve istismarÄ±na iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, sorunun medyanÄ±n gÃ¼nlÃ¼k tartÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§erisinde Ã§Ã¶zÃ¼mlenmesinin mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve konunun bilhassa uzmanlar tarafÄ±ndan tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirtti
YabancÄ± Dil Bilgisi Seviye Tespit SÄ±navÄ± ilkbahar dÃ¶nemi iÃ§in baÅŸvuran adaylarÄ±n sÄ±nava giriÅŸ belgeleri eriÅŸime sunuldu.
ÃœÃ§ Ã¼niversitede 900 Ã¶ÄŸrencinin TÃ¼rkÃ§e dersi almaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Etiyopya'da, Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in yeterli sÄ±nÄ±f bulunamÄ±yor
Ãœniversiteye giriÅŸte ilk kez uygulanacak ve 23-24 Haziran'da yapÄ±lacak 2018-YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±'na baÅŸvurularÄ±n yarÄ±n sona ereceÄŸi bildirildi
IEFT Yurt DÄ±ÅŸÄ± EÄŸitim FuarlarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Akar, "YÄ±lda 100 bin Ã¶ÄŸrenci TÃ¼rkiye'den yurt dÄ±ÅŸÄ±na eÄŸitim iÃ§in Ã§Ä±karken, ÅŸu an 125 bin uluslararasÄ± Ã¶ÄŸrenci TÃ¼rkiye'deki Ã¼niversitelerde eÄŸitim gÃ¶rÃ¼yor. Bu rakam, 7 yÄ±l Ã¶nce yaklaÅŸÄ±k 25 bin civarÄ±ndaydÄ±" ifadelerini kullandÄ±
ABD, Ä°ngiltere, Ä°sveÃ§ ve Brezilya'da 100'Ã¼n Ã¼stÃ¼nde MS hastasÄ±yla yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada, kÃ¶k hÃ¼cre naklinin, birÃ§ok hasta iÃ§in "ezber bozan" bir tedavi yÃ¶ntemi olabileceÄŸi belirtildi
TÄ±pta UzmanlÄ±k EÄŸitimi GiriÅŸ SÄ±navÄ± sonuÃ§larÄ± "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden Ã¶ÄŸrenilebilecek