Güncelleme: 13:25, 02 Nisan 2018 Pazartesi

"Süleyman Şah Türbesi eninde sonunda eski yerine taşınacak"

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, 22 Şubat 2015'te Suriye Eşmesi'nde bulunan Süleyman Şah Türbesi'nin eninde sonunda eski yerine taşınacağını söyledi.

Suriye'deki Türkiye toprağı olarak bilinen Süleyman Şah Türbesi, DEAŞ tehlikesinin ortaya çıkmasından sonra ikinci kez yerinden alınarak farklı bir noktaya taşınmıştı. Türkiye, 22 Şubat 2015 tarihinde Fırat Nehri'nin üzerindeki küçük bir adacıkda bulunan türbeyi daha kuzeye Türkiye sınırına yakın bir bölge olan Suriye Eşmesi'ne götürmüştü.

Suriye'nin kuzeyinde Halep şehrindeki Karakozak köyü sınırları içerisinde bulunan Türkiye toprağı Süleyman Şah Türbesi'ndeki Saygı Karakolu'nda görevli 40 askeri personel ve buradaki tarihi emanetler 21 Şubat'ta askeri operasyonla Türkiye'ye getirildi. Süleyman Şah Saygı Karakolu için eş zamanlı iki operasyon yapıldı. Önce Şanlıurfa Mürşitpınar'dan Türk birlikleri Suriye'ye girdi ve Karakozak köyüne doğru hareket etti. Bir başka tank birliği de Eşme civarından yine Suriye topraklarına girerek, Suriye topraklarının 200 metre kadar içinde Süleyman Şah'ın yeni mekânını düzenlemek için bir toprak parçasını kontrol altına aldı. 'Şah Fırat' ismi verilen bu operasyona 39 tank, 57 zırhlı araç olmak üzere 100 araç ve 572 personel katılmıştı. Operasyon sırasında herhangi bir çatışma yaşanmadı, Başçavuş Halit Avcı adlı asker operasyonun başında intikal sırasında kaza sonucu şehit olmuştu.