Can DÃ¼ndar iÃ§in kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten kararÄ±

Ä°stanbul 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi,Â MÄ°T tÄ±rlarÄ±nÄ±n durdurulmasÄ±na iliÅŸkin gizli kalmasÄ± gereken bilgi ve fotoÄŸraflara gazetede yer verdiÄŸi gerekÃ§esiyle Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 5 yÄ±l 10 ay hapis cezasÄ± YargÄ±tay'ca bozulan eski Cumhuriyet Gazetesi Genel YayÄ±n YÃ¶netmeniÂ Can DÃ¼ndarÂ hakkÄ±nda gÄ±yabi tutuklama ve kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na, iade iÅŸlemlerinin yapÄ±lmasÄ±na karar verdi.
YargÄ±tay 16. Ceza Dairesi'nin, MÄ°T tÄ±rlarÄ±nÄ±n durdurulmasÄ±na iliÅŸkin gizli kalmasÄ± gereken bilgi ve fotoÄŸraflara gazetede yer verdikleri gerekÃ§esiyle "gizli belge ve bilgileri aÃ§Ä±klamak" suÃ§undan Can DÃ¼ndar'a 5 yÄ±l 10 ay, Ankara temsilcisi Erdem GÃ¼l'e 5 yÄ±l hapis cezasÄ± veren yerel mahkeme kararÄ±nÄ± bozmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dava dosyasÄ±, Ä°stanbul 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ne ulaÅŸtÄ±.
Mahkeme heyeti, davaya iliÅŸkin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± tensip tutanaÄŸÄ±nda, sanÄ±k Can DÃ¼ndar'Ä±n kovuÅŸturmanÄ±n sonuÃ§suz kalmasÄ±nÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla yurt dÄ±ÅŸÄ±nda bulunduÄŸunu ve bu nedenle kendisine ulaÅŸÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, DÃ¼ndar'Ä±n gÄ±yaben tutuklanmasÄ±na karar verdi.
SanÄ±k DÃ¼ndar hakkÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na da hÃ¼kmeden heyet, sanÄ±ÄŸÄ±n BelÃ§ika'dan iadesi prosedÃ¼rÃ¼ne esas olmak Ã¼zere Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± ile yazÄ±ÅŸma yapÄ±lmasÄ±nÄ± karara baÄŸladÄ±.Â
Heyet, YargÄ±tay'Ä±n bozma ilamÄ±nda bahsi geÃ§en Cumhuriyet gazetesinde sÃ¶z konusu haberin Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Suriye Arap Cumhuriyeti BirleÅŸmiÅŸ Milletler Daimi TemsilciliÄŸi tarafÄ±ndan GÃ¼venlik Konseyi BaÅŸkanÄ± ve Genel Sekreteri'ne sunulan 5 Haziran 2015 tarihli, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti'ni ÅŸikayet eden Ã¶zdeÅŸ mektubun bir Ã¶rneÄŸi ile varsa tercÃ¼mesinin YargÄ±tay 16. Ceza Dairesi'nden istenmesine, ayrÄ±ca mektup ve tercÃ¼mesinin araÅŸtÄ±rÄ±larak varsa birer Ã¶rneÄŸinin gÃ¶nderilmesi iÃ§in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na da yazÄ± yazÄ±lmasÄ±na karar verdi.
Heyet, ilk duruÅŸmanÄ±n da 7 MayÄ±s'ta yapÄ±lmasÄ±nÄ± oy birliÄŸiyle kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Ã¼nlÃ¼ isimlerle yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±nÄ±r karakolu ziyaretini deÄŸerlendirdi. Askerler iÃ§in "Hepsi maÅŸallah dimdik ve en ufak bir soru iÅŸareti yok ve yeni yeni hedeflere ilerlemenin hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± iÃ§indeler. Ve yeni hedefleri de sÃ¼rekli olarak her an duyabilirsiniz" ifadesini kullandÄ±
MÄ°T tÄ±rlarÄ±nÄ±n durdurulmasÄ±na iliÅŸkin davanÄ±n firari sanÄ±ÄŸÄ± Can DÃ¼ndar hakkÄ±nda gÄ±yabi tutuklama kararÄ± ve kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na karar verildi.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± IÅŸÄ±k, 22 Åžubat 2015'te Suriye EÅŸmesi'nde bulunan SÃ¼leyman Åžah TÃ¼rbesi iÃ§in "TÃ¼rbe eninde sonunda eski yerine taÅŸÄ±nacak" ifadelerini kullandÄ±
TSK'ya ait uÃ§aklarÄ±n, Afrin'de daÄŸlÄ±k alanlara saklanan YPG/PKK Ã¼yelerine yÃ¶nelik operasyon dÃ¼zenlediÄŸi bildirildi
MHP'nin, Mart 2019'da yapÄ±lacak yerel seÃ§im iÃ§in resmi olarak startÄ±nÄ± vermemiÅŸ olsa da teÅŸkilat bazÄ±nda hazÄ±rlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Irak TÃ¼rkiye arasÄ±nda yeni sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±yla ilgili karÅŸÄ±lÄ±klÄ± teknik heyet ziyaretlerinin yakÄ±nda baÅŸlayacaÄŸÄ± bildirildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ve Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani, Suriye Ã¼Ã§lÃ¼ zirvesi iÃ§in 4 Nisan'da Ankara'da bir araya gelecek. Zirveden bir gÃ¼n Ã¶nce ise, TÃ¼rkiye-Rusya Ãœst DÃ¼zey Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi'nin yedinci toplantÄ±sÄ± yapÄ±lacak.
TÃ¼rkiye, KKTC'ye ihtiyaÃ§ duyduÄŸu saÄŸlÄ±k malzemelerini hibe edecek
BugÃ¼nden itibaren vatandasÌ§larÄ±n pasaport ve ehliyet icÌ§in ayrÄ± ayrÄ± birimlere basÌ§vurmasÄ±na gerek kalmayÄ±p, tuÌˆm bu isÌ§lemler icÌ§in ilcÌ§e nuÌˆfus muÌˆduÌˆrluÌˆklerine basÌ§vuru yapÄ±lacak
Hacettepe Teknokent ile ilgili FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan haklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lan 25 kiÅŸiden 18'i gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
KarabÃ¼k'Ã¼n Yenice ilÃ§esinde cezaevi nakil aracÄ±nÄ±n devrilmesi sonucu 2 asker ile sÃ¼rÃ¼cÃ¼ hayatÄ±nÄ± kaybetti, 13'Ã¼ asker 14 kiÅŸi de yaralandÄ±
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± ErbaÅŸ, "Ä°slam medeniyeti, barÄ±ÅŸ, huzur ve birlikte yaÅŸamak konusunda Ã¶rnek bir medeniyettir." dedi.
Åžair, gazeteci, oyuncu ve Ã§evirmen ÃœlkÃ¼ Tamer, 81 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Afrin'de, mayÄ±n patlamasÄ± sonucu askeri araÃ§ta gÃ¶revli bir sivil personel ÅŸehit oldu, Ã¼Ã§ asker yaralandÄ±.
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, "Zeytin DalÄ± HarekatÄ±, kullanÄ±lan silah ve mÃ¼himmat dahil, uluslararasÄ± hukuka ve terÃ¶rle mÃ¼cadele esaslarÄ±na uygun sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor." dedi.
DiyarbakÄ±r'da yolcu minibÃ¼sÃ¼ ile otomobilin Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu 25 kiÅŸi yaralandÄ±.