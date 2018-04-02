13:58, 02 Nisan 2018 Pazartesi

Can DÃ¼ndar iÃ§in kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten kararÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi,Â MÄ°T tÄ±rlarÄ±nÄ±n durdurulmasÄ±na iliÅŸkin gizli kalmasÄ± gereken bilgi ve fotoÄŸraflara gazetede yer verdiÄŸi gerekÃ§esiyle Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 5 yÄ±l 10 ay hapis cezasÄ± YargÄ±tay'ca bozulan eski Cumhuriyet Gazetesi Genel YayÄ±n YÃ¶netmeniÂ Can DÃ¼ndarÂ hakkÄ±nda gÄ±yabi tutuklama ve kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na, iade iÅŸlemlerinin yapÄ±lmasÄ±na karar verdi.

YargÄ±tay 16. Ceza Dairesi'nin, MÄ°T tÄ±rlarÄ±nÄ±n durdurulmasÄ±na iliÅŸkin gizli kalmasÄ± gereken bilgi ve fotoÄŸraflara gazetede yer verdikleri gerekÃ§esiyle "gizli belge ve bilgileri aÃ§Ä±klamak" suÃ§undan Can DÃ¼ndar'a 5 yÄ±l 10 ay, Ankara temsilcisi Erdem GÃ¼l'e 5 yÄ±l hapis cezasÄ± veren yerel mahkeme kararÄ±nÄ± bozmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dava dosyasÄ±, Ä°stanbul 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ne ulaÅŸtÄ±.

Mahkeme heyeti, davaya iliÅŸkin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± tensip tutanaÄŸÄ±nda, sanÄ±k Can DÃ¼ndar'Ä±n kovuÅŸturmanÄ±n sonuÃ§suz kalmasÄ±nÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla yurt dÄ±ÅŸÄ±nda bulunduÄŸunu ve bu nedenle kendisine ulaÅŸÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, DÃ¼ndar'Ä±n gÄ±yaben tutuklanmasÄ±na karar verdi.

SanÄ±k DÃ¼ndar hakkÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na da hÃ¼kmeden heyet, sanÄ±ÄŸÄ±n BelÃ§ika'dan iadesi prosedÃ¼rÃ¼ne esas olmak Ã¼zere Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± ile yazÄ±ÅŸma yapÄ±lmasÄ±nÄ± karara baÄŸladÄ±.Â

Heyet, YargÄ±tay'Ä±n bozma ilamÄ±nda bahsi geÃ§en Cumhuriyet gazetesinde sÃ¶z konusu haberin Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Suriye Arap Cumhuriyeti BirleÅŸmiÅŸ Milletler Daimi TemsilciliÄŸi tarafÄ±ndan GÃ¼venlik Konseyi BaÅŸkanÄ± ve Genel Sekreteri'ne sunulan 5 Haziran 2015 tarihli, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti'ni ÅŸikayet eden Ã¶zdeÅŸ mektubun bir Ã¶rneÄŸi ile varsa tercÃ¼mesinin YargÄ±tay 16. Ceza Dairesi'nden istenmesine, ayrÄ±ca mektup ve tercÃ¼mesinin araÅŸtÄ±rÄ±larak varsa birer Ã¶rneÄŸinin gÃ¶nderilmesi iÃ§in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na da yazÄ± yazÄ±lmasÄ±na karar verdi.

Heyet, ilk duruÅŸmanÄ±n da 7 MayÄ±s'ta yapÄ±lmasÄ±nÄ± oy birliÄŸiyle kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.