ErdoÄŸan: Yeni hedefleri sÃ¼rekli olarak her an duyabilirsiniz

Erdoğan: Yeni hedefleri sürekli olarak her an duyabilirsiniz

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir'de Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, İstanbul'da yapımı tamamlanan 80 okul ve 59 okul spor salonunun açılış törenine katıldı.

Törende konuşan Erdoğan, bugün resmi açılışları yapılan 80 okuldan 25'inin Milli Eğitim Bakanlığı, 7'sinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 48'inin ise İstanbul Valiliği öncülüğünde, kurumların ve vatandaşların bağışı olarak İstanbul'a kazandırıldığını söyledi.

Spor salonlarını ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin inşa ettiğini anlatan Erdoğan, derslik sayıları 2 bin 47 olan bu okullar ile spor salonlarının, yaklaşık 805 milyon liralık bir eğitim öğretim yatırımını ifade ettiğini aktardı.

"İSTEDİĞİMİZ SEVİYEYE HENÜZ ULAŞAMADIĞIMIZA İNANIYORUM"

Türkiye'nin insan gücü niteliği yükseldikçe, araştırma geliştirmeden üretime kadar tüm alanlarda iddiasının da arttığını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz yıl yüzde 7,4 büyüme kaydedebildiysek, ihracatımızı şubat ayı itibarıyla 160 milyar dolara çıkartabildiysek, kriz tellallarının tüm çabalarına rağmen hedeflerimize kararlılıkla ilerliyorsak, bölgemizde ve dünyada giderek daha etkin bir güç haline geliyorsak, bunların hepsinde eğitim öğretimde geldiğimiz yerin çok büyük payı vardır. Elbette elde ettiğimiz başarılar önemlidir, geldiğimiz yer de küçümsenecek gibi değildir. Fakat buna rağmen eğitim ve kültür konusunda tam istediğimiz seviyeye henüz ulaşamadığımıza inanıyorum. Milletimizin evlatlarına iyi bir eğitim ve öğretim vermek için yaptığı fedakarlığın büyüklüğü karşısında bulunduğumuz yer, olmamız gereken yer değildir."

"EN GÜZEL CEVABI YARIN MERSİN'DE VERECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğrencilere şöyle seslendi:

"Ülkemizde kendinize ideal olarak seçebileceğiniz pek çok örnekle birlikte kesinlikle uzak durmanız gereken kötü örneklerle de karşılaşabilirsiniz. Türkiye'nin başına musallat edilen terör örgütlerinin hedefinde öncelikle genç dimağlar olur. Şayet terör örgütleri sizlere de bulaşırsa, ölçünüz gayet basit olsun. Her kim ki size, annenize, babanıza, ailenize rağmen bir şey yaptırmak istiyorsa, onlardan uzak durun. Her kim ki sizi tarihinize, kültürünüze, değerlerinize aykırı birtakım fikirlerle zehirlemeye çalışıyorsa onlardan uzak durun. Her kim ki sizi ülkenize, milletinize, devletinize karşı kışkırtıyorsa onlardan uzak durun.

Bunların hiçbirinin de bizim dünyamızla, bizim inancımızla, bizim töremizle ilgisi yoktur. Annesine, babasına, ailesine saygı duymayan bir ferdin ne milletine ne de insanlığa bir faydası olur. Tarihini hiç bilmeyen veya yanlış bilen, kültürünün zenginliğinden bir haber, medeniyetinin ışığından nasibini almamış bir gencimizi, geleceğimizin teminatı olarak göremeyiz. Hele hele milletine ve devletine ihanet eden hiç kimsenin, Arapça'da bir ifade var ya, 'İrapta mahalli yoktur.' Sözünü etmeye bile değmez bunların."

Maalesef bu tür kötü örneklere çevrede rastlanabildiğini aktaran Erdoğan, "Geçtiğimiz günlerde, üstelik de milletvekili sıfatı taşıyan bir tanesi, bizim uluslararası yatırımcıları ülkemize davet etmemize, 'Türkiye'de kimsenin can ve mal güvenliği yok.' diye mesajla cevap vermiş. İşte bu tam bir kötü örnektir. Benim torunum bile diyor ki 'Bunlar kötü değil mi dede?' Gerçi bunlara en güzel cevabı yarın Mersin'de 20 milyar dolarlık bir uluslararası yatırım olan Akkuyu Nükleer Santrali'nin temel atma töreniyle vereceğiz. Ancak böyle bir zihniyetin sorgulamasını da mutlaka yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

"EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN İÇERİĞİNDE DEVRİM YAPACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde eğitim ve öğretimin altyapısında gerçekleştirdiğimiz devrimi içeriğinde de hayata geçireceğiz." ifadesini kullandı.

"GELECEĞİMİZİN TEMİNATI OLARAK GÖREMEYİZ"

Erdoğan, "Tarihini hiç bilmeyen veya yanlış bilen, kültürünün zenginliğinden bihaber, medeniyetinin ışığından nasibini almamış bir gencimizi geleceğimizin teminatı olarak göremeyiz." şeklinde konuştu.

"NERELERDEN NERELERE GELDİK"

Türkiye'nin büyüdükçe, geliştikçe, güçlendikçe karşısuna çıkan sorunların mahiyetinin ve çapının da ona göre değiştiğini vurgulayan Erdoğan, "işimiz kolay değil, nerelerden nerelere geldik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Milletine ve devletine ihanet eden hiç kimsenin irapta mahalli yoktur, sözünü etmeye bile değmez bunlar. Maalesef, bu tür kötü örneklere çevremizde rastlayabiliyoruz. Mesela geçtiğimiz günlerde, üstelik de milletvekili sıfatı taşıyan bir tanesi, bizim uluslararası yatırımcıları ülkemize davet etmemize, 'Türkiye'de kimsenin can ve mal güvenliği yok' diye mesajla cevap vermiş. İşte bu tam bir kötü örnektir."

"3 BİN 872 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda 3 bin 872 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

"ORAYA DA BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ DEDİK, ÖYLE GİTTİK"

Hatay'da sınır karakoluna gerçekleştirdiği ziyarete değinen Erdoğan, "Oraya da bir gece ansızın gelebiliriz dedik, öyle gittik. Davulla zurnayla gitmedik. Orada askerimizle güzel bir buluşmamız oldu. Hepsi maşallah dimdik ve en ufak bir soru işareti yok ve yeni yeni hedeflere ilerlemenin hazırlığı içindeler. Ve yeni hedefleri de sürekli olarak her an duyabilirsiniz." açıklamasında bulundu.

"BÜTÜN BUNLAR İÇİN KİMSEDEN İCAZET BEKLEMİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları konuştu:

"(Terör örgütleri) Onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. İşte ne oldu? Suriye'ye kaçtılar, Afrin'e kaçtılar, Sincar'a kaçtılar. Dedik ki Bağdat yönetimine, özellikle söyledik, 'Siz halledecekseniz halledin, yoksa biz gelip Sincar'da PKK'yı hallederiz.' Bütün bunlar için kimseden icazet beklemiyor, kimsenin de gözüne bakmıyoruz."