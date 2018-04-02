14:21, 02 Nisan 2018 Pazartesi

ErdoÄŸan: Yeni hedefleri sÃ¼rekli olarak her an duyabilirsiniz

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, BaÅŸakÅŸehir'de Akif Ä°nan Anadolu Ä°mam Hatip Lisesi'nde, Ä°stanbul'da yapÄ±mÄ± tamamlanan 80 okul ve 59 okul spor salonunun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±ldÄ±.Â

TÃ¶rende konuÅŸan ErdoÄŸan, bugÃ¼n resmi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸlarÄ± yapÄ±lan 80 okuldan 25'inin Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±, 7'sinin Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, 48'inin ise Ä°stanbul ValiliÄŸi Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde, kurumlarÄ±n ve vatandaÅŸlarÄ±n baÄŸÄ±ÅŸÄ± olarak Ä°stanbul'a kazandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Spor salonlarÄ±nÄ± ise Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'nin inÅŸa ettiÄŸini anlatan ErdoÄŸan, derslik sayÄ±larÄ± 2 bin 47 olan bu okullar ile spor salonlarÄ±nÄ±n, yaklaÅŸÄ±k 805 milyon liralÄ±k bir eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yatÄ±rÄ±mÄ±nÄ± ifade ettiÄŸini aktardÄ±.

"Ä°STEDÄ°ÄžÄ°MÄ°Z SEVÄ°YEYE HENÃœZ ULAÅžAMADIÄžIMIZA Ä°NANIYORUM"

TÃ¼rkiye'nin insan gÃ¼cÃ¼ niteliÄŸi yÃ¼kseldikÃ§e, araÅŸtÄ±rma geliÅŸtirmeden Ã¼retime kadar tÃ¼m alanlarda iddiasÄ±nÄ±n da arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:Â

"GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±l yÃ¼zde 7,4 bÃ¼yÃ¼me kaydedebildiysek, ihracatÄ±mÄ±zÄ± ÅŸubat ayÄ± itibarÄ±yla 160 milyar dolara Ã§Ä±kartabildiysek, kriz tellallarÄ±nÄ±n tÃ¼m Ã§abalarÄ±na raÄŸmen hedeflerimize kararlÄ±lÄ±kla ilerliyorsak, bÃ¶lgemizde ve dÃ¼nyada giderek daha etkin bir gÃ¼Ã§ haline geliyorsak, bunlarÄ±n hepsinde eÄŸitim Ã¶ÄŸretimde geldiÄŸimiz yerin Ã§ok bÃ¼yÃ¼k payÄ± vardÄ±r. Elbette elde ettiÄŸimiz baÅŸarÄ±lar Ã¶nemlidir, geldiÄŸimiz yer de kÃ¼Ã§Ã¼msenecek gibi deÄŸildir. Fakat buna raÄŸmen eÄŸitim ve kÃ¼ltÃ¼r konusunda tam istediÄŸimiz seviyeye henÃ¼z ulaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yorum. Milletimizin evlatlarÄ±na iyi bir eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretim vermek iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± fedakarlÄ±ÄŸÄ±n bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ karÅŸÄ±sÄ±nda bulunduÄŸumuz yer, olmamÄ±z gereken yer deÄŸildir."

"EN GÃœZEL CEVABI YARIN MERSÄ°N'DE VERECEÄžÄ°Z"

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ã¶ÄŸrencilere ÅŸÃ¶yle seslendi:Â

"Ãœlkemizde kendinize ideal olarak seÃ§ebileceÄŸiniz pek Ã§ok Ã¶rnekle birlikte kesinlikle uzak durmanÄ±z gereken kÃ¶tÃ¼ Ã¶rneklerle de karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. TÃ¼rkiye'nin baÅŸÄ±na musallat edilen terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin hedefinde Ã¶ncelikle genÃ§ dimaÄŸlar olur. Åžayet terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri sizlere de bulaÅŸÄ±rsa, Ã¶lÃ§Ã¼nÃ¼z gayet basit olsun. Her kim ki size, annenize, babanÄ±za, ailenize raÄŸmen bir ÅŸey yaptÄ±rmak istiyorsa, onlardan uzak durun. Her kim ki sizi tarihinize, kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ze, deÄŸerlerinize aykÄ±rÄ± birtakÄ±m fikirlerle zehirlemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorsa onlardan uzak durun. Her kim ki sizi Ã¼lkenize, milletinize, devletinize karÅŸÄ± kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±yorsa onlardan uzak durun.Â

BunlarÄ±n hiÃ§birinin deÂ bizim dÃ¼nyamÄ±zla, bizim inancÄ±mÄ±zla, bizim tÃ¶remizle ilgisi yoktur. Annesine, babasÄ±na, ailesine saygÄ± duymayan bir ferdin ne milletine ne de insanlÄ±ÄŸa bir faydasÄ± olur. Tarihini hiÃ§ bilmeyen veya yanlÄ±ÅŸ bilen, kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n zenginliÄŸinden bir haber, medeniyetinin Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±ndan nasibini almamÄ±ÅŸ bir gencimizi, geleceÄŸimizin teminatÄ± olarak gÃ¶remeyiz. Hele hele milletine ve devletine ihanet eden hiÃ§ kimsenin, ArapÃ§a'da bir ifade var ya, 'Ä°rapta mahalli yoktur.' SÃ¶zÃ¼nÃ¼ etmeye bile deÄŸmez bunlarÄ±n."

Maalesef bu tÃ¼r kÃ¶tÃ¼ Ã¶rneklere Ã§evrede rastlanabildiÄŸini aktaran ErdoÄŸan, "GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde, Ã¼stelik de milletvekili sÄ±fatÄ± taÅŸÄ±yan bir tanesi, bizim uluslararasÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ± Ã¼lkemize davet etmemize, 'TÃ¼rkiye'de kimsenin can ve mal gÃ¼venliÄŸi yok.' diye mesajla cevap vermiÅŸ. Ä°ÅŸte bu tam bir kÃ¶tÃ¼ Ã¶rnektir. Benim torunum bile diyor ki 'Bunlar kÃ¶tÃ¼ deÄŸil mi dede?' GerÃ§i bunlara en gÃ¼zel cevabÄ± yarÄ±n Mersin'de 20 milyar dolarlÄ±k bir uluslararasÄ± yatÄ±rÄ±m olan Akkuyu NÃ¼kleer Santrali'nin temel atma tÃ¶reniyle vereceÄŸiz. Ancak bÃ¶yle bir zihniyetin sorgulamasÄ±nÄ± da mutlaka yapmamÄ±z gerekiyor." diye konuÅŸtu.

"EÄžÄ°TÄ°M VE Ã–ÄžRETÄ°MÄ°N Ä°Ã‡ERÄ°ÄžÄ°NDE DEVRÄ°M YAPACAÄžIZ"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretimin altyapÄ±sÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸimiz devrimi iÃ§eriÄŸinde de hayata geÃ§ireceÄŸiz." ifadesini kullandÄ±.

"GELECEÄžÄ°MÄ°ZÄ°N TEMÄ°NATI OLARAK GÃ–REMEYÄ°Z"

ErdoÄŸan, "Tarihini hiÃ§ bilmeyen veya yanlÄ±ÅŸ bilen, kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n zenginliÄŸinden bihaber, medeniyetinin Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±ndan nasibini almamÄ±ÅŸ bir gencimizi geleceÄŸimizin teminatÄ± olarak gÃ¶remeyiz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"NERELERDEN NERELERE GELDÄ°K"

TÃ¼rkiye'nin bÃ¼yÃ¼dÃ¼kÃ§e, geliÅŸtikÃ§e, gÃ¼Ã§lendikÃ§e karÅŸÄ±suna Ã§Ä±kan sorunlarÄ±n mahiyetinin ve Ã§apÄ±nÄ±n da ona gÃ¶re deÄŸiÅŸtiÄŸini vurgulayan ErdoÄŸan, "iÅŸimiz kolay deÄŸil, nerelerden nerelere geldik." ifadelerini kullandÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Milletine ve devletine ihanet eden hiÃ§ kimsenin irapta mahalli yoktur, sÃ¶zÃ¼nÃ¼ etmeye bile deÄŸmez bunlar. Maalesef, bu tÃ¼r kÃ¶tÃ¼ Ã¶rneklere Ã§evremizde rastlayabiliyoruz. Mesela geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde, Ã¼stelik de milletvekili sÄ±fatÄ± taÅŸÄ±yan bir tanesi, bizim uluslararasÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ± Ã¼lkemize davet etmemize, 'TÃ¼rkiye'de kimsenin can ve mal gÃ¼venliÄŸi yok' diye mesajla cevap vermiÅŸ. Ä°ÅŸte bu tam bir kÃ¶tÃ¼ Ã¶rnektir."

"3 BÄ°N 872 TERÃ–RÄ°ST ETKÄ°SÄ°Z HALE GETÄ°RÄ°LDÄ°"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda 3 bin 872 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸini bildirdi.

"ORAYA DA BÄ°R GECE ANSIZIN GELEBÄ°LÄ°RÄ°Z DEDÄ°K, Ã–YLE GÄ°TTÄ°K"

Hatay'da sÄ±nÄ±r karakoluna gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi ziyarete deÄŸinen ErdoÄŸan, "Oraya da bir gece ansÄ±zÄ±n gelebiliriz dedik, Ã¶yle gittik. Davulla zurnayla gitmedik. Orada askerimizle gÃ¼zel bir buluÅŸmamÄ±z oldu. Hepsi maÅŸallah dimdik ve en ufak bir soru iÅŸareti yok ve yeni yeni hedeflere ilerlemenin hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± iÃ§indeler. Ve yeni hedefleri de sÃ¼rekli olarak her an duyabilirsiniz." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

"BÃœTÃœN BUNLAR Ä°Ã‡Ä°N KÄ°MSEDEN Ä°CAZET BEKLEMÄ°YOR"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± konuÅŸtu:

"(TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri) Onlar kaÃ§Ä±yor, biz kovalÄ±yoruz. Ä°ÅŸte ne oldu? Suriye'ye kaÃ§tÄ±lar, Afrin'e kaÃ§tÄ±lar, Sincar'a kaÃ§tÄ±lar. Dedik ki BaÄŸdat yÃ¶netimine, Ã¶zellikle sÃ¶yledik, 'Siz halledecekseniz halledin, yoksa biz gelip Sincar'da PKK'yÄ± hallederiz.' BÃ¼tÃ¼n bunlar iÃ§in kimseden icazet beklemiyor, kimsenin de gÃ¶zÃ¼ne bakmÄ±yoruz."