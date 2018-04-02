14:35, 02 Nisan 2018 Pazartesi

Irak'tan 3 Ã¼lke ile 'sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi iÅŸbirliÄŸi' aÃ§Ä±klamasÄ±





Irak Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Araci, ÃœrdÃ¼n, Kuveyt ve Suudi Arabistan ile sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi konusunda iÅŸbirliÄŸi iÃ§erisinde olduklarÄ±nÄ± duyurdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Irak Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± KasÄ±m el-Araci, "ÃœrdÃ¼n, Kuveyt ve Suudi Arabistan ile ortak sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi konusunda iÅŸbirliÄŸi iÃ§erisinde olduklarÄ±nÄ±" belirtti. Araci, Ã¼lkenin gÃ¼neyindeki Kerbela kentinde basÄ±n mensuplarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "DEAÅž sonrasÄ± dÃ¶nem, sÄ±nÄ±r kontrolÃ¼ ve istihbaratÄ±n rolÃ¼nÃ¼ devreye sokmayÄ± gerektiriyor. Bunun iÃ§in de Suudi Arabistan, Kuveyt ve ÃœrdÃ¼n ile iÅŸbirliÄŸimiz sÃ¶z konusu." dedi. IraklÄ± Bakan, 2018'in sÄ±nÄ±r gÃ¼venlik muhafÄ±zlarÄ±nÄ± destekleme ve bunun iÃ§in tÃ¼m Ã¼lkelerle iÅŸbirliÄŸi yapma yÄ±lÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

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