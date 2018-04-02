Ahmedinejad'dan Ä°ran yargÄ±sÄ± iÃ§in 'Ä°ngiltere' suÃ§lamasÄ±

Eski Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ahmedinejad, 'Ä°ran yargÄ±sÄ± Ã¼zerinde Ä°ngiltere'nin etkisi olduÄŸunu' iddia etti.
Ahmedinejad, kendisine yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen "dolatebahar" adlÄ± internet sitesinde yayÄ±mlanan aÃ§Ä±klamasÄ±nda, tutuklanan yardÄ±mcÄ±larÄ± nedeniyle bir kez daha Ä°ran yargÄ±sÄ±nÄ± hedef aldÄ±.
Ä°ngiltere'nin Ã¼lke yargÄ±sÄ± Ã¼zerinde etkili olduÄŸunu ileri sÃ¼ren Ahmedinejad, yardÄ±mcÄ±sÄ± Rahim MeÅŸai'nin tutuklanmadan Ã¶nce Londra yÃ¶netimini protesto ettiÄŸini hatÄ±rlatarak, "Ä°ngiltere'nin Ä°ran'Ä±n iÃ§iÅŸlerine mÃ¼dahalesine itiraz eden bir kiÅŸi neden yargÄ±nÄ±n Ã¶fkesine maruz kalarak gizli bir ÅŸekilde muhakeme edilir?" ifadesini kullandÄ±.
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Boris Johnson'un AralÄ±k 2017'de Tahran'a gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi ziyarete iÅŸaret eden Ahmedinejad, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"EÄŸer bir Ã§ekinceleri yoksa Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±'nÄ±n Tahran'a yaptÄ±ÄŸÄ± son ziyaretle ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin metinlerini yayÄ±nlasÄ±nlar ve soruÅŸturmalarÄ± da aleni bir ÅŸekilde yapsÄ±nlar."
Ahmedinejad'Ä±n cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemindeki yardÄ±mcÄ±larÄ± Hamid Bekayi ile Ä°sfendiyar Rahim MeÅŸai, "yolsuzluk" gerekÃ§esiyle tutuklanarak cezaevine konulmuÅŸtu. Bekayi, yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 15 yÄ±l hapis ve 80 kÄ±rbaÃ§ cezasÄ±na mahkum edilmiÅŸti.
Tutuklanmadan Ã¶nce Ä°ngiltere'nin Tahran BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Ã¶nÃ¼nde dÃ¼zenlenen protestoya katÄ±lan MeÅŸai, burada yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "Bekayi hakkÄ±nda verilen kararÄ±n Ä°ngiltere'nin komplosu" olduÄŸunu iddia etmiÅŸti.
Filistin, Ä°srail'in Yahudi bayramlarÄ±nÄ±,iÅŸgalin pekiÅŸtirilmesi temelli ideoloji ve tutumlarÄ±nÄ±n propagandasÄ±nÄ± yapmak ve iÅŸgal altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±nÄ± ele geÃ§irmek iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
Kremlin DÄ±ÅŸ Politika DanÄ±ÅŸmanÄ± UÅŸakov, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'in TÃ¼rkiye'ye yapacaÄŸÄ± ziyaret ile ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
Sudan Devlet BaÅŸkanÄ± BeÅŸir, parlamentoda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, altÄ±n kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±, dÃ¶viz kurlarÄ± Ã¼zerinde spekÃ¼lasyon ve tekelciliÄŸin sona erdirilmesi iÃ§in her yerde yolsuzluÄŸa savaÅŸ aÃ§acaklarÄ±nÄ± ve gerekli Ã¶nlemleri alacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Erbil-Mahmur arasÄ±ndaki yol resmi bir ÅŸekilde Ã§iftli yÃ¶nlÃ¼ olarak trafiÄŸe aÃ§Ä±ldÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, "Hafta sonu Cammu KeÅŸmirâ€™de meydana gelen can kayÄ±plarÄ±ndan ve yaralanmalardan derin endiÅŸe ve Ã¼zÃ¼ntÃ¼ duyuyoruz" dedi
Esed rejimi ve destekÃ§ilerinin ablukada tuttuÄŸu DoÄŸu Guta'dan tahliye edilmek zorunda kalan siviller, yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± unutamazken, ÅŸimdiden topraklarÄ±na Ã¶zlem duyuyorlar
Stockholm Camisi, 2017'de 22, 2018'in baÅŸÄ±ndan bu yana da 3'Ã¼ncÃ¼ kez Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±larÄ±n hedefi oldu.
Ä°ran'Ä±n eski cumhurbaÅŸkanÄ± Mahmud Ahmedinejad, "Ä°ran yargÄ±sÄ± Ã¼zerinde Ä°ngiltere'nin etkisi olduÄŸunu" Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼
Irak Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Araci, ÃœrdÃ¼n, Kuveyt ve Suudi Arabistan ile sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi konusunda iÅŸbirliÄŸi iÃ§erisinde olduklarÄ±nÄ± duyurdu
GeÃ§en cuma gÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenlenen BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼'ne katÄ±lan ve karÄ±n bÃ¶lgesinden yaralanan Filistinlinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesiyle, cuma gÃ¼nÃ¼nden bu yana ÅŸehit edilen Filistinlilerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 18'e yÃ¼kseldiÄŸi bildirildi
Ä°srailli Ã¼st dÃ¼zey subaylar, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda yaÅŸanan ve 17 Filistinlinin ÅŸehit olmasÄ±na neden olan olaylarla ilgili aldÄ±ÄŸÄ± eleÅŸtirilere ve kÄ±namalara raÄŸmen, gÃ¶stericilere yÃ¶nelik mÃ¼dahalelerine devam edeceÄŸini belirtti
Malezya hÃ¼kÃ¼meti, "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" adÄ± altÄ±nda dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere yapÄ±lan dengesiz mÃ¼dahalelerinden dolayÄ± Ä°srail'i ÅŸiddetle kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Suriye Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ± tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan raporda, Mart 2018'de 1241 sivilin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ duyurulurken,1000'den fazla sivilin Ã¶lÃ¼mÃ¼nden Esed rejimi-Rusya ittifakÄ± sorumlu tutuldu
Bahreyn'in en bÃ¼yÃ¼k petrol sahasÄ±nÄ±n bulunduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±
Pasifik Ã¼lkelerinden Fiji'de meydana gelen 6,1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremin 83,5 kilometre derinlikte kaydedildiÄŸi belirtildi
Amerika 2001 yÄ±lÄ±nda askerlerini konuÅŸlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Afganistan'a bin asker daha gÃ¶nderdi