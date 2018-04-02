14:53, 02 Nisan 2018 Pazartesi

Ahmedinejad'dan Ä°ran yargÄ±sÄ± iÃ§in 'Ä°ngiltere' suÃ§lamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Eski Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ahmedinejad, 'Ä°ran yargÄ±sÄ± Ã¼zerinde Ä°ngiltere'nin etkisi olduÄŸunu' iddia etti.



Ahmedinejad, kendisine yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen "dolatebahar" adlÄ± internet sitesinde yayÄ±mlanan aÃ§Ä±klamasÄ±nda, tutuklanan yardÄ±mcÄ±larÄ± nedeniyle bir kez daha Ä°ran yargÄ±sÄ±nÄ± hedef aldÄ±.

Ä°ngiltere'nin Ã¼lke yargÄ±sÄ± Ã¼zerinde etkili olduÄŸunu ileri sÃ¼ren Ahmedinejad, yardÄ±mcÄ±sÄ± Rahim MeÅŸai'nin tutuklanmadan Ã¶nce Londra yÃ¶netimini protesto ettiÄŸini hatÄ±rlatarak, "Ä°ngiltere'nin Ä°ran'Ä±n iÃ§iÅŸlerine mÃ¼dahalesine itiraz eden bir kiÅŸi neden yargÄ±nÄ±n Ã¶fkesine maruz kalarak gizli bir ÅŸekilde muhakeme edilir?" ifadesini kullandÄ±.

Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Boris Johnson'un AralÄ±k 2017'de Tahran'a gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi ziyarete iÅŸaret eden Ahmedinejad, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"EÄŸer bir Ã§ekinceleri yoksa Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±'nÄ±n Tahran'a yaptÄ±ÄŸÄ± son ziyaretle ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin metinlerini yayÄ±nlasÄ±nlar ve soruÅŸturmalarÄ± da aleni bir ÅŸekilde yapsÄ±nlar."

Ahmedinejad'Ä±n iki yardÄ±mcÄ±sÄ± tutuklu

Ahmedinejad'Ä±n cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemindeki yardÄ±mcÄ±larÄ± Hamid Bekayi ile Ä°sfendiyar Rahim MeÅŸai, "yolsuzluk" gerekÃ§esiyle tutuklanarak cezaevine konulmuÅŸtu. Bekayi, yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 15 yÄ±l hapis ve 80 kÄ±rbaÃ§ cezasÄ±na mahkum edilmiÅŸti.

Tutuklanmadan Ã¶nce Ä°ngiltere'nin Tahran BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Ã¶nÃ¼nde dÃ¼zenlenen protestoya katÄ±lan MeÅŸai, burada yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "Bekayi hakkÄ±nda verilen kararÄ±n Ä°ngiltere'nin komplosu" olduÄŸunu iddia etmiÅŸti.