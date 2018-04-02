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19:30, 02 Nisan 2018 Pazartesi
Avrupa
16:36, 02 Nisan 2018 Pazartesi

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Stockholm Camisi'ne bir kez daha Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±
Stockholm Camisi'ne bir kez daha Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±

Stockholm Camisi, 2017'de 22, 2018'in baÅŸÄ±ndan bu yana da 3'Ã¼ncÃ¼ kez Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±larÄ±n hedefi oldu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°sveÃ§'inÂ baÅŸkentiÂ Stockholm'dekiÂ StockholmÂ Camisi, bir kez dahaÂ Ä±rkÃ§Ä±Â saldÄ±rÄ±yaÂ maruz kaldÄ±.

Ä°slamofobik ve Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±larÄ±n gÃ¼n geÃ§tikÃ§e daha da arttÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edilen aÃ§Ä±klamada, saldÄ±rÄ± kÄ±nandÄ±.

Cami yÃ¶netimi, ''Sorumlu politikacÄ±larÄ±n saldÄ±rÄ±larÄ± kÄ±namamalarÄ±, Ä±rkÃ§Ä±larÄ±n MÃ¼slÃ¼man mabetlerine saldÄ±rma Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne neden olmadÄ± mÄ±?'' ifadelerini kullandÄ±.

Ä°sveÃ§ devlet televizyonu SVT'nin haberine gÃ¶re, Stockholm Camisi, 2017'de 22, 2018'in baÅŸÄ±ndan bu yana da 3'Ã¼ncÃ¼ kez Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±larÄ±n hedefi oldu.



Ä°lgili Konular Stockholm Camisi isveÃ§
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