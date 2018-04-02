Stockholm Camisi'ne bir kez daha Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±

Ä°sveÃ§'inÂ baÅŸkentiÂ Stockholm'dekiÂ StockholmÂ Camisi, bir kez dahaÂ Ä±rkÃ§Ä±Â saldÄ±rÄ±yaÂ maruz kaldÄ±.
Ä°slamofobik ve Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±larÄ±n gÃ¼n geÃ§tikÃ§e daha da arttÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edilen aÃ§Ä±klamada, saldÄ±rÄ± kÄ±nandÄ±.
Cami yÃ¶netimi, ''Sorumlu politikacÄ±larÄ±n saldÄ±rÄ±larÄ± kÄ±namamalarÄ±, Ä±rkÃ§Ä±larÄ±n MÃ¼slÃ¼man mabetlerine saldÄ±rma Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne neden olmadÄ± mÄ±?'' ifadelerini kullandÄ±.
Ä°sveÃ§ devlet televizyonu SVT'nin haberine gÃ¶re, Stockholm Camisi, 2017'de 22, 2018'in baÅŸÄ±ndan bu yana da 3'Ã¼ncÃ¼ kez Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±larÄ±n hedefi oldu.
Filistin, Ä°srail'in Yahudi bayramlarÄ±nÄ±,iÅŸgalin pekiÅŸtirilmesi temelli ideoloji ve tutumlarÄ±nÄ±n propagandasÄ±nÄ± yapmak ve iÅŸgal altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±nÄ± ele geÃ§irmek iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
Kremlin DÄ±ÅŸ Politika DanÄ±ÅŸmanÄ± UÅŸakov, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'in TÃ¼rkiye'ye yapacaÄŸÄ± ziyaret ile ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
Sudan Devlet BaÅŸkanÄ± BeÅŸir, parlamentoda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, altÄ±n kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±, dÃ¶viz kurlarÄ± Ã¼zerinde spekÃ¼lasyon ve tekelciliÄŸin sona erdirilmesi iÃ§in her yerde yolsuzluÄŸa savaÅŸ aÃ§acaklarÄ±nÄ± ve gerekli Ã¶nlemleri alacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Erbil-Mahmur arasÄ±ndaki yol resmi bir ÅŸekilde Ã§iftli yÃ¶nlÃ¼ olarak trafiÄŸe aÃ§Ä±ldÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, "Hafta sonu Cammu KeÅŸmirâ€™de meydana gelen can kayÄ±plarÄ±ndan ve yaralanmalardan derin endiÅŸe ve Ã¼zÃ¼ntÃ¼ duyuyoruz" dedi
Esed rejimi ve destekÃ§ilerinin ablukada tuttuÄŸu DoÄŸu Guta'dan tahliye edilmek zorunda kalan siviller, yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± unutamazken, ÅŸimdiden topraklarÄ±na Ã¶zlem duyuyorlar
Stockholm Camisi, 2017'de 22, 2018'in baÅŸÄ±ndan bu yana da 3'Ã¼ncÃ¼ kez Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±larÄ±n hedefi oldu.
Ä°ran'Ä±n eski cumhurbaÅŸkanÄ± Mahmud Ahmedinejad, "Ä°ran yargÄ±sÄ± Ã¼zerinde Ä°ngiltere'nin etkisi olduÄŸunu" Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼
Irak Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Araci, ÃœrdÃ¼n, Kuveyt ve Suudi Arabistan ile sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi konusunda iÅŸbirliÄŸi iÃ§erisinde olduklarÄ±nÄ± duyurdu
GeÃ§en cuma gÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenlenen BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼'ne katÄ±lan ve karÄ±n bÃ¶lgesinden yaralanan Filistinlinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesiyle, cuma gÃ¼nÃ¼nden bu yana ÅŸehit edilen Filistinlilerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 18'e yÃ¼kseldiÄŸi bildirildi
Ä°srailli Ã¼st dÃ¼zey subaylar, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda yaÅŸanan ve 17 Filistinlinin ÅŸehit olmasÄ±na neden olan olaylarla ilgili aldÄ±ÄŸÄ± eleÅŸtirilere ve kÄ±namalara raÄŸmen, gÃ¶stericilere yÃ¶nelik mÃ¼dahalelerine devam edeceÄŸini belirtti
Malezya hÃ¼kÃ¼meti, "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" adÄ± altÄ±nda dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere yapÄ±lan dengesiz mÃ¼dahalelerinden dolayÄ± Ä°srail'i ÅŸiddetle kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Suriye Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ± tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan raporda, Mart 2018'de 1241 sivilin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ duyurulurken,1000'den fazla sivilin Ã¶lÃ¼mÃ¼nden Esed rejimi-Rusya ittifakÄ± sorumlu tutuldu
Bahreyn'in en bÃ¼yÃ¼k petrol sahasÄ±nÄ±n bulunduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±
Pasifik Ã¼lkelerinden Fiji'de meydana gelen 6,1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremin 83,5 kilometre derinlikte kaydedildiÄŸi belirtildi
Amerika 2001 yÄ±lÄ±nda askerlerini konuÅŸlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Afganistan'a bin asker daha gÃ¶nderdi