16:34, 02 Nisan 2018 Pazartesi

DÃ¼nya Otizm FarkÄ±ndalÄ±k GÃ¼nÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Samsun, Ã‡orum, Ã‡ankÄ±rÄ± ve Amasya'da "DÃ¼nya Otizm FarkÄ±ndalÄ±k GÃ¼nÃ¼" nedeniyle yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ dÃ¼zenlendi. Kastamonu'da ise planlanan yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ, yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava nedeniyle iptal edildi.

Samsun'da, Aile ve Sosyal Politikalar Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile bazÄ± sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n desteÄŸiyle dÃ¼zenlenen farkÄ±ndalÄ±k yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼, Ä°stiklal Caddesi'nde baÅŸladÄ±. Ellerinde mavi balonlar ile otizmle ilgili sloganlarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± pankartlar taÅŸÄ±yan katÄ±lÄ±mcÄ±lar, Cumhuriyet MeydanÄ±'na kadar yÃ¼rÃ¼dÃ¼.

EtkinliÄŸin sonunda katÄ±lÄ±mcÄ±lar, Vali Osman Kaymak ile birlikte ellerindeki mavi balonlarÄ±, Ã¼Ã§ten geriye sayarak gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ne bÄ±raktÄ±.

Renkli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin oluÅŸtuÄŸu etkinlik sonrasÄ± gazetecilere aÃ§Ä±klamada bulunan Vali Kaymak, "DÃ¼nya Otizm FarkÄ±ndalÄ±k GÃ¼nÃ¼" kapsamÄ±nda benzer etkinliklerin yurt genelinde dÃ¼zenlendiÄŸini belirterek, otizmli ailelere destek olmak ve farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ± arttÄ±rmak iÃ§in etkinliÄŸe katÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.

Ã‡ORUM

Ã‡orum'da da protokol Ã¼yeleri ve vatandaÅŸlar HÃ¼rriyet MeydanÄ±'ndan Kent MeydanÄ±'na yÃ¼rÃ¼dÃ¼.

EtkinliÄŸin sonunda katÄ±lÄ±mcÄ±lar, otizmin simgesel rengi olan mavi renkteki balonlarÄ± gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ne bÄ±raktÄ±.

Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Turhan Candan, "DÃ¼nya Otizm FarkÄ±ndalÄ±k GÃ¼nÃ¼" nedeniyle, insanlarÄ±n kendilerini, otizm konusunda yeterli bilgiye sahip olup olmadÄ±klarÄ± konusunda sorgulamalarÄ± gerektiÄŸini belirtti.

Candan, otizmin herkesin sorunu olduÄŸunu ve ancak hep birlikte el ele verilerek bu sorunun Ã¼stesinden gelinebileceÄŸini ifade ederek, "BugÃ¼n bu etkinliÄŸimize farklÄ± siyasi partilerimizden, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±mÄ±zdan ve vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zdan yoÄŸun bir katÄ±lÄ±m sÃ¶z konusu. Bu birlikteliÄŸin artarak devam etmesi ve bu birlikten alÄ±nan gÃ¼Ã§le Ã§Ã¶zÃ¼mlerin Ã¼retilmesi gerekiyor." dedi.

Ã‡orum Otizm GÃ¶nÃ¼llÃ¼leri DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Emine Celen de, 3 yÄ±l Ã¶nce kurduklarÄ± derneÄŸin en bÃ¼yÃ¼k amacÄ±nÄ±n, bu konuda farkÄ±ndalÄ±k saÄŸlamak olduÄŸunu, bugÃ¼n dÃ¼zenlenen etkinlikle amaÃ§larÄ±na ulaÅŸmanÄ±n mutluluÄŸunu yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ã‡ANKIRI

Ã‡ankÄ±rÄ±'da ise Aile ve Sosyal Politikalar Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen etkinlik, Kucaklama TaÅŸÄ±'ndan yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸle baÅŸladÄ±. AtatÃ¼rk BulvarÄ± Ã¼zerinden Karatekin parkÄ±na yÃ¼rÃ¼yen katÄ±lÄ±mcÄ±lar, otistik Ã§ocuklar ve aileleri, ellerinde otizme karÅŸÄ± farkÄ±ndalÄ±ÄŸa dikkat Ã§ekmek amacÄ±yla dÃ¶vizler taÅŸÄ±dÄ±.

Karatekin ParkÄ±'nda konuÅŸan Aile ve Sosyal Politikalar Ä°l MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Hasan Tahsin YÄ±ldÄ±rÄ±m, nisan ayÄ±nÄ±n, BirleÅŸmiÅŸ Milletler tarafÄ±ndan bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyada Otizm FarkÄ±ndalÄ±k AyÄ±, 2 Nisan'Ä±n ise DÃ¼nya Otizm FarkÄ±ndalÄ±k GÃ¼nÃ¼ olarak ilan edildiÄŸini anÄ±msattÄ±.

Otizm FarkÄ±ndalÄ±k GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n amacÄ±nÄ±n, otizmli bireylerin toplumun bir parÃ§asÄ± olduÄŸunu hatÄ±rlatmak ve de var olan farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ± artÄ±rmak olduÄŸunu vurgulayan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Otizm bozukluÄŸunun en Ã¶nemli noktasÄ± erken tanÄ±dÄ±r. Sonraki sÃ¼reÃ§te ise otizmli Ã§ocuklarÄ±n ve ailelerin yanÄ±nda ve destekÃ§isi olmak Ã§ok Ã¶nemlidir. Otizmli bireyleri ve ailelerini daha iyi anlayabilmek ve yardÄ±mcÄ± olabilmek iÃ§in BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n koordinesini Ã¼stlendiÄŸi 'otizm spektrum bozukluÄŸu olan bireylere yÃ¶nelik ulusal eylem planÄ±', 3 AralÄ±k 2016 tarihinde yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmiÅŸtir. Bu kapsamda ilimizde de bu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yÃ¼rÃ¼tmek Ã¼zere otizm izleme ve deÄŸerlendirme kurulu oluÅŸturulmuÅŸtur." dedi.

EtkinliÄŸin sonunda katÄ±lÄ±mcÄ±lar ellerindeki mavi balonlarÄ± hep birlikte gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ne bÄ±raktÄ±.

YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe, Ã‡ankÄ±rÄ± Valisi Hamdi Bilge AktaÅŸ, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Sadettin Aksoy, kurum mÃ¼dÃ¼rleri, sivil toplum kuruluÅŸu temsilcileri ve vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±.

AMASYA

Amasya Aile ve Sosyal Politikalar Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, SaraydÃ¼zÃ¼ KÄ±ÅŸla BinasÄ± Ã¶nÃ¼nde baÅŸlayan bir yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ dÃ¼zenledi.

Bedensel engelli vatandaÅŸlarÄ±n da destek verdiÄŸi yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸte, "Otizmi fark et, kabul et" yazÄ±lÄ± pankartlarla mavi balon taÅŸÄ±yan yaklaÅŸÄ±k 100 kiÅŸi, Yavuz Selim MeydanÄ±'na geldi.

Amasya Aile ve Sosyal Politikalar Ä°l MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mustafa Arslan, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, otizmlilerin ve ailelerinin toplumsal alanda karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ± sorunlara dikkati Ã§ekmek amacÄ±yla bu programlarÄ±n dÃ¼zenlediÄŸini sÃ¶yledi.

Maviye bÃ¼rÃ¼nmenin amacÄ±nÄ±n, farkÄ±ndalÄ±k oluÅŸturmak olduÄŸunu dile getiren Arslan,"Her 10 kiÅŸiden 8'i otizmin farkÄ±nda deÄŸil. TÃ¼rkiye'de 1 milyon 412 bini aÅŸkÄ±n otizmli Ã§ocuÄŸumuz var. Bundan etkilenen de 4 milyon 586 bin aile ferdi var. Otizmin, Ã§evresel ve genetik faktÃ¶rlerden dolayÄ± oluÅŸtuÄŸu bilimsel araÅŸtÄ±rmalarla ortaya konuyor. Ã‡ocuÄŸumuzla ilgilenelim. FarklÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶relim. EÄŸer Ã§ocuÄŸumuzda otizm varsa yoÄŸun bir Ã¶zel eÄŸitimle destek olalÄ±m." dedi.

KASTAMONU

Kastamonu'da ise "DÃ¼nya Otizm FarkÄ±ndalÄ±k GÃ¼nÃ¼" kapsamÄ±nda yapÄ±lmasÄ± planlanan yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ, yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava nedeniyle iptal edildi.

Kastamonu Valisi YaÅŸar Karadeniz, Halk EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde dÃ¼zenlenen programda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, otizmi tÃ¼m boyutlarÄ±yla vatandaÅŸlara tanÄ±tÄ±p farkÄ±na varmalarÄ±nÄ± saÄŸlamak istediklerini sÃ¶yledi.

Sosyal adaletin Ã¶nemli olduÄŸunu vurgulayan Karadeniz, "Sosyal adalet kavramÄ± iÃ§inde dezavantajlÄ± gruplarÄ±n, saÄŸlam vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla aynÄ± imkanlardan yararlanmasÄ± Ã¶nemli yer kaplÄ±yor." dedi.

Programa, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Ã‡elik, Belediye BaÅŸkanÄ± Tahsin BabaÅŸ, Aile ve Sosyal Politikalar Ä°l MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Abdullah SavaÅŸ ve kurum mÃ¼dÃ¼rleri katÄ±ldÄ±.