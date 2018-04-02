DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Samsun, Ã‡orum, Ã‡ankÄ±rÄ± ve Amasya'da "DÃ¼nya Otizm FarkÄ±ndalÄ±k GÃ¼nÃ¼" nedeniyle yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ dÃ¼zenlendi. Kastamonu'da ise planlanan yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ, yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava nedeniyle iptal edildi.
Samsun'da, Aile ve Sosyal Politikalar Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile bazÄ± sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n desteÄŸiyle dÃ¼zenlenen farkÄ±ndalÄ±k yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼, Ä°stiklal Caddesi'nde baÅŸladÄ±. Ellerinde mavi balonlar ile otizmle ilgili sloganlarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± pankartlar taÅŸÄ±yan katÄ±lÄ±mcÄ±lar, Cumhuriyet MeydanÄ±'na kadar yÃ¼rÃ¼dÃ¼.
EtkinliÄŸin sonunda katÄ±lÄ±mcÄ±lar, Vali Osman Kaymak ile birlikte ellerindeki mavi balonlarÄ±, Ã¼Ã§ten geriye sayarak gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ne bÄ±raktÄ±.
Renkli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin oluÅŸtuÄŸu etkinlik sonrasÄ± gazetecilere aÃ§Ä±klamada bulunan Vali Kaymak, "DÃ¼nya Otizm FarkÄ±ndalÄ±k GÃ¼nÃ¼" kapsamÄ±nda benzer etkinliklerin yurt genelinde dÃ¼zenlendiÄŸini belirterek, otizmli ailelere destek olmak ve farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ± arttÄ±rmak iÃ§in etkinliÄŸe katÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.
Ã‡ORUM
Ã‡orum'da da protokol Ã¼yeleri ve vatandaÅŸlar HÃ¼rriyet MeydanÄ±'ndan Kent MeydanÄ±'na yÃ¼rÃ¼dÃ¼.
EtkinliÄŸin sonunda katÄ±lÄ±mcÄ±lar, otizmin simgesel rengi olan mavi renkteki balonlarÄ± gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ne bÄ±raktÄ±.
Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Turhan Candan, "DÃ¼nya Otizm FarkÄ±ndalÄ±k GÃ¼nÃ¼" nedeniyle, insanlarÄ±n kendilerini, otizm konusunda yeterli bilgiye sahip olup olmadÄ±klarÄ± konusunda sorgulamalarÄ± gerektiÄŸini belirtti.
Candan, otizmin herkesin sorunu olduÄŸunu ve ancak hep birlikte el ele verilerek bu sorunun Ã¼stesinden gelinebileceÄŸini ifade ederek, "BugÃ¼n bu etkinliÄŸimize farklÄ± siyasi partilerimizden, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±mÄ±zdan ve vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zdan yoÄŸun bir katÄ±lÄ±m sÃ¶z konusu. Bu birlikteliÄŸin artarak devam etmesi ve bu birlikten alÄ±nan gÃ¼Ã§le Ã§Ã¶zÃ¼mlerin Ã¼retilmesi gerekiyor." dedi.
Ã‡orum Otizm GÃ¶nÃ¼llÃ¼leri DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Emine Celen de, 3 yÄ±l Ã¶nce kurduklarÄ± derneÄŸin en bÃ¼yÃ¼k amacÄ±nÄ±n, bu konuda farkÄ±ndalÄ±k saÄŸlamak olduÄŸunu, bugÃ¼n dÃ¼zenlenen etkinlikle amaÃ§larÄ±na ulaÅŸmanÄ±n mutluluÄŸunu yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ã‡ANKIRI
Ã‡ankÄ±rÄ±'da ise Aile ve Sosyal Politikalar Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen etkinlik, Kucaklama TaÅŸÄ±'ndan yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸle baÅŸladÄ±. AtatÃ¼rk BulvarÄ± Ã¼zerinden Karatekin parkÄ±na yÃ¼rÃ¼yen katÄ±lÄ±mcÄ±lar, otistik Ã§ocuklar ve aileleri, ellerinde otizme karÅŸÄ± farkÄ±ndalÄ±ÄŸa dikkat Ã§ekmek amacÄ±yla dÃ¶vizler taÅŸÄ±dÄ±.
Karatekin ParkÄ±'nda konuÅŸan Aile ve Sosyal Politikalar Ä°l MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Hasan Tahsin YÄ±ldÄ±rÄ±m, nisan ayÄ±nÄ±n, BirleÅŸmiÅŸ Milletler tarafÄ±ndan bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyada Otizm FarkÄ±ndalÄ±k AyÄ±, 2 Nisan'Ä±n ise DÃ¼nya Otizm FarkÄ±ndalÄ±k GÃ¼nÃ¼ olarak ilan edildiÄŸini anÄ±msattÄ±.
Otizm FarkÄ±ndalÄ±k GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n amacÄ±nÄ±n, otizmli bireylerin toplumun bir parÃ§asÄ± olduÄŸunu hatÄ±rlatmak ve de var olan farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ± artÄ±rmak olduÄŸunu vurgulayan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Otizm bozukluÄŸunun en Ã¶nemli noktasÄ± erken tanÄ±dÄ±r. Sonraki sÃ¼reÃ§te ise otizmli Ã§ocuklarÄ±n ve ailelerin yanÄ±nda ve destekÃ§isi olmak Ã§ok Ã¶nemlidir. Otizmli bireyleri ve ailelerini daha iyi anlayabilmek ve yardÄ±mcÄ± olabilmek iÃ§in BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n koordinesini Ã¼stlendiÄŸi 'otizm spektrum bozukluÄŸu olan bireylere yÃ¶nelik ulusal eylem planÄ±', 3 AralÄ±k 2016 tarihinde yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmiÅŸtir. Bu kapsamda ilimizde de bu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yÃ¼rÃ¼tmek Ã¼zere otizm izleme ve deÄŸerlendirme kurulu oluÅŸturulmuÅŸtur." dedi.
EtkinliÄŸin sonunda katÄ±lÄ±mcÄ±lar ellerindeki mavi balonlarÄ± hep birlikte gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ne bÄ±raktÄ±.
YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe, Ã‡ankÄ±rÄ± Valisi Hamdi Bilge AktaÅŸ, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Sadettin Aksoy, kurum mÃ¼dÃ¼rleri, sivil toplum kuruluÅŸu temsilcileri ve vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±.
AMASYA
Amasya Aile ve Sosyal Politikalar Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, SaraydÃ¼zÃ¼ KÄ±ÅŸla BinasÄ± Ã¶nÃ¼nde baÅŸlayan bir yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ dÃ¼zenledi.
Bedensel engelli vatandaÅŸlarÄ±n da destek verdiÄŸi yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸte, "Otizmi fark et, kabul et" yazÄ±lÄ± pankartlarla mavi balon taÅŸÄ±yan yaklaÅŸÄ±k 100 kiÅŸi, Yavuz Selim MeydanÄ±'na geldi.
Amasya Aile ve Sosyal Politikalar Ä°l MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mustafa Arslan, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, otizmlilerin ve ailelerinin toplumsal alanda karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ± sorunlara dikkati Ã§ekmek amacÄ±yla bu programlarÄ±n dÃ¼zenlediÄŸini sÃ¶yledi.
Maviye bÃ¼rÃ¼nmenin amacÄ±nÄ±n, farkÄ±ndalÄ±k oluÅŸturmak olduÄŸunu dile getiren Arslan,"Her 10 kiÅŸiden 8'i otizmin farkÄ±nda deÄŸil. TÃ¼rkiye'de 1 milyon 412 bini aÅŸkÄ±n otizmli Ã§ocuÄŸumuz var. Bundan etkilenen de 4 milyon 586 bin aile ferdi var. Otizmin, Ã§evresel ve genetik faktÃ¶rlerden dolayÄ± oluÅŸtuÄŸu bilimsel araÅŸtÄ±rmalarla ortaya konuyor. Ã‡ocuÄŸumuzla ilgilenelim. FarklÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶relim. EÄŸer Ã§ocuÄŸumuzda otizm varsa yoÄŸun bir Ã¶zel eÄŸitimle destek olalÄ±m." dedi.
KASTAMONU
Kastamonu'da ise "DÃ¼nya Otizm FarkÄ±ndalÄ±k GÃ¼nÃ¼" kapsamÄ±nda yapÄ±lmasÄ± planlanan yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ, yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava nedeniyle iptal edildi.
Kastamonu Valisi YaÅŸar Karadeniz, Halk EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde dÃ¼zenlenen programda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, otizmi tÃ¼m boyutlarÄ±yla vatandaÅŸlara tanÄ±tÄ±p farkÄ±na varmalarÄ±nÄ± saÄŸlamak istediklerini sÃ¶yledi.
Sosyal adaletin Ã¶nemli olduÄŸunu vurgulayan Karadeniz, "Sosyal adalet kavramÄ± iÃ§inde dezavantajlÄ± gruplarÄ±n, saÄŸlam vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla aynÄ± imkanlardan yararlanmasÄ± Ã¶nemli yer kaplÄ±yor." dedi.
Programa, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Ã‡elik, Belediye BaÅŸkanÄ± Tahsin BabaÅŸ, Aile ve Sosyal Politikalar Ä°l MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Abdullah SavaÅŸ ve kurum mÃ¼dÃ¼rleri katÄ±ldÄ±.
Samsun, Ã‡orum, Ã‡ankÄ±rÄ± ve Amasya'da "DÃ¼nya Otizm FarkÄ±ndalÄ±k GÃ¼nÃ¼" nedeniyle yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapÄ±ldÄ±, yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe katÄ±lanlar ellerindeki mavi balonlarÄ± gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ne bÄ±raktÄ±
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'nca taslak olarak hazÄ±rlanan, Bakan Ahmet Demircan tarafÄ±ndan Bakanlar Kurulu'na sunulacak dÃ¼zenlemeyle, ileri tedavi ve tetkik gerektirmeyen durumlarda Ã¶ncelikle aile hekimi ve GÃ¼Ã§lendirilmiÅŸ Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Merkezlerinden hizmet alÄ±nmasÄ±, bu aÅŸamadan sonra hastaneye baÅŸvurulmasÄ± iÃ§in teÅŸvik edici sevk sistemi getirileceÄŸi bildirildi
Ã–zellikle 2006 yÄ±lÄ±ndan bu yana artÄ±ÅŸ gÃ¶steren otizm hastalÄ±ÄŸÄ± ile ilgili 2 Nisan "DÃ¼nya Otizm GÃ¼nÃ¼" dolayÄ±sÄ±yla bilinmesi gerekenlere dikkat Ã§ekildi
Ã–lÃ§me SeÃ§me ve YerleÅŸtirme Merkezi tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen 2018-YDS Ä°lkbahar DÃ¶nemi, saat 10.15'te baÅŸladÄ± ve 3 saat sÃ¼rdÃ¼
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re hali hazÄ±rda 23 ilde faaliyet gÃ¶steren 112 Acil Ã‡aÄŸrÄ± Merkezi'ne, yÄ±l sonuna kadar 48 il daha eklenecek
Ã‡ocuk programlarÄ±nda bazÄ± gÄ±da Ã¼rÃ¼nlerinin reklamlarÄ±na getirilen sÄ±nÄ±rlamada dÃ¼zenlemeye uymayana bir Ã¶nceki ayÄ±n reklam gelirlerinin yÃ¼zde 1'i ile yÃ¼zde 3'Ã¼ arasÄ±nda ceza verilecek
TÃ¼rk Kanser AraÅŸtÄ±rma ve SavaÅŸ Kurumu DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Åžuayib YalÃ§Ä±n, "Kanserin tedavisinin bulunduÄŸu, bu konuda ilaÃ§larÄ±n piyasaya sÃ¼rÃ¼lmediÄŸi" iddialarÄ± iÃ§in, "Bu bir yalan ve bu yalan fazla uzadÄ±. Bunlar efsane, birileri bir ÅŸey sÃ¶ylÃ¼yor, sonra bu gizleniyor. YalancÄ±nÄ±n mumu, yatsÄ±ya kadar yanar diye Ã§ok gÃ¼zel bir sÃ¶z var. Sadece TÃ¼rkiye'de deÄŸil, bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyada da aynÄ± ÅŸey sÃ¶yleniyor." dedi.
Prof. Dr. GÃ¼lhan, "KadÄ±nlarda da sigara kullanÄ±mÄ± ve buna baÄŸlÄ± olarak akciÄŸer kanseri gÃ¶rÃ¼lme sÄ±klÄ±ÄŸÄ± artÄ±ÅŸ gÃ¶stermekte. KadÄ±nlarÄ±n Ã¶lÃ¼m nedenleri arasÄ±nda meme kanserinin ardÄ±ndan ikinci sÄ±rada akciÄŸer kanseri yer almaktadÄ±r." dedi.
Ukrayna EÄŸitim ve Bilim BakanÄ± Hrynevych, "Ukrayna'daki Ã¼niversitelerde yaklaÅŸÄ±k 2 bin 700 TÃ¼rk Ã¶ÄŸrenci eÄŸitim gÃ¶rÃ¼yor. AynÄ± zamanda Ukrayna'dan TÃ¼rkiye'ye eÄŸitim iÃ§in gelen Ã¶ÄŸrencilerin sayÄ±sÄ± artmaya devam ediyor. Bu yÄ±l sayÄ± 500'e Ã§Ä±ktÄ±. Ukrayna dili programÄ± aÃ§Ä±ldÄ±ktan sonra ortaklaÅŸa programlar yapabilir, Ã§ift diploma programlarÄ±na geÃ§ebiliriz" dedi
SorularÄ±nÄ±n yÃ¼zde 10'u eriÅŸime aÃ§Ä±lan YÃ–KDÄ°L sÄ±navÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ±n eriÅŸime aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in KDK'ye yapÄ±lan baÅŸvurunun, adayÄ±n lehine sonuÃ§landÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Sosyolog Dr. Esra Albayrak, Ã§ocuk ihmali ve istismarÄ±na iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, sorunun medyanÄ±n gÃ¼nlÃ¼k tartÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§erisinde Ã§Ã¶zÃ¼mlenmesinin mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve konunun bilhassa uzmanlar tarafÄ±ndan tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirtti
YabancÄ± Dil Bilgisi Seviye Tespit SÄ±navÄ± ilkbahar dÃ¶nemi iÃ§in baÅŸvuran adaylarÄ±n sÄ±nava giriÅŸ belgeleri eriÅŸime sunuldu.
ÃœÃ§ Ã¼niversitede 900 Ã¶ÄŸrencinin TÃ¼rkÃ§e dersi almaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Etiyopya'da, Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in yeterli sÄ±nÄ±f bulunamÄ±yor
Ãœniversiteye giriÅŸte ilk kez uygulanacak ve 23-24 Haziran'da yapÄ±lacak 2018-YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±'na baÅŸvurularÄ±n yarÄ±n sona ereceÄŸi bildirildi
IEFT Yurt DÄ±ÅŸÄ± EÄŸitim FuarlarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Akar, "YÄ±lda 100 bin Ã¶ÄŸrenci TÃ¼rkiye'den yurt dÄ±ÅŸÄ±na eÄŸitim iÃ§in Ã§Ä±karken, ÅŸu an 125 bin uluslararasÄ± Ã¶ÄŸrenci TÃ¼rkiye'deki Ã¼niversitelerde eÄŸitim gÃ¶rÃ¼yor. Bu rakam, 7 yÄ±l Ã¶nce yaklaÅŸÄ±k 25 bin civarÄ±ndaydÄ±" ifadelerini kullandÄ±
ABD, Ä°ngiltere, Ä°sveÃ§ ve Brezilya'da 100'Ã¼n Ã¼stÃ¼nde MS hastasÄ±yla yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada, kÃ¶k hÃ¼cre naklinin, birÃ§ok hasta iÃ§in "ezber bozan" bir tedavi yÃ¶ntemi olabileceÄŸi belirtildi