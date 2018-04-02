DoÄŸu Guta'dan tahliye edilen siviller yaÅŸadÄ±klarÄ± zulmÃ¼ unutamÄ±yor

Suriye'deki BeÅŸÅŸar Esed rejiminin ablukasÄ±ndaki DoÄŸu Guta'dan ayrÄ±lmak zorunda kalan siviller, daha gÃ¼vende hissetseler de yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± unutamÄ±yor ve topraklarÄ±na Ã¶zlem duyuyorlar.
Esed rejimi ve destekÃ§ilerinin, baÅŸkent Åžam'Ä±n DoÄŸu Guta bÃ¶lgesini ele geÃ§irmek iÃ§in 19 Åžubat'tan bu yana dÃ¼zenlediÄŸi yoÄŸun saldÄ±rÄ±larda bÃ¶lgenin bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ± yerle bir olurken yÃ¼zlerce sivil can verdi.
SaldÄ±rÄ±lar sonucu on binlerce aile parÃ§alandÄ±, binlerce Ã§ocuk yetim ve Ã¶ksÃ¼z kaldÄ±. DoÄŸu GutalÄ± aileler, hayatta kalan aile bireylerini korumak iÃ§in tahliye edilmeyi kabul etti.
Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde varÄ±lan tahliye anlaÅŸmasÄ± gereÄŸi, DoÄŸu GutalÄ±lar Ä°dlib, Halep ve Hama bÃ¶lgelerindeki geÃ§ici barÄ±nma merkezlerine taÅŸÄ±ndÄ±. DoÄŸu Guta'dan Ã§Ä±kmak zorunda kalanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 46 bini aÅŸarken, barÄ±nma merkezlerindeki kontenjanÄ±n dolmasÄ± sonucu DoÄŸu GutalÄ±lar, camilere ve okullara yerleÅŸtirilmeye baÅŸlandÄ±.
GeÃ§ici barÄ±nma merkezlerine yerleÅŸtirilenlerden 53 yaÅŸÄ±ndaki Ebu RaÅŸid, DoÄŸu Guta'dayken yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.
Ebu RaÅŸid, bÃ¶lgede yÄ±llardÄ±r saldÄ±rÄ± altÄ±nda olduklarÄ±nÄ±, DoÄŸu Guta'nÄ±n yÃ¼zde 90'Ä±nÄ±n yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Åžubat ayÄ±nÄ±n ortasÄ±ndan itibaren saldÄ±rÄ±larÄ±n yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Ebu RaÅŸid, "Rejim, karadan karaya fÃ¼ze, top, varil ve napalm bombalarÄ±, kimyasal silahla vurdu. KullanmadÄ±klarÄ± bir tek nÃ¼kleer silah kalmÄ±ÅŸtÄ±." dedi.
2012 yÄ±lÄ±ndan beri abluka altÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± belirten Ebu RaÅŸid, "Son gÃ¼nlerde bÃ¶lgede saklanacak ne bodrum ne de yÃ¼rÃ¼mek iÃ§in yol kalmÄ±ÅŸtÄ±. 7 helikopter, 8 savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± aynÄ± anda saldÄ±rdÄ±. Varilleri ÅŸarapnel parÃ§alarÄ±yla doldurarak attÄ±lar. YaralÄ±larÄ± tedavi etmek iÃ§in ilaÃ§ ve yiyecek yemek de kalmamÄ±ÅŸtÄ±." diye konuÅŸtu.
KomÅŸularÄ±nÄ±n Hammuriye ilÃ§esinde evlerinin bodrumunda saklandÄ±klarÄ± bir anda binanÄ±n hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± aktaran Ebu RaÅŸid, "KomÅŸumun ailesinden 14 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. Baba, anne, Ã§ocuklar, gelinler ve torunlarÄ± Ã¶ldÃ¼. Bir aile yok oldu." ifadelerini kullandÄ±.
Ebu RaÅŸid, her ÅŸeye raÄŸmen doÄŸduÄŸu, bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ DoÄŸu Guta'yÄ± unutmayacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
Bir diÄŸer DoÄŸu GutalÄ± Um Ala da abluka altÄ±nda sÄ±ÄŸÄ±naklardan Ã§Ä±kamadÄ±klarÄ± iÃ§in kirli su iÃ§mek zorunda kaldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ala, "Temiz olmayan sudan dolayÄ± ben ve iki Ã§ocuÄŸum hastalandÄ±. AteÅŸim Ã§Ä±ktÄ±. Hareket edemez oldum. Ä°laÃ§ yokluÄŸundan dolayÄ± ayaÄŸÄ±m felÃ§ oldu." dedi.
BazÄ± gÃ¼nler saldÄ±rÄ±larÄ±n 24 saat durmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Ala, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"SÄ±ÄŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bina Ã¼Ã§ defa hava saldÄ±rÄ±sÄ±na maruz kaldÄ±. Bina Ã¼zerimize yÄ±kÄ±ldÄ±. Ã‡ocuklarÄ±mla molozlarÄ±n altÄ±nda kaldÄ±k. O an benim iÃ§in Ã§ok Ã¼rkÃ¼tÃ¼cÃ¼ydÃ¼. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m en zor anlardan bir tanesiydi. Tahliye edilmemizle kÄ±smen daha gÃ¼vendeyiz. Ama en deÄŸerli ÅŸeylerimi arkamda bÄ±raktÄ±m: Evimi ve topraÄŸÄ±mÄ±."
Esed ve destekÃ§ileri, Rusya'nÄ±n hava desteÄŸini alarak muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki DoÄŸu Guta'yÄ± ele geÃ§irmek iÃ§in 19 Åžubat'ta harekete geÃ§miÅŸti. Bu tarihten itibaren rejim ve Rus savaÅŸ uÃ§aklarÄ± yaklaÅŸÄ±k 400 bin sivilin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgeye havadan ve karadan dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larÄ± yoÄŸunlaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.
SaldÄ±rÄ±lar sonucu Ã§ok sayÄ±da sivil hayatÄ±nÄ± kaybederken, evleri yÄ±kÄ±lan ve sÃ¼rekli saldÄ±rÄ±lara maruz kalan binlerce sivil, sÄ±ÄŸÄ±nak ve bodrum katlarÄ±na saklanmÄ±ÅŸtÄ±.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi'nin (BMGK) 24 Åžubat'ta aldÄ±ÄŸÄ± ancak baÅŸlama sÃ¼resi belirtilmeyen ateÅŸkes kararÄ±na raÄŸmen rejim ve destekÃ§ilerinin yoÄŸun saldÄ±rÄ±sÄ± altÄ±nda kalan DoÄŸu Guta'da sivil Ã¶lÃ¼mleri devam etmiÅŸ, uluslararasÄ± toplumun giriÅŸimleri sonuÃ§ vermemiÅŸti.
AyrÄ±ca Rusya, BMGK kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 27 Åžubat'ta ateÅŸkesin her gÃ¼n yerel saatle 09.00-14.00 (TSÄ° 10.00-15.00) arasÄ±nda geÃ§erli olacak ÅŸekilde baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan edip rejimin buna uyacaÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.
Ancak rejim gÃ¼Ã§leri, BMGK ve Rusya'nÄ±n ateÅŸkes karalarÄ±na raÄŸmen saldÄ±rÄ±larÄ±na ara vermemiÅŸ, 3 Mart'tan itibaren bÃ¶lgeye kara operasyonu baÅŸlatmÄ±ÅŸ ve sivil yerleÅŸimleri bombalamayÄ± sÃ¼rdÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.
Rejim ve destekÃ§ileri, 11-12 Mart'ta DoÄŸu Guta'nÄ±n doÄŸusundan batÄ±sÄ±na doÄŸru ilerleyerek Haresta ilÃ§esini de kuÅŸatmÄ±ÅŸ ve DoÄŸu Guta bÃ¶lgesini Ã¼Ã§ parÃ§aya bÃ¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼.
Muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki DoÄŸu Guta'da 400 bin kiÅŸi 5 yÄ±ldÄ±r abluka altÄ±nda yaÅŸÄ±yordu. Esed rejiminin Rusya'nÄ±n desteÄŸiyle son aylarda yoÄŸun saldÄ±rÄ±larla bÃ¶lgenin yarÄ±dan fazlasÄ±nÄ± ele geÃ§irmesiyle on binlerce kiÅŸi rejim kontrolÃ¼ndeki alanlara gÃ¶Ã§ etmek zorunda kaldÄ±.
Filistin, Ä°srail'in Yahudi bayramlarÄ±nÄ±,iÅŸgalin pekiÅŸtirilmesi temelli ideoloji ve tutumlarÄ±nÄ±n propagandasÄ±nÄ± yapmak ve iÅŸgal altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±nÄ± ele geÃ§irmek iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
Kremlin DÄ±ÅŸ Politika DanÄ±ÅŸmanÄ± UÅŸakov, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'in TÃ¼rkiye'ye yapacaÄŸÄ± ziyaret ile ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
Sudan Devlet BaÅŸkanÄ± BeÅŸir, parlamentoda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, altÄ±n kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±, dÃ¶viz kurlarÄ± Ã¼zerinde spekÃ¼lasyon ve tekelciliÄŸin sona erdirilmesi iÃ§in her yerde yolsuzluÄŸa savaÅŸ aÃ§acaklarÄ±nÄ± ve gerekli Ã¶nlemleri alacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
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