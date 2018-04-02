Yeditepe Bienali'nde nerede hangi etkinlik düzenleniyor?

31 Mart Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Ayasofya’da açılan Yeditepe Bienali kapsamında etkinlikler devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatlar Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen bienal kapsamında Akdeniz Medreseleri’nden Leblebici Sokak’a, Ayasofya’dan Arkeoloji Müzesi’ne, Beyazıt Meydanı’ndan Darphane-i Amire’ye İstanbul Suriçi’nde 27 mekanda etkinlikler düzenleniyor. Bienal mekânlarının bulunduğu bölgelerin bu süre içerisinde esnafından eğitim kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarından kamu birimlerine kadar bu hareketliliği yaşayarak ortak bir paylaşıma sahip olması da bienalin amaçlarından biri.

“Ehl-i Hiref” temalı bienale 200’ün üstünde sanatçı katkı veriyor. Ehl-i Hiref teşkilatı, hem Enderun eğitiminden geçirerek kendi bünyesinde yetiştirdiği sanatçılar, hem de saray dışından kendine kattığı, sanatının zirvesindeki meşhur ustalarla Osmanlı sanatının “saray üslubu” diye anılan karakteristik özgün yapısını oluşturuyordu. Sarayın sanatsal faaliyetlerini yürütmek üzere fütüvvet ahlâkı ve ahilik anlayışıyla teşkilatlanmış olan Ehl-i Hiref, Osmanlı’nın siyasetteki gücünün ve ustalığının sanattaki görkemli iz düşümü olarak niteleniyor.

Bienalde uluslararası, kişisel, karma ve koleksiyon sergileri, canlı performanslar, atölye çalışmaları ve anma programlarının yanısıra “Gelecekte Gelenek Sempozyumu” da düzenlenecek. 11-12-13 Mayıs’ta Kadir Has Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek sempozyumda tebliğ özetleri için son gönderim tarihi 13 Nisan 2018. Başvurular sempozyum @ yeditepebienali.com adresinden yapılabilecek.

15 Mayıs’a kadar devam eden ve “Çiçeğin Her Hâli”, “Kuş Misali”, “İstanbul’a Dair”, “Kusursuz Tekrar” ve “Mekândan Taşanlar” olmak üzere beş farklı alt teması olan bienalin etkinlik takvimi şu adresten takip edilebilir: http://www.yeditepebienali.com/tr/yazi/kurumsal/etkinlik-takvimi

Bienal hakkında detaylı bilgi:

Tel.: (212) 453 1453 - (212) 453 14 00

Mail: bilgi @ yeditepebienali.com

Kaynak: Dünya Bizim