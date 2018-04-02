DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan KeÅŸmir aÃ§Ä±klamasÄ±

Stockholm Camisi'ne bir kez daha Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±

Stockholm Camisi, 2017'de 22, 2018'in baÅŸÄ±ndan bu yana da 3'Ã¼ncÃ¼ kez Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±larÄ±n hedefi oldu.