Erbil ve Musul arasÄ±ndaki karayolu trafiÄŸe aÃ§Ä±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Irak'Ä±n Musul vilayetine baÄŸlÄ± Mahmur ilÃ§esi ve Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'nde (IKBY) yer alan Erbil kenti arasÄ±ndaki karayolu 6 ay sonra trafiÄŸe aÃ§Ä±ldÄ±.
Mahmur KaymakamÄ± RÄ±zgar Muhammed yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, PeÅŸmerge gÃ¼Ã§leri ve Mahmur ilÃ§esinde konuÅŸlanan federal polis gÃ¼Ã§lerinin anlaÅŸmaya varmasÄ±ndan sonra Erbil-Mahmur arasÄ±ndaki yolun resmi bir ÅŸekilde Ã§iftli yÃ¶nlÃ¼ olarak trafiÄŸe aÃ§Ä±lmasÄ± kararÄ±nÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Ä°lÃ§ede daha Ã¶nce gÃ¶rev yapan, Erbil ve BaÄŸdat arasÄ±ndaki askeri gerilimden dolayÄ± Mahmur'u terk eden KÃ¼rt memurlarÄ±n da kÄ±sa bir sÃ¼re iÃ§erisinde iÅŸ baÅŸÄ± yapacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Muhammed, "Ã–zellikle Mahmur'daki eÄŸitim ve saÄŸlÄ±k alanlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan memurlar gÃ¶revlerine birkaÃ§ gÃ¼n iÃ§inde baÅŸlayacak. Yolun aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Erbil'de ikamet eden memurlar normal bir ÅŸekilde Mahmur'daki gÃ¶revlerine gidebilecek." dedi.
Irak merkezine baÄŸlÄ± ortak gÃ¼Ã§ler, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n varlÄ±ÄŸÄ± ve tehdidi nedeniyle 3 yÄ±l boyunca PeÅŸmerge'nin elinde tuttuÄŸu bÃ¶lgelere 16 Ekim 2017'de tekrar geÃ§mek istemiÅŸti.
Ortak gÃ¼Ã§lerin, KerkÃ¼k baÅŸta olmak Ã¼zere Musul'un Sincar ve Mahmur ilÃ§elerinde konuÅŸlanmak iÃ§in harekete geÃ§mesi ve buna PeÅŸmerge'nin de yer yer karÅŸÄ± Ã§Ä±kmasÄ± Ã¼zerine taraflar arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸmalar Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.
Erbil ve BaÄŸdat arasÄ±ndaki askeri gerilim, iki taraf arasÄ±ndaki birÃ§ok karayolunun Ã§ift taraflÄ± trafiÄŸe kapatÄ±lmasÄ±na sebep olmuÅŸtu.
Filistin, Ä°srail'in Yahudi bayramlarÄ±nÄ±,iÅŸgalin pekiÅŸtirilmesi temelli ideoloji ve tutumlarÄ±nÄ±n propagandasÄ±nÄ± yapmak ve iÅŸgal altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±nÄ± ele geÃ§irmek iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
Kremlin DÄ±ÅŸ Politika DanÄ±ÅŸmanÄ± UÅŸakov, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'in TÃ¼rkiye'ye yapacaÄŸÄ± ziyaret ile ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
Sudan Devlet BaÅŸkanÄ± BeÅŸir, parlamentoda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, altÄ±n kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±, dÃ¶viz kurlarÄ± Ã¼zerinde spekÃ¼lasyon ve tekelciliÄŸin sona erdirilmesi iÃ§in her yerde yolsuzluÄŸa savaÅŸ aÃ§acaklarÄ±nÄ± ve gerekli Ã¶nlemleri alacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Erbil-Mahmur arasÄ±ndaki yol resmi bir ÅŸekilde Ã§iftli yÃ¶nlÃ¼ olarak trafiÄŸe aÃ§Ä±ldÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, "Hafta sonu Cammu KeÅŸmirâ€™de meydana gelen can kayÄ±plarÄ±ndan ve yaralanmalardan derin endiÅŸe ve Ã¼zÃ¼ntÃ¼ duyuyoruz" dedi
Esed rejimi ve destekÃ§ilerinin ablukada tuttuÄŸu DoÄŸu Guta'dan tahliye edilmek zorunda kalan siviller, yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± unutamazken, ÅŸimdiden topraklarÄ±na Ã¶zlem duyuyorlar
Stockholm Camisi, 2017'de 22, 2018'in baÅŸÄ±ndan bu yana da 3'Ã¼ncÃ¼ kez Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±larÄ±n hedefi oldu.
Ä°ran'Ä±n eski cumhurbaÅŸkanÄ± Mahmud Ahmedinejad, "Ä°ran yargÄ±sÄ± Ã¼zerinde Ä°ngiltere'nin etkisi olduÄŸunu" Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼
Irak Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Araci, ÃœrdÃ¼n, Kuveyt ve Suudi Arabistan ile sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi konusunda iÅŸbirliÄŸi iÃ§erisinde olduklarÄ±nÄ± duyurdu
GeÃ§en cuma gÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenlenen BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼'ne katÄ±lan ve karÄ±n bÃ¶lgesinden yaralanan Filistinlinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesiyle, cuma gÃ¼nÃ¼nden bu yana ÅŸehit edilen Filistinlilerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 18'e yÃ¼kseldiÄŸi bildirildi
Ä°srailli Ã¼st dÃ¼zey subaylar, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda yaÅŸanan ve 17 Filistinlinin ÅŸehit olmasÄ±na neden olan olaylarla ilgili aldÄ±ÄŸÄ± eleÅŸtirilere ve kÄ±namalara raÄŸmen, gÃ¶stericilere yÃ¶nelik mÃ¼dahalelerine devam edeceÄŸini belirtti
Malezya hÃ¼kÃ¼meti, "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" adÄ± altÄ±nda dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere yapÄ±lan dengesiz mÃ¼dahalelerinden dolayÄ± Ä°srail'i ÅŸiddetle kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Suriye Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ± tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan raporda, Mart 2018'de 1241 sivilin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ duyurulurken,1000'den fazla sivilin Ã¶lÃ¼mÃ¼nden Esed rejimi-Rusya ittifakÄ± sorumlu tutuldu
Bahreyn'in en bÃ¼yÃ¼k petrol sahasÄ±nÄ±n bulunduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±
Pasifik Ã¼lkelerinden Fiji'de meydana gelen 6,1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremin 83,5 kilometre derinlikte kaydedildiÄŸi belirtildi
Amerika 2001 yÄ±lÄ±nda askerlerini konuÅŸlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Afganistan'a bin asker daha gÃ¶nderdi