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19:30, 02 Nisan 2018 Pazartesi
Irak
17:12, 02 Nisan 2018 Pazartesi

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Erbil ve Musul arasÄ±ndaki karayolu trafiÄŸe aÃ§Ä±ldÄ±
Erbil ve Musul arasÄ±ndaki karayolu trafiÄŸe aÃ§Ä±ldÄ±

Erbil-Mahmur arasÄ±ndaki yol resmi bir ÅŸekilde Ã§iftli yÃ¶nlÃ¼ olarak trafiÄŸe aÃ§Ä±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak'Ä±n Musul vilayetine baÄŸlÄ± Mahmur ilÃ§esi ve Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'nde (IKBY) yer alan Erbil kenti arasÄ±ndaki karayolu 6 ay sonra trafiÄŸe aÃ§Ä±ldÄ±.

Mahmur KaymakamÄ± RÄ±zgar Muhammed yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, PeÅŸmerge gÃ¼Ã§leri ve Mahmur ilÃ§esinde konuÅŸlanan federal polis gÃ¼Ã§lerinin anlaÅŸmaya varmasÄ±ndan sonra Erbil-Mahmur arasÄ±ndaki yolun resmi bir ÅŸekilde Ã§iftli yÃ¶nlÃ¼ olarak trafiÄŸe aÃ§Ä±lmasÄ± kararÄ±nÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Ä°lÃ§ede daha Ã¶nce gÃ¶rev yapan, Erbil ve BaÄŸdat arasÄ±ndaki askeri gerilimden dolayÄ± Mahmur'u terk eden KÃ¼rt memurlarÄ±n da kÄ±sa bir sÃ¼re iÃ§erisinde iÅŸ baÅŸÄ± yapacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Muhammed, "Ã–zellikle Mahmur'daki eÄŸitim ve saÄŸlÄ±k alanlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan memurlar gÃ¶revlerine birkaÃ§ gÃ¼n iÃ§inde baÅŸlayacak. Yolun aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Erbil'de ikamet eden memurlar normal bir ÅŸekilde Mahmur'daki gÃ¶revlerine gidebilecek." dedi.

Irak merkezine baÄŸlÄ± ortak gÃ¼Ã§ler, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n varlÄ±ÄŸÄ± ve tehdidi nedeniyle 3 yÄ±l boyunca PeÅŸmerge'nin elinde tuttuÄŸu bÃ¶lgelere 16 Ekim 2017'de tekrar geÃ§mek istemiÅŸti.

Ortak gÃ¼Ã§lerin, KerkÃ¼k baÅŸta olmak Ã¼zere Musul'un Sincar ve Mahmur ilÃ§elerinde konuÅŸlanmak iÃ§in harekete geÃ§mesi ve buna PeÅŸmerge'nin de yer yer karÅŸÄ± Ã§Ä±kmasÄ± Ã¼zerine taraflar arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸmalar Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

Erbil ve BaÄŸdat arasÄ±ndaki askeri gerilim, iki taraf arasÄ±ndaki birÃ§ok karayolunun Ã§ift taraflÄ± trafiÄŸe kapatÄ±lmasÄ±na sebep olmuÅŸtu.



Ä°lgili Konular Irak erbil silah Musul mahmur
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