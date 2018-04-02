DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
19:30, 02 Nisan 2018 Pazartesi
Afrika
18:20, 02 Nisan 2018 Pazartesi

  • PaylaÅŸ
Sudan'da "yolsuzluÄŸa karÅŸÄ± savaÅŸ" ilanÄ±
Sudan'da

Sudan Devlet BaÅŸkanÄ± BeÅŸir, parlamentoda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, altÄ±n kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±, dÃ¶viz kurlarÄ± Ã¼zerinde spekÃ¼lasyon ve tekelciliÄŸin sona erdirilmesi iÃ§in her yerde yolsuzluÄŸa savaÅŸ aÃ§acaklarÄ±nÄ± ve gerekli Ã¶nlemleri alacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Sudan Devlet BaÅŸkanÄ± Ã–mer el-BeÅŸir, Ã¼lkedeki yolsuzluklara karÅŸÄ± savaÅŸ ilan ettiÄŸini duyurdu.

BeÅŸir, parlamentoda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, altÄ±n kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±, dÃ¶viz kurlarÄ± Ã¼zerinde spekÃ¼lasyon ve tekelciliÄŸin sona erdirilmesi iÃ§in her yerde yolsuzluÄŸa savaÅŸ aÃ§acaklarÄ±nÄ± ve gerekli Ã¶nlemleri alacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

BeÅŸir, "HalkÄ±n Ã§alÄ±nan paralarÄ± geri alÄ±nana kadar bu sorunu Ã§Ã¶zmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. HiÃ§bir suÃ§lu cezasÄ±z kalmayacak. ÅžÃ¼pheli parayÄ±, kara para aklamayÄ± ortaya Ã§Ä±karacaÄŸÄ±z. Ekonomi tamamen dÃ¼zelene kadar Ã¼lke iÃ§inde ve dÄ±ÅŸÄ±ndaki dÃ¼zenbazlarÄ±n izini sÃ¼recek, Ã¼lke kaynaklarÄ±nÄ± kalkÄ±nma ve temel ihtiyaÃ§larÄ±n saÄŸlanmasÄ± iÃ§in harcayacaÄŸÄ±z." dedi.

Devlet BaÅŸkanÄ± BeÅŸir ayrÄ±ca bankacÄ±lÄ±k sistemindeki iÅŸleyiÅŸin gÃ¶zden geÃ§irildiÄŸini ve yolsuzluk yaptÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±karÄ±lan banka ve ÅŸirketler hakkÄ±nda cezai Ã¶nlemler alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Sudan hÃ¼kumeti, aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶nlemlerle milli para birimi cÃ¼neyhin dÃ¶viz karÅŸÄ±sÄ±nda deÄŸer kazanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.



Ä°lgili Konular Sudan AltÄ±n Ã–mer el BeÅŸir
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Afrika Haberleri
Filistin 'Yahudi bayramlarÄ±' hakkÄ±nda uyardÄ±
Filistin, 'Yahudi bayramlarÄ±' hakkÄ±nda uyardÄ±

Filistin, Ä°srail'in Yahudi bayramlarÄ±nÄ±,iÅŸgalin pekiÅŸtirilmesi temelli ideoloji ve tutumlarÄ±nÄ±n propagandasÄ±nÄ± yapmak ve iÅŸgal altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±nÄ± ele geÃ§irmek iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
Kremlin Putin'in TÃ¼rkiye ziyaretini aÃ§Ä±kladÄ±
Kremlin Putin'in TÃ¼rkiye ziyaretini aÃ§Ä±kladÄ±

Kremlin DÄ±ÅŸ Politika DanÄ±ÅŸmanÄ± UÅŸakov, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'in TÃ¼rkiye'ye yapacaÄŸÄ± ziyaret ile ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
Sudan'da quot yolsuzluÄŸa karÅŸÄ± savaÅŸ quot ilanÄ±
Sudan'da "yolsuzluÄŸa karÅŸÄ± savaÅŸ" ilanÄ±

Sudan Devlet BaÅŸkanÄ± BeÅŸir, parlamentoda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, altÄ±n kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±, dÃ¶viz kurlarÄ± Ã¼zerinde spekÃ¼lasyon ve tekelciliÄŸin sona erdirilmesi iÃ§in her yerde yolsuzluÄŸa savaÅŸ aÃ§acaklarÄ±nÄ± ve gerekli Ã¶nlemleri alacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Erbil ve Musul arasÄ±ndaki karayolu trafiÄŸe aÃ§Ä±ldÄ±
Erbil ve Musul arasÄ±ndaki karayolu trafiÄŸe aÃ§Ä±ldÄ±

Erbil-Mahmur arasÄ±ndaki yol resmi bir ÅŸekilde Ã§iftli yÃ¶nlÃ¼ olarak trafiÄŸe aÃ§Ä±ldÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan KeÅŸmir aÃ§Ä±klamasÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan KeÅŸmir aÃ§Ä±klamasÄ±

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, "Hafta sonu Cammu KeÅŸmirâ€™de meydana gelen can kayÄ±plarÄ±ndan ve yaralanmalardan derin endiÅŸe ve Ã¼zÃ¼ntÃ¼ duyuyoruz" dedi
DoÄŸu Guta'dan tahliye edilen siviller yaÅŸadÄ±klarÄ± zulmÃ¼ unutamÄ±yor
DoÄŸu Guta'dan tahliye edilen siviller yaÅŸadÄ±klarÄ± zulmÃ¼ unutamÄ±yor

Esed rejimi ve destekÃ§ilerinin ablukada tuttuÄŸu DoÄŸu Guta'dan tahliye edilmek zorunda kalan siviller, yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± unutamazken, ÅŸimdiden topraklarÄ±na Ã¶zlem duyuyorlar
Stockholm Camisi'ne bir kez daha Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±
Stockholm Camisi'ne bir kez daha Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±

Stockholm Camisi, 2017'de 22, 2018'in baÅŸÄ±ndan bu yana da 3'Ã¼ncÃ¼ kez Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±larÄ±n hedefi oldu.
Ahmedinejad'dan Ä°ran yargÄ±sÄ± iÃ§in 'Ä°ngiltere' suÃ§lamasÄ±
Ahmedinejad'dan Ä°ran yargÄ±sÄ± iÃ§in 'Ä°ngiltere' suÃ§lamasÄ±

Ä°ran'Ä±n eski cumhurbaÅŸkanÄ± Mahmud Ahmedinejad, "Ä°ran yargÄ±sÄ± Ã¼zerinde Ä°ngiltere'nin etkisi olduÄŸunu" Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼
Irak'tan 3 Ã¼lke ile 'sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi iÅŸbirliÄŸi' aÃ§Ä±klamasÄ±
Irak'tan 3 Ã¼lke ile 'sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi iÅŸbirliÄŸi' aÃ§Ä±klamasÄ±

Irak Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Araci, ÃœrdÃ¼n, Kuveyt ve Suudi Arabistan ile sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi konusunda iÅŸbirliÄŸi iÃ§erisinde olduklarÄ±nÄ± duyurdu
Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda ÅŸehit edilen Filistinli sayÄ±sÄ± 18'e yÃ¼kseldi
Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda ÅŸehit edilen Filistinli sayÄ±sÄ± 18'e yÃ¼kseldi

GeÃ§en cuma gÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenlenen BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼'ne katÄ±lan ve karÄ±n bÃ¶lgesinden yaralanan Filistinlinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesiyle, cuma gÃ¼nÃ¼nden bu yana ÅŸehit edilen Filistinlilerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 18'e yÃ¼kseldiÄŸi bildirildi
KÄ±namalara raÄŸmen 'Ä°srail gÃ¶stericilere mÃ¼dahaleye devam edecek'
KÄ±namalara raÄŸmen 'Ä°srail gÃ¶stericilere mÃ¼dahaleye devam edecek'

Ä°srailli Ã¼st dÃ¼zey subaylar, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda yaÅŸanan ve 17 Filistinlinin ÅŸehit olmasÄ±na neden olan olaylarla ilgili aldÄ±ÄŸÄ± eleÅŸtirilere ve kÄ±namalara raÄŸmen, gÃ¶stericilere yÃ¶nelik mÃ¼dahalelerine devam edeceÄŸini belirtti
Malezya'dan Ä°srail'e ÅŸiddetli kÄ±nama
Malezya'dan Ä°srail'e ÅŸiddetli kÄ±nama

Malezya hÃ¼kÃ¼meti, "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" adÄ± altÄ±nda dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere yapÄ±lan dengesiz mÃ¼dahalelerinden dolayÄ± Ä°srail'i ÅŸiddetle kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Suriye'de mart ayÄ±nda 1200'den fazla sivil Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Suriye'de mart ayÄ±nda 1200'den fazla sivil Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Suriye Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ± tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan raporda, Mart 2018'de 1241 sivilin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ duyurulurken,1000'den fazla sivilin Ã¶lÃ¼mÃ¼nden Esed rejimi-Rusya ittifakÄ± sorumlu tutuldu
Bahreyn'in en bÃ¼yÃ¼k petrol sahasÄ± bulundu
Bahreyn'in en bÃ¼yÃ¼k petrol sahasÄ± bulundu

Bahreyn'in en bÃ¼yÃ¼k petrol sahasÄ±nÄ±n bulunduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±
Fiji'de ÅŸiddetli deprem
Fiji'de ÅŸiddetli deprem

Pasifik Ã¼lkelerinden Fiji'de meydana gelen 6,1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremin 83,5 kilometre derinlikte kaydedildiÄŸi belirtildi
ABD'den Afganistan'a bin asker daha
ABD'den Afganistan'a bin asker daha...

Amerika 2001 yÄ±lÄ±nda askerlerini konuÅŸlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Afganistan'a bin asker daha gÃ¶nderdi

Haberler

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve El BeÅŸir'den ortak bildiri
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve El BeÅŸir'den ortak bildiri

Ã–mer el-BeÅŸir, halkÄ±ndan silah bÄ±rakmasÄ±nÄ± istedi
Ã–mer el-BeÅŸir halkÄ±ndan silah bÄ±rakmasÄ±nÄ± istedi

Ã–mer El BeÅŸir'le ilgili belirsizlik sÃ¼rÃ¼yor
Ã–mer El BeÅŸir'le ilgili belirsizlik sÃ¼rÃ¼yor

Ã–mer el BeÅŸir'den BatÄ±'ya yeni zeytin dalÄ±
Ã–mer el BeÅŸir'den BatÄ±'ya yeni zeytin dalÄ±

El BeÅŸir: BM sivilleri deÄŸil isyancÄ±larÄ± koruyor
El BeÅŸir BM sivilleri deÄŸil isyancÄ±larÄ± koruyor

Sudan'da Ã–mer El BeÅŸir'in adaylÄ±ÄŸÄ± resmen aÃ§Ä±klandÄ±
Sudan'da Ã–mer El BeÅŸir'in adaylÄ±ÄŸÄ± resmen aÃ§Ä±klandÄ±

BeÅŸir, Sudan devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na yeniden aday
BeÅŸir Sudan devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na yeniden aday

Sudan lideri El BeÅŸir MÄ±sÄ±r'a gidiyor
Sudan lideri El BeÅŸir MÄ±sÄ±r'a gidiyor






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 