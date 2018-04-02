18:20, 02 Nisan 2018 Pazartesi

Sudan'da "yolsuzluÄŸa karÅŸÄ± savaÅŸ" ilanÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Sudan Devlet BaÅŸkanÄ± Ã–mer el-BeÅŸir, Ã¼lkedeki yolsuzluklara karÅŸÄ± savaÅŸ ilan ettiÄŸini duyurdu.

BeÅŸir, parlamentoda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, altÄ±n kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±, dÃ¶viz kurlarÄ± Ã¼zerinde spekÃ¼lasyon ve tekelciliÄŸin sona erdirilmesi iÃ§in her yerde yolsuzluÄŸa savaÅŸ aÃ§acaklarÄ±nÄ± ve gerekli Ã¶nlemleri alacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

BeÅŸir, "HalkÄ±n Ã§alÄ±nan paralarÄ± geri alÄ±nana kadar bu sorunu Ã§Ã¶zmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. HiÃ§bir suÃ§lu cezasÄ±z kalmayacak. ÅžÃ¼pheli parayÄ±, kara para aklamayÄ± ortaya Ã§Ä±karacaÄŸÄ±z. Ekonomi tamamen dÃ¼zelene kadar Ã¼lke iÃ§inde ve dÄ±ÅŸÄ±ndaki dÃ¼zenbazlarÄ±n izini sÃ¼recek, Ã¼lke kaynaklarÄ±nÄ± kalkÄ±nma ve temel ihtiyaÃ§larÄ±n saÄŸlanmasÄ± iÃ§in harcayacaÄŸÄ±z." dedi.

Devlet BaÅŸkanÄ± BeÅŸir ayrÄ±ca bankacÄ±lÄ±k sistemindeki iÅŸleyiÅŸin gÃ¶zden geÃ§irildiÄŸini ve yolsuzluk yaptÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±karÄ±lan banka ve ÅŸirketler hakkÄ±nda cezai Ã¶nlemler alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Sudan hÃ¼kumeti, aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶nlemlerle milli para birimi cÃ¼neyhin dÃ¶viz karÅŸÄ±sÄ±nda deÄŸer kazanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.