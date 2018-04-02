TCMB'den kredi kartı faiz oranları açıklaması

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde 2018 yılı ikinci çeyreğinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadığını bildirdi.
TCMB'den yapılan açıklamada, kredi kartı işlemlerinde 2018 yılı 2. çeyreğinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadığı kaydedildi.
Bankaların, diğer ülkelerde olduğu gibi kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlediği belirtilen açıklamada, "Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır." ifadelerine yer verildi.
Bu arada, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranları Türk lirası için yüzde 1,84, yabancı para için yüzde 1,47, aylık azami gecikme faiz oranları Türk lirası için yüzde 2,34, yabancı para için yüzde 1,97 olarak belirlenmişti.
TCMB'den yapılan açıklamada, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadığı bildirildi.
ABD'nin finans merkezi olarak kabul edilen Wall Street'te menkul kıymetler alanında faaliyet gösteren firmaların toplam karının geçen yıl 2010'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı bildirildi.
New York borsasında endeksler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e ek gümrük vergisi getirmesinin ardından son 6 haftanın en büyük günlük düşüşünü kaydetti.
Kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Fed politika faizini, yüzde 1,25-1,50 aralığından yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltti.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Fransa'da iş yapan Türk iş adamlarının ortak öngörüsünün "Fransa'da iş yapmak çok kolay değil. Türkiye'de iş yapmak çok daha kolay." şeklinde olduğunu söyledi.
IMF Başkanı Lagarde, "Kripto varlıkları güçlendiren inovasyonlar bize onları denetlemek için de yardım edebilir. Başka bir deyişle, ateşe karşı ateşle savaşabiliriz." dedi.
Maliye Bakanı Naci Ağbal, şehir merkezindeki otelde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "Ba1"den "Ba2"ye düşürdü, not görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirdi.
Avrupalı havacılık şirketi Airbus, üretim ritmindeki değişiklikler nedeniyle 4 ülkede toplam 3 bin 700 kişinin işten çıkarılacağını açıkladı.
Suudi enerji şirketi Aramco'nun Başkanı ve CEO'su Nasser, "Petrol endüstrisinde gelecek 25 yılda 20 trilyon dolar yatırıma ihtiyaç var. Baktığınızda, bu miktar neredeyse ABD ekonomisine eş değer." dedi.
Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), “Bitcoin Rüzgarı ve Kripto Paraların Geleceği” başlıklı bir panel düzenledi.
Yıldız Holding'in kredi yapılandırması için birçok banka ile görüştüğü haberlerinin medyada yer almasının ardından hem Yıldız Holding hem de Ülker Bisküvi'den açıklamalar geldi
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Türkiye-Çin ortaklığıyla hybrid ve dizel lokomotif üretmek üzere tesis kurulacak
Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Kömürcüler mahallesindeki 3 ayrı alan "Antalya OSB Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak belirlendi.
YENİAD Genel Başkanı Esmerer, "Sektör lideri olan dernek üyesi 24 firma ile Sudan ziyaretimizi gerçekleştireceğiz. Bu ziyaretle hem gönül köprülerini, hem de ticari köprüleri sağlamlaştırmayı hedefliyoruz" dedi