Kremlin Putin'in TÃ¼rkiye ziyaretini aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Kremlin DÄ±ÅŸ Politika DanÄ±ÅŸmanÄ± Yuriy UÅŸakov,Â Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'inÂ CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanÂ ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde iki Ã¼lke iliÅŸkilerindeki temel konularÄ±n yanÄ± sÄ±ra Suriye meselesi dahil bÃ¶lgesel ve uluslararasÄ± konularÄ±n ele alÄ±nmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸini bildirdi.
UÅŸakov, gazetecilere, Putin'in TÃ¼rkiye'ye yapacaÄŸÄ± ziyaret ile ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
Putin'in Ankara'da Suriye'deki duruma iliÅŸkin gerÃ§ekleÅŸtirilecek ortak zirve Ã¶ncesinde ErdoÄŸan ile gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸini aktaran UÅŸakov, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Suriye krizi, enerji alanÄ±nda iÅŸ birliÄŸi ve TÃ¼rk domatesinin ithalatÄ± gibi konularÄ±n ele alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
UÅŸakov, "Putin ve ErdoÄŸan gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde iki Ã¼lke iliÅŸkilerinin gÃ¼ndeminde yer alan temel konularÄ±n ele alÄ±nmasÄ± bekleniyor. AyrÄ±ca elbette Suriye meselesi dahil bÃ¶lgesel ve uluslararasÄ± konular ele alÄ±nacak." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
TÃ¼rkiye ile yapÄ±lacak gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde sanayi, ulaÅŸtÄ±rma ve inÅŸaat alanlarÄ±yla ilgili iÅŸ birliklerinin de konuÅŸulacaÄŸÄ±nÄ± kaydeden UÅŸakov, "GAZel Business" projesi kapsamÄ±nda araÃ§larÄ±n montajÄ±yla ilgili Ã¼retim alanÄ±nda iÅŸ birliÄŸi yapÄ±labileceÄŸini sÃ¶yledi.
Rus otomotiv devi GAZ Grup'un, TÃ¼rkiye'deki yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± arttÄ±rmayÄ± hedeflediÄŸini aktaran UÅŸakov, "GAZ Grup TÃ¼rkiyeâ€™de iÅŸtirak kurmayÄ± ve GAZel Next, Ural Next ve otobÃ¼slerin yeni modelleriyle de TÃ¼rkiye'ye aÃ§Ä±lmayÄ± planlÄ±yor." dedi.
Enerji alanÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra tarÄ±m alanÄ±nÄ±n da bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden UÅŸakov, "Åžu anda 12 TÃ¼rk ÅŸirketinden domates ithal ediyoruz. â€˜MeÅŸhurâ€™ domatesler de mutlaka TÃ¼rk ve Rus liderler arasÄ±nda konuÅŸulacaktÄ±r." diye konuÅŸtu.
UÅŸakov, turizmde ise TÃ¼rkiyeâ€™nin tekrar Rus turistlerin en gÃ¶zde ziyaret noktasÄ± haline geldiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izerek, "GeÃ§en yÄ±l toplam 4,7 milyon turist TÃ¼rkiye'yi ziyaret ederek, 2014'teki rekor seviye olan 4,5 milyonluk seviyeyi aÅŸtÄ±." ifadesini kullandÄ±.
Yuriy UÅŸakov, Putin-ErdoÄŸan gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan iki Ã¼lke arasÄ±nda farklÄ± alanlara iliÅŸkin ikili anlaÅŸmalar imzalanacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Ä°letiÅŸim ve enformasyon teknolojileri alanÄ±nda iÅŸ birliÄŸi memorandumu, kadÄ±n ve Ã§ocuk haklarÄ± sosyal politikalar iÅŸ birliÄŸi memorandumu ve spor alanÄ±nda iÅŸ birliÄŸi memorandumu ile Rusya DoÄŸrudan YatÄ±rÄ±m Fonu kapsamÄ±nda iki anlaÅŸmaya imza atÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± kaydeden UÅŸakov, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Akkuyu ve TÃ¼rk AkÄ±mÄ±'na iliÅŸkin konularÄ±n da ele alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Filistin, Ä°srail'in Yahudi bayramlarÄ±nÄ±,iÅŸgalin pekiÅŸtirilmesi temelli ideoloji ve tutumlarÄ±nÄ±n propagandasÄ±nÄ± yapmak ve iÅŸgal altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±nÄ± ele geÃ§irmek iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
Kremlin DÄ±ÅŸ Politika DanÄ±ÅŸmanÄ± UÅŸakov, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'in TÃ¼rkiye'ye yapacaÄŸÄ± ziyaret ile ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
Sudan Devlet BaÅŸkanÄ± BeÅŸir, parlamentoda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, altÄ±n kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±, dÃ¶viz kurlarÄ± Ã¼zerinde spekÃ¼lasyon ve tekelciliÄŸin sona erdirilmesi iÃ§in her yerde yolsuzluÄŸa savaÅŸ aÃ§acaklarÄ±nÄ± ve gerekli Ã¶nlemleri alacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
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