Filistin, 'Yahudi bayramlarÄ±' hakkÄ±nda uyardÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Filistin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Filistin'deki tarihi yerler ve doÄŸal yaÅŸam alanlarÄ±na dÃ¼zenlenen baskÄ±nlarÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±, "daha Ã§ok toprak, su ve tarihi yere sahip olmayÄ± hedefleyen aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± politikalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesi" ÅŸeklinde deÄŸerlendirildi.
Ä°srail askerleri ile Yahudi yerleÅŸimcilerin, BatÄ± Åžeria'nÄ±n kuzeyindeki Sebastiya beldesine ve buradaki tarihi alana baskÄ±n dÃ¼zenleyerek, Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n koyduÄŸu bilgilendirici tabelalarÄ± kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada, bu yapÄ±lanÄ±n, "tÃ¼m uluslararasÄ± sÃ¶zleÅŸmelerin aÃ§Ä±k bir ihlali" olduÄŸu ifade edildi.
YaÅŸananlarÄ±n, Ä°srail ordusunun C bÃ¶lgesinde baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±Â "kapsamlÄ± YahudileÅŸtirme savaÅŸÄ±"Â olarak yorumlandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srail'deki aÅŸÄ±rÄ± saÄŸÄ±n, dini mÃ¼nasebetleri ve Yahudi bayramlarÄ±nÄ±, iÅŸgalin pekiÅŸtirilmesi temelli ideoloji ve tutumlarÄ±nÄ±n propagandasÄ±nÄ± yapmak ve iÅŸgal altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±nÄ± almak iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.
Sebastiya beldesindeki tarihi bÃ¶lgeye sabah saatlerinden itibaren dini ayin gerÃ§ekleÅŸtirme gerekÃ§esiyle Ä°srail askerlerinin korumasÄ±nda binlerce Yahudi yerleÅŸimci baskÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸti.
Askerler daha sonra tarihi bÃ¶lgeyi 2 gÃ¼n sÃ¼reyle kapatmÄ±ÅŸ ve Filistinlilerin giriÅŸini engellemiÅŸti.
Ä°srailoÄŸullarÄ±nÄ±n MÄ±sÄ±r'dan Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n anÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve 7 gÃ¼n sÃ¼ren Hamursuz BayramÄ± bu yÄ±l 31 Mart'ta baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.
BatÄ± Åžeria, Filistin ile Ä°srail yÃ¶netimi arasÄ±nda 1995'te imzalanan "Ä°kinci Oslo AnlaÅŸmasÄ±" Ã§erÃ§evesinde A, B ve C bÃ¶lgelerine ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. YÃ¼zde 18'i kapsayan "A bÃ¶lgesi"nin yÃ¶netimi idari ve gÃ¼venlik olarak Filistin'e, yÃ¼zde 21'lik "B bÃ¶lgesi"nin idari yÃ¶netimi Filistin'e, "gÃ¼venliÄŸi" Ä°srail'e devredilirken, yÃ¼zde 61'i kapsayan "C bÃ¶lgesi"nin "idare ve gÃ¼venliÄŸi" Ä°srail'e bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Â
Filistin, Ä°srail'in Yahudi bayramlarÄ±nÄ±,iÅŸgalin pekiÅŸtirilmesi temelli ideoloji ve tutumlarÄ±nÄ±n propagandasÄ±nÄ± yapmak ve iÅŸgal altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±nÄ± ele geÃ§irmek iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
Kremlin DÄ±ÅŸ Politika DanÄ±ÅŸmanÄ± UÅŸakov, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'in TÃ¼rkiye'ye yapacaÄŸÄ± ziyaret ile ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
Sudan Devlet BaÅŸkanÄ± BeÅŸir, parlamentoda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, altÄ±n kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±, dÃ¶viz kurlarÄ± Ã¼zerinde spekÃ¼lasyon ve tekelciliÄŸin sona erdirilmesi iÃ§in her yerde yolsuzluÄŸa savaÅŸ aÃ§acaklarÄ±nÄ± ve gerekli Ã¶nlemleri alacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Erbil-Mahmur arasÄ±ndaki yol resmi bir ÅŸekilde Ã§iftli yÃ¶nlÃ¼ olarak trafiÄŸe aÃ§Ä±ldÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, "Hafta sonu Cammu KeÅŸmirâ€™de meydana gelen can kayÄ±plarÄ±ndan ve yaralanmalardan derin endiÅŸe ve Ã¼zÃ¼ntÃ¼ duyuyoruz" dedi
Esed rejimi ve destekÃ§ilerinin ablukada tuttuÄŸu DoÄŸu Guta'dan tahliye edilmek zorunda kalan siviller, yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± unutamazken, ÅŸimdiden topraklarÄ±na Ã¶zlem duyuyorlar
Stockholm Camisi, 2017'de 22, 2018'in baÅŸÄ±ndan bu yana da 3'Ã¼ncÃ¼ kez Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±larÄ±n hedefi oldu.
Ä°ran'Ä±n eski cumhurbaÅŸkanÄ± Mahmud Ahmedinejad, "Ä°ran yargÄ±sÄ± Ã¼zerinde Ä°ngiltere'nin etkisi olduÄŸunu" Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼
Irak Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Araci, ÃœrdÃ¼n, Kuveyt ve Suudi Arabistan ile sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi konusunda iÅŸbirliÄŸi iÃ§erisinde olduklarÄ±nÄ± duyurdu
GeÃ§en cuma gÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenlenen BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼'ne katÄ±lan ve karÄ±n bÃ¶lgesinden yaralanan Filistinlinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesiyle, cuma gÃ¼nÃ¼nden bu yana ÅŸehit edilen Filistinlilerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 18'e yÃ¼kseldiÄŸi bildirildi
Ä°srailli Ã¼st dÃ¼zey subaylar, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda yaÅŸanan ve 17 Filistinlinin ÅŸehit olmasÄ±na neden olan olaylarla ilgili aldÄ±ÄŸÄ± eleÅŸtirilere ve kÄ±namalara raÄŸmen, gÃ¶stericilere yÃ¶nelik mÃ¼dahalelerine devam edeceÄŸini belirtti
Malezya hÃ¼kÃ¼meti, "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" adÄ± altÄ±nda dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere yapÄ±lan dengesiz mÃ¼dahalelerinden dolayÄ± Ä°srail'i ÅŸiddetle kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Suriye Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ± tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan raporda, Mart 2018'de 1241 sivilin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ duyurulurken,1000'den fazla sivilin Ã¶lÃ¼mÃ¼nden Esed rejimi-Rusya ittifakÄ± sorumlu tutuldu
Bahreyn'in en bÃ¼yÃ¼k petrol sahasÄ±nÄ±n bulunduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±
Pasifik Ã¼lkelerinden Fiji'de meydana gelen 6,1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremin 83,5 kilometre derinlikte kaydedildiÄŸi belirtildi
Amerika 2001 yÄ±lÄ±nda askerlerini konuÅŸlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Afganistan'a bin asker daha gÃ¶nderdi