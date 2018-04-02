18:57, 02 Nisan 2018 Pazartesi

Filistin, 'Yahudi bayramlarÄ±' hakkÄ±nda uyardÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Filistin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Filistin'deki tarihi yerler ve doÄŸal yaÅŸam alanlarÄ±na dÃ¼zenlenen baskÄ±nlarÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±, "daha Ã§ok toprak, su ve tarihi yere sahip olmayÄ± hedefleyen aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± politikalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesi" ÅŸeklinde deÄŸerlendirildi.

Ä°srail askerleri ile Yahudi yerleÅŸimcilerin, BatÄ± Åžeria'nÄ±n kuzeyindeki Sebastiya beldesine ve buradaki tarihi alana baskÄ±n dÃ¼zenleyerek, Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n koyduÄŸu bilgilendirici tabelalarÄ± kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada, bu yapÄ±lanÄ±n, "tÃ¼m uluslararasÄ± sÃ¶zleÅŸmelerin aÃ§Ä±k bir ihlali" olduÄŸu ifade edildi.

YaÅŸananlarÄ±n, Ä°srail ordusunun C bÃ¶lgesinde baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±Â "kapsamlÄ± YahudileÅŸtirme savaÅŸÄ±"Â olarak yorumlandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srail'deki aÅŸÄ±rÄ± saÄŸÄ±n, dini mÃ¼nasebetleri ve Yahudi bayramlarÄ±nÄ±, iÅŸgalin pekiÅŸtirilmesi temelli ideoloji ve tutumlarÄ±nÄ±n propagandasÄ±nÄ± yapmak ve iÅŸgal altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±nÄ± almak iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

Sebastiya beldesindeki tarihi bÃ¶lgeye sabah saatlerinden itibaren dini ayin gerÃ§ekleÅŸtirme gerekÃ§esiyle Ä°srail askerlerinin korumasÄ±nda binlerce Yahudi yerleÅŸimci baskÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸti.

Askerler daha sonra tarihi bÃ¶lgeyi 2 gÃ¼n sÃ¼reyle kapatmÄ±ÅŸ ve Filistinlilerin giriÅŸini engellemiÅŸti.

Ä°srailoÄŸullarÄ±nÄ±n MÄ±sÄ±r'dan Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n anÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve 7 gÃ¼n sÃ¼ren Hamursuz BayramÄ± bu yÄ±l 31 Mart'ta baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

BatÄ± Åžeria, Filistin ile Ä°srail yÃ¶netimi arasÄ±nda 1995'te imzalanan "Ä°kinci Oslo AnlaÅŸmasÄ±" Ã§erÃ§evesinde A, B ve C bÃ¶lgelerine ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. YÃ¼zde 18'i kapsayan "A bÃ¶lgesi"nin yÃ¶netimi idari ve gÃ¼venlik olarak Filistin'e, yÃ¼zde 21'lik "B bÃ¶lgesi"nin idari yÃ¶netimi Filistin'e, "gÃ¼venliÄŸi" Ä°srail'e devredilirken, yÃ¼zde 61'i kapsayan "C bÃ¶lgesi"nin "idare ve gÃ¼venliÄŸi" Ä°srail'e bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Â