19:15, 02 Nisan 2018 Pazartesi

Åžair ÃœlkÃ¼ Tamer son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ÃœlkÃ¼ TamerÂ iÃ§in, MuÄŸla'nÄ±n Bodrum ilÃ§esine baÄŸlÄ± Turgutreis Mahallesi'ndeki Merkez Cami'de ikindi vakti cenaze namazÄ± kÄ±lÄ±ndÄ±. NamazÄ±n ardÄ±ndan ÃœlkÃ¼ Tamer'in cenazesi, GÃ¼mÃ¼ÅŸlÃ¼k MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verildi.Â

Cenaze tÃ¶renine Tamer'in ailesi ve yakÄ±nlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra, sanat ve iÅŸ dÃ¼nyasÄ±ndan Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi katÄ±ldÄ±.

Neslihan Tamer: 'Beni Bodrum'a gÃ¶tÃ¼r, orada topraÄŸa ver' dedi

Cami avlusunda taziyeleri kabul eden ÃœlkÃ¼ Tamer'in 25 yÄ±llÄ±k eÅŸi Neslihan Tamer, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, eÅŸinin akciÄŸer kanserine yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Kanserin bazÄ± organlara da sÄ±Ã§radÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Tamer, "CiÄŸerinden parÃ§a alÄ±nmasÄ± sÃ¶z konusuydu, ancak bunu kabul etmedi. ArtÄ±k hastalÄ±k Ã§ok ilerlemiÅŸti. Ä°yileÅŸemeyeceÄŸini bildiÄŸi iÃ§in bunu kabul etmedi. EÅŸim 'Beni Bodrum'a gÃ¶tÃ¼r, orada topraÄŸa ver' dedi. Normalde Ä°stanbul'da yaÅŸÄ±yorduk, buraya geldik." diye konuÅŸtu.

Tamer, eÅŸinin Ã§ok merhametli bir insan olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Salih Kalyoncu: Ã–rnek, aydÄ±n bir insan olarak hatÄ±rlanacakÂ

Oyuncu Salih Kalyon da ÃœlkÃ¼ Tamer'in Ã§ok eski arkadaÅŸÄ± olduÄŸunu belirterek, "ÃœlkÃ¼ Tamer Ã§evirileriyle edebiyatÄ±mÄ±za katkÄ±larÄ±yla hatÄ±rlanÄ±r. Milliyet yayÄ±nlarÄ±nÄ± da yÃ¶netmiÅŸti. 50 yÄ±ldan fazla sÃ¼ren bir dostluÄŸumuz var. Bodrum'da bir arada gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yorduk. Ã–rnek, aydÄ±n bir insan olarak hatÄ±rlanacak." bilgisini verdi.

Oyuncu Enver Demirkan da Tamer'in sanat adamÄ± olduÄŸunu vurgulayarak, her zaman iyi bir insan olarak hatÄ±rlanacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.