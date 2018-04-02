Åžair ÃœlkÃ¼ Tamer son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ÃœlkÃ¼ TamerÂ iÃ§in, MuÄŸla'nÄ±n Bodrum ilÃ§esine baÄŸlÄ± Turgutreis Mahallesi'ndeki Merkez Cami'de ikindi vakti cenaze namazÄ± kÄ±lÄ±ndÄ±. NamazÄ±n ardÄ±ndan ÃœlkÃ¼ Tamer'in cenazesi, GÃ¼mÃ¼ÅŸlÃ¼k MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verildi.Â
Cenaze tÃ¶renine Tamer'in ailesi ve yakÄ±nlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra, sanat ve iÅŸ dÃ¼nyasÄ±ndan Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi katÄ±ldÄ±.
Cami avlusunda taziyeleri kabul eden ÃœlkÃ¼ Tamer'in 25 yÄ±llÄ±k eÅŸi Neslihan Tamer, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, eÅŸinin akciÄŸer kanserine yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Kanserin bazÄ± organlara da sÄ±Ã§radÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Tamer, "CiÄŸerinden parÃ§a alÄ±nmasÄ± sÃ¶z konusuydu, ancak bunu kabul etmedi. ArtÄ±k hastalÄ±k Ã§ok ilerlemiÅŸti. Ä°yileÅŸemeyeceÄŸini bildiÄŸi iÃ§in bunu kabul etmedi. EÅŸim 'Beni Bodrum'a gÃ¶tÃ¼r, orada topraÄŸa ver' dedi. Normalde Ä°stanbul'da yaÅŸÄ±yorduk, buraya geldik." diye konuÅŸtu.
Tamer, eÅŸinin Ã§ok merhametli bir insan olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Oyuncu Salih Kalyon da ÃœlkÃ¼ Tamer'in Ã§ok eski arkadaÅŸÄ± olduÄŸunu belirterek, "ÃœlkÃ¼ Tamer Ã§evirileriyle edebiyatÄ±mÄ±za katkÄ±larÄ±yla hatÄ±rlanÄ±r. Milliyet yayÄ±nlarÄ±nÄ± da yÃ¶netmiÅŸti. 50 yÄ±ldan fazla sÃ¼ren bir dostluÄŸumuz var. Bodrum'da bir arada gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yorduk. Ã–rnek, aydÄ±n bir insan olarak hatÄ±rlanacak." bilgisini verdi.
Oyuncu Enver Demirkan da Tamer'in sanat adamÄ± olduÄŸunu vurgulayarak, her zaman iyi bir insan olarak hatÄ±rlanacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
Åžair, gazeteci, oyuncu ve Ã§evirmen ÃœlkÃ¼ Tamer, Bodrum ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen tÃ¶renle son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Ã¼nlÃ¼ isimlerle yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±nÄ±r karakolu ziyaretini deÄŸerlendirdi. Askerler iÃ§in "Hepsi maÅŸallah dimdik ve en ufak bir soru iÅŸareti yok ve yeni yeni hedeflere ilerlemenin hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± iÃ§indeler. Ve yeni hedefleri de sÃ¼rekli olarak her an duyabilirsiniz" ifadesini kullandÄ±
MÄ°T tÄ±rlarÄ±nÄ±n durdurulmasÄ±na iliÅŸkin davanÄ±n firari sanÄ±ÄŸÄ± Can DÃ¼ndar hakkÄ±nda gÄ±yabi tutuklama kararÄ± ve kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na karar verildi.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± IÅŸÄ±k, 22 Åžubat 2015'te Suriye EÅŸmesi'nde bulunan SÃ¼leyman Åžah TÃ¼rbesi iÃ§in "TÃ¼rbe eninde sonunda eski yerine taÅŸÄ±nacak" ifadelerini kullandÄ±
TSK'ya ait uÃ§aklarÄ±n, Afrin'de daÄŸlÄ±k alanlara saklanan YPG/PKK Ã¼yelerine yÃ¶nelik operasyon dÃ¼zenlediÄŸi bildirildi
MHP'nin, Mart 2019'da yapÄ±lacak yerel seÃ§im iÃ§in resmi olarak startÄ±nÄ± vermemiÅŸ olsa da teÅŸkilat bazÄ±nda hazÄ±rlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Irak TÃ¼rkiye arasÄ±nda yeni sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±yla ilgili karÅŸÄ±lÄ±klÄ± teknik heyet ziyaretlerinin yakÄ±nda baÅŸlayacaÄŸÄ± bildirildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ve Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani, Suriye Ã¼Ã§lÃ¼ zirvesi iÃ§in 4 Nisan'da Ankara'da bir araya gelecek. Zirveden bir gÃ¼n Ã¶nce ise, TÃ¼rkiye-Rusya Ãœst DÃ¼zey Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi'nin yedinci toplantÄ±sÄ± yapÄ±lacak.
TÃ¼rkiye, KKTC'ye ihtiyaÃ§ duyduÄŸu saÄŸlÄ±k malzemelerini hibe edecek
BugÃ¼nden itibaren vatandasÌ§larÄ±n pasaport ve ehliyet icÌ§in ayrÄ± ayrÄ± birimlere basÌ§vurmasÄ±na gerek kalmayÄ±p, tuÌˆm bu isÌ§lemler icÌ§in ilcÌ§e nuÌˆfus muÌˆduÌˆrluÌˆklerine basÌ§vuru yapÄ±lacak
Hacettepe Teknokent ile ilgili FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan haklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lan 25 kiÅŸiden 18'i gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
KarabÃ¼k'Ã¼n Yenice ilÃ§esinde cezaevi nakil aracÄ±nÄ±n devrilmesi sonucu 2 asker ile sÃ¼rÃ¼cÃ¼ hayatÄ±nÄ± kaybetti, 13'Ã¼ asker 14 kiÅŸi de yaralandÄ±
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± ErbaÅŸ, "Ä°slam medeniyeti, barÄ±ÅŸ, huzur ve birlikte yaÅŸamak konusunda Ã¶rnek bir medeniyettir." dedi.
Åžair, gazeteci, oyuncu ve Ã§evirmen ÃœlkÃ¼ Tamer, 81 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Afrin'de, mayÄ±n patlamasÄ± sonucu askeri araÃ§ta gÃ¶revli bir sivil personel ÅŸehit oldu, Ã¼Ã§ asker yaralandÄ±.
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, "Zeytin DalÄ± HarekatÄ±, kullanÄ±lan silah ve mÃ¼himmat dahil, uluslararasÄ± hukuka ve terÃ¶rle mÃ¼cadele esaslarÄ±na uygun sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor." dedi.