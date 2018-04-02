19:29, 02 Nisan 2018 Pazartesi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a 'Ã¶zel' karÅŸÄ±lama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanÂ ve eÅŸiÂ Emine ErdoÄŸan'Ä±, Ä°stanbul'dan dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nde Sabahat AkÅŸiray Ã–zel EÄŸitim Ä°ÅŸ Uygulama MerkeziÂ Ã¶ÄŸrencileri ile Avrupa ve dÃ¼nya ÅŸampiyonuÂ otizmli Ã¶zel sporcularÂ karÅŸÄ±ladÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve eÅŸi Emine ErdoÄŸan, EsenboÄŸa HavalimanÄ±'nda, Sabahat AkÅŸiray Ã–zel EÄŸitim Ä°ÅŸ Uygulama Merkezi Ã¶ÄŸrencileri ile Avrupa ve dÃ¼nya ÅŸampiyonu otizmli Ã¶zel sporcularla bir araya geldi.

Ã–ÄŸrencilerin gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi mehter takÄ±mÄ± gÃ¶sterisini eÅŸi Emine ErdoÄŸan ile izleyen CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, zaman zaman mehter marÅŸÄ±na eÅŸlik etti.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Beraber yÃ¼rÃ¼dÃ¼k biz bu yollarda" ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± seslendiren Ã¶ÄŸrenciyle de ÅŸarkÄ± sÃ¶yledi.Â Â

ErdoÄŸan ve Ã¶ÄŸrenciler, "Engelliler TÃ¼rk tarihine sahip Ã§Ä±kÄ±yor" yazÄ±lÄ± pankart Ã¶nÃ¼nde hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirdi.

KarÅŸÄ±lamada GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Osman AÅŸkÄ±n Bak ve CumhurbaÅŸkanÄ± BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Hamza Yerlikaya da yer aldÄ±.Â Â