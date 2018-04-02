19:32, 02 Nisan 2018 Pazartesi

Rusya, OPEC anlaÅŸmasÄ±nÄ± tam karÅŸÄ±layamadÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rusya, mart ayÄ±nda gÃ¼nlÃ¼k 10,97 milyon varilÂ petrolÂ Ã¼reterek,Â Petrol Ä°hraÃ§ Eden Ãœlkeler Ã–rgÃ¼tÃ¼Â (OPEC) ile varÄ±lanÂ Ã¼retim kÄ±sÄ±ntÄ±sÄ± anlaÅŸmasÄ±nÄ±Â ilk defa tam karÅŸÄ±layamadÄ±.

Rusya Enerji BakanÄ± Aleksandr Novak, baÅŸkent Moskova'da gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Rusya'nÄ±n geÃ§en ay gÃ¼nlÃ¼k 10,97 milyon varil petrol Ã¼rettiÄŸini belirtti.

BÃ¶ylelikle OPEC'le varÄ±lan anlaÅŸmanÄ±n yÃ¼zde 93,7'sinin karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Novak, "Sezonluk etkiler nedeniyle anlaÅŸma kapsamÄ±nda mart ayÄ± iÃ§in yÃ¼zde 100'lÃ¼k kÄ±sÄ±ntÄ± yapÄ±lamadÄ±." dedi.

Rusya, OPEC ile Ekim 2016'da varÄ±lan Ã¼retim kÄ±sÄ±ntÄ±sÄ± anlaÅŸmasÄ± gereÄŸi, o tarihte 11,24 milyon olan gÃ¼nlÃ¼k petrol Ã¼retimini 300 bin varil azaltacaÄŸÄ±nÄ± taahhÃ¼t etmiÅŸti.

Rusya'nÄ±n petrol Ã¼retimi geÃ§en ay 10,95 milyon varil dÃ¼zeyinde gerÃ§ekleÅŸirken, Ã¼lkenin en bÃ¼yÃ¼k petrol ÅŸirketleri Rosneft ve Lukoil'in petrol Ã¼retimleri de ÅŸubatta yÃ¼zde 0,1 oranÄ±nda artmÄ±ÅŸtÄ±.