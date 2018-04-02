GÃ¼ncelleme: 22:57, 02 Nisan 2018 Pazartesi

Winnie Mandela hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

GÃ¼ney Afrika'da Ä±rkÃ§Ä± ApartheidÂ rejimiyle mÃ¼cadelenin sembol isimlerinden, Ã¼lkenin ilk siyahi Devlet BaÅŸkanÄ±Â Nelson Mandela'nÄ±n eski eÅŸi Winnie Madikizela-MandelaÂ 81 yaÅŸÄ±nda hayata veda etti.

Mandela ailesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Mandela'nÄ±n uzun sÃ¼redir devam eden hastalÄ±ÄŸÄ± nedeniyle tedavi gÃ¶rmekte olduÄŸu baÅŸkent Johannesburg'daki Milpark Hastanesi'nde sabah saatlerinde hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.

AÃ§Ä±klamada Mandela'nÄ±n kÃ¶tÃ¼leÅŸen durumundan Ã¶tÃ¼rÃ¼ yÄ±lbaÅŸÄ±ndan bu yana birÃ§ok kez hastanede mÃ¼ÅŸahade altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Madikizela-Mandela'nÄ±n Apartheid rejimiyle mÃ¼cadelenin sembol isimlerinden biri olduÄŸu ve bu uÄŸurda birÃ§ok kez Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden mahrum kaldÄ±ÄŸÄ± ifade edilen aÃ§Ä±klamada, Nelson Mandela'nÄ±n Robben AdasÄ±'nda hapsedildiÄŸi yÄ±llarda, onun ilkeleri doÄŸrultusunda GÃ¼ney Afrika'da adalet mÃ¼cadelesinin en bilinen yÃ¼zlerinden birinin Madikizela-Mandela haline geldiÄŸi vurgulandÄ±.

AÃ§Ä±klamada, "O, yetiÅŸkin hayatÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ halkÄ±nÄ±n davasÄ±na adadÄ±. Halk da onu Ãœlkenin AnasÄ± olarak baÄŸrÄ±na bastÄ±." ifadeleri yer aldÄ±.

Nelson Mandela'yla 1957'de evlenen Madikizela-Mandela, 1996'da boÅŸanana kadar 39 yÄ±l evli kalmÄ±ÅŸtÄ±. Nelson Mandela 1994'de Apartheid rejiminin sona ermesinin ardÄ±ndan Ã¼lkenin ilk siyahi devlet baÅŸkanÄ± seÃ§ildiÄŸinde o da Ã¼lkenin ilk siyasi devlet baÅŸkanÄ± eÅŸi olmuÅŸtu.

Mandela'dan boÅŸanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kÄ±sa sÃ¼re hÃ¼kÃ¼mette yer aldÄ±ktan sonra aktif siyasete veda eden Madikizela-Mandela, 2009'da yeniden parlamentoya girmiÅŸti.