Orgeneral DÃ¼ndar tuÄŸgeneralin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ± istendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼nÂ (FETÃ–)Â 15 Temmuz darbe giriÅŸimindeÂ Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndakiÂ (KKK) eylemlere iliÅŸkin 142 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada tanÄ±k beyanÄ± alÄ±ndÄ±.
Ankara 19. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince Sincan Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ± KampÃ¼sÃ¼'ndeki duruÅŸmada,Â BinbaÅŸÄ± Mehmet GenÃ§ tanÄ±k olarak dinledi.
KKK Harekat BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda vardiya amirliÄŸinde gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve darbe giriÅŸiminin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± 15 Temmuz'da karargahta olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten GenÃ§, 16 Temmuz sabah saatlerinde vardiyayÄ± telsim almak iÃ§in gÃ¶rev yerine gittiÄŸini ifade etti.
GenÃ§, sanÄ±k eski Cari Harekat ve Komuta Kontrol Daire BaÅŸkanÄ± TuÄŸgeneral Adem BoduroÄŸlu'nun kendilerinden normal mesaiye devam etmelerini istediÄŸini aktardÄ±.
Bunun Ã¼zerine Ã–zkoÃ§ak'Ä±n dÃ¶nemin 1. Ordu KomutanÄ± Orgeneral Ãœmit DÃ¼ndar'Ä± arayarak geliÅŸmeler hakkÄ±nda bilgi verdiÄŸini bildiren GenÃ§, "Orgeneral DÃ¼ndar, Albay Ã–zkoÃ§ak'a, sanÄ±k tuÄŸgeneral Adem BoduroÄŸlu'nun gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ± emrini verdi. Ã–zkoÃ§ak, Adem BoduroÄŸlu'nun odasÄ±na giderek 'Sizi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±yorum' dedi. BoduroÄŸlu, telefon etmek istedi. Ali albay izin vermedi. Bunun Ã¼zerine BoduroÄŸlu 'YukarÄ±da silahlÄ± adamlar var, gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler devam ediyor, aÅŸaÄŸÄ±ya inerlerse kan dÃ¶kÃ¼lÃ¼r' dedi." ifadelerini kullandÄ±.
DÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda sanÄ±k eski tuÄŸgeneral Erhan Caha'yÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, bu sÄ±rada 7-8 kiÅŸilik bir gurubun ise "Polis geliyor." diye baÄŸÄ±rarak nizamiyeye koÅŸtuklarÄ±nÄ± ifade eden GenÃ§, daha sonra Harekat Merkezindeki gÃ¶revine dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydetti.
"HANGÄ° GENELKURMAY BAÅžKANINDAN BAHSEDÄ°YORSUNUZ"
TanÄ±k YÃ¼zbaÅŸÄ± Ã‡aÄŸrÄ± AkÃ§alÄ± da 16 Temmuz'da vardiya gÃ¶revi iÃ§in karargaha gittiÄŸini, ilk baÅŸta nizamiyeden alÄ±nmadÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.
Nizamiyede Ã§ok sayÄ±daki kamuflajlÄ± personelin dikkatini Ã§ektiÄŸini belirten AkÃ§alÄ±, bir zaman sonra iÃ§eri girmelerine izin verilmesi Ã¼zerine gÃ¶rev yeri Harekat Merkezine gittiÄŸini anlattÄ±.
Karargahtaki geliÅŸmelerin kaydedildiÄŸi cerideyi incelendiÄŸinde 15 Temmuz'da Harekat Merkezinden diÄŸer birliklere sÃ¶zde sÄ±kÄ±yÃ¶netim emri ile ekindeki mesajlarÄ±n Ã§ekildiÄŸini fark ettiÄŸini kaydeden AkÃ§alÄ±, "Bu sÄ±rada Albay Ali Ã–zkoÃ§ak'a telefon geldi, nereden aradÄ±klarÄ±nÄ± tam olarak bilmiyorum ancak Ã–zkoÃ§ak, telefondaki kiÅŸinin 'Siz hala teslim olmadÄ±nÄ±z mÄ± oraya operasyon yapÄ±lacak' dediÄŸini aktardÄ±. Deniz binbaÅŸÄ± ile ben sivillerimizi giyerek Harekat Merkezinden ayrÄ±ldÄ±k ancak bir sÃ¼re sonra tekrar buraya dÃ¶ndÃ¼k." dedi.
Albay Ã–zkoÃ§ak'Ä±n BoduroÄŸlu'na "Sizi Genelkurmay BaÅŸkanÄ±mÄ±z adÄ±na gÃ¶zaltÄ±na alÄ±yorum." dediÄŸini, BoduroÄŸlu'nun ise "Åžaka mÄ± yapÄ±yorsun Ali?" karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdiÄŸini bildiren AkÃ§alÄ±, BoduroÄŸlu'nun bir yerleri aramak istediÄŸini ancak buna izin vermediklerini ifade etti.
BoduroÄŸlu'nun "Ben bu telefonu aÃ§mazsam yukarÄ±da silahlÄ± kiÅŸiler var, kan dÃ¶kÃ¼lÃ¼r." ifadesini kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu esnada televizyonda Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar'Ä±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinin verildiÄŸini belirten AkÃ§alÄ±, BoduroÄŸlu'nun televizyonu gÃ¶stererek "Hangi Genelkurmay BaÅŸkanÄ±ndan bahsediyorsunuz, bu mu? OrtalÄ±ÄŸÄ± velveleye vermeyin, sabah Kuvvet KarargahÄ±nÄ± Ali DoÄŸan Ä°nce'ye teslim edeceÄŸim." dediÄŸini aktardÄ±.
Mehmet GenÃ§'in bulunduklarÄ± yere gelerek sanÄ±k Erhan Caha'nÄ±n sivillerini giyerek kaÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ±, polisin karargaha operasyon yapacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸini belirten AkÃ§alÄ±, "Bunun Ã¼zerine polise derdimizi anlatamayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ±, bizi de darbeci zannedebileceklerini ifade ettim. Ali albay da Orgeneral Ãœmit DÃ¼ndar ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, kendisine BoduroÄŸlu'nun gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ± emrini verdiÄŸini sÃ¶yleyerek sorumluluÄŸu aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. DÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±kmamÄ±zÄ±n uygun olduÄŸunu ifade etti, hep birlikte kÄ±ÅŸladan ayrÄ±ldÄ±k." diye konuÅŸtu.
"DARBECÄ° OLUP OLMADIÄžINI SORDUM"
TanÄ±k BinbaÅŸÄ± Ä°smail GÃ¶zÃ¼tok ise olay gecesi Hatay'da bulunduÄŸunu, kendisini arayan ÃœsteÄŸmen SÃ¼leyman Kaya'nÄ±n karargahta garip ÅŸeyler olduÄŸunu, daha sonra yeniden arayacaÄŸÄ±nÄ± belirterek telefonu kapattÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
SÃ¶z konusu kiÅŸinin ilerleyen saatlerde bir kez daha arayarak bir albayÄ±n TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin yÃ¶netime el koyduÄŸunu sÃ¶ylediÄŸini anlatan GÃ¶zÃ¼tok, "SÃ¼leyman Ã¼steÄŸmen, Halil EkiztaÅŸ'Ä±n araÃ§ sevk amirliÄŸine geldiÄŸini sÃ¶yleyince telefona istedim. Bir albayÄ±n kendisini araÃ§ sevk amirliÄŸine gÃ¶nderdiÄŸini sÃ¶yledi. Ä°lerleyen saatlerde SÃ¼leyman Ã¼steÄŸmen, tekrar aradÄ± ve EkiztaÅŸ'Ä±n da darbecilerden olduÄŸunu aktardÄ±. Bunun Ã¼zerine gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼m EkiztaÅŸ'a darbeci olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sordum. Darbeci olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi." ifadelerini kullandÄ±.
Ã–te yandan, 150 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, 8 kiÅŸinin dosyasÄ±nÄ±n ayrÄ±lmasÄ± nedeniyle sanÄ±k sayÄ±sÄ± 142'ye dÃ¼ÅŸtÃ¼.
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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ile Akkuyu NÃ¼kleer Santrali'nin temelini atacak.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, TÃ¼rkiye'de tutuklu bulunan iki Yunan askeri hakkÄ±nda Yunanistan BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klama hakkÄ±nda, "Devlet ciddiyetiyle baÄŸdaÅŸmayan bu ifadeleri esefle karÅŸÄ±lÄ±yoruz." ifadesini kullandÄ±.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminde Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlere iliÅŸkin davada, BinbaÅŸÄ± Mehmet GenÃ§ tanÄ±k olarak dinledi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±, EsenboÄŸa HavalimanÄ±'nda, Sabahat AkÅŸiray Ã–zel EÄŸitim Ä°ÅŸ Uygulama Merkezi Ã¶ÄŸrencileri ile Avrupa ve dÃ¼nya ÅŸampiyonu otizmli Ã¶zel sporcular karÅŸÄ±ladÄ±.
Åžair, gazeteci, oyuncu ve Ã§evirmen ÃœlkÃ¼ Tamer, Bodrum ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen tÃ¶renle son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Ã¼nlÃ¼ isimlerle yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±nÄ±r karakolu ziyaretini deÄŸerlendirdi. Askerler iÃ§in "Hepsi maÅŸallah dimdik ve en ufak bir soru iÅŸareti yok ve yeni yeni hedeflere ilerlemenin hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± iÃ§indeler. Ve yeni hedefleri de sÃ¼rekli olarak her an duyabilirsiniz" ifadesini kullandÄ±
MÄ°T tÄ±rlarÄ±nÄ±n durdurulmasÄ±na iliÅŸkin davanÄ±n firari sanÄ±ÄŸÄ± Can DÃ¼ndar hakkÄ±nda gÄ±yabi tutuklama kararÄ± ve kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na karar verildi.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± IÅŸÄ±k, 22 Åžubat 2015'te Suriye EÅŸmesi'nde bulunan SÃ¼leyman Åžah TÃ¼rbesi iÃ§in "TÃ¼rbe eninde sonunda eski yerine taÅŸÄ±nacak" ifadelerini kullandÄ±
TSK'ya ait uÃ§aklarÄ±n, Afrin'de daÄŸlÄ±k alanlara saklanan YPG/PKK Ã¼yelerine yÃ¶nelik operasyon dÃ¼zenlediÄŸi bildirildi
MHP'nin, Mart 2019'da yapÄ±lacak yerel seÃ§im iÃ§in resmi olarak startÄ±nÄ± vermemiÅŸ olsa da teÅŸkilat bazÄ±nda hazÄ±rlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Irak TÃ¼rkiye arasÄ±nda yeni sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±yla ilgili karÅŸÄ±lÄ±klÄ± teknik heyet ziyaretlerinin yakÄ±nda baÅŸlayacaÄŸÄ± bildirildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ve Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani, Suriye Ã¼Ã§lÃ¼ zirvesi iÃ§in 4 Nisan'da Ankara'da bir araya gelecek. Zirveden bir gÃ¼n Ã¶nce ise, TÃ¼rkiye-Rusya Ãœst DÃ¼zey Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi'nin yedinci toplantÄ±sÄ± yapÄ±lacak.
TÃ¼rkiye, KKTC'ye ihtiyaÃ§ duyduÄŸu saÄŸlÄ±k malzemelerini hibe edecek
BugÃ¼nden itibaren vatandasÌ§larÄ±n pasaport ve ehliyet icÌ§in ayrÄ± ayrÄ± birimlere basÌ§vurmasÄ±na gerek kalmayÄ±p, tuÌˆm bu isÌ§lemler icÌ§in ilcÌ§e nuÌˆfus muÌˆduÌˆrluÌˆklerine basÌ§vuru yapÄ±lacak
Hacettepe Teknokent ile ilgili FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan haklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lan 25 kiÅŸiden 18'i gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
KarabÃ¼k'Ã¼n Yenice ilÃ§esinde cezaevi nakil aracÄ±nÄ±n devrilmesi sonucu 2 asker ile sÃ¼rÃ¼cÃ¼ hayatÄ±nÄ± kaybetti, 13'Ã¼ asker 14 kiÅŸi de yaralandÄ±