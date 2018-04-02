20:11, 02 Nisan 2018 Pazartesi

Orgeneral DÃ¼ndar tuÄŸgeneralin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ± istendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼nÂ (FETÃ–)Â 15 Temmuz darbe giriÅŸimindeÂ Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndakiÂ (KKK) eylemlere iliÅŸkin 142 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada tanÄ±k beyanÄ± alÄ±ndÄ±.

Ankara 19. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince Sincan Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ± KampÃ¼sÃ¼'ndeki duruÅŸmada,Â BinbaÅŸÄ± Mehmet GenÃ§ tanÄ±k olarak dinledi.

KKK Harekat BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda vardiya amirliÄŸinde gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve darbe giriÅŸiminin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± 15 Temmuz'da karargahta olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten GenÃ§, 16 Temmuz sabah saatlerinde vardiyayÄ± telsim almak iÃ§in gÃ¶rev yerine gittiÄŸini ifade etti.

GenÃ§, sanÄ±k eski Cari Harekat ve Komuta Kontrol Daire BaÅŸkanÄ± TuÄŸgeneral Adem BoduroÄŸlu'nun kendilerinden normal mesaiye devam etmelerini istediÄŸini aktardÄ±.

Bunun Ã¼zerine Ã–zkoÃ§ak'Ä±n dÃ¶nemin 1. Ordu KomutanÄ± Orgeneral Ãœmit DÃ¼ndar'Ä± arayarak geliÅŸmeler hakkÄ±nda bilgi verdiÄŸini bildiren GenÃ§, "Orgeneral DÃ¼ndar, Albay Ã–zkoÃ§ak'a, sanÄ±k tuÄŸgeneral Adem BoduroÄŸlu'nun gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ± emrini verdi. Ã–zkoÃ§ak, Adem BoduroÄŸlu'nun odasÄ±na giderek 'Sizi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±yorum' dedi. BoduroÄŸlu, telefon etmek istedi. Ali albay izin vermedi. Bunun Ã¼zerine BoduroÄŸlu 'YukarÄ±da silahlÄ± adamlar var, gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler devam ediyor, aÅŸaÄŸÄ±ya inerlerse kan dÃ¶kÃ¼lÃ¼r' dedi." ifadelerini kullandÄ±.

DÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda sanÄ±k eski tuÄŸgeneral Erhan Caha'yÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, bu sÄ±rada 7-8 kiÅŸilik bir gurubun ise "Polis geliyor." diye baÄŸÄ±rarak nizamiyeye koÅŸtuklarÄ±nÄ± ifade eden GenÃ§, daha sonra Harekat Merkezindeki gÃ¶revine dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydetti.

"HANGÄ° GENELKURMAY BAÅžKANINDAN BAHSEDÄ°YORSUNUZ"

TanÄ±k YÃ¼zbaÅŸÄ± Ã‡aÄŸrÄ± AkÃ§alÄ± da 16 Temmuz'da vardiya gÃ¶revi iÃ§in karargaha gittiÄŸini, ilk baÅŸta nizamiyeden alÄ±nmadÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.

Nizamiyede Ã§ok sayÄ±daki kamuflajlÄ± personelin dikkatini Ã§ektiÄŸini belirten AkÃ§alÄ±, bir zaman sonra iÃ§eri girmelerine izin verilmesi Ã¼zerine gÃ¶rev yeri Harekat Merkezine gittiÄŸini anlattÄ±.

Karargahtaki geliÅŸmelerin kaydedildiÄŸi cerideyi incelendiÄŸinde 15 Temmuz'da Harekat Merkezinden diÄŸer birliklere sÃ¶zde sÄ±kÄ±yÃ¶netim emri ile ekindeki mesajlarÄ±n Ã§ekildiÄŸini fark ettiÄŸini kaydeden AkÃ§alÄ±, "Bu sÄ±rada Albay Ali Ã–zkoÃ§ak'a telefon geldi, nereden aradÄ±klarÄ±nÄ± tam olarak bilmiyorum ancak Ã–zkoÃ§ak, telefondaki kiÅŸinin 'Siz hala teslim olmadÄ±nÄ±z mÄ± oraya operasyon yapÄ±lacak' dediÄŸini aktardÄ±. Deniz binbaÅŸÄ± ile ben sivillerimizi giyerek Harekat Merkezinden ayrÄ±ldÄ±k ancak bir sÃ¼re sonra tekrar buraya dÃ¶ndÃ¼k." dedi.

Albay Ã–zkoÃ§ak'Ä±n BoduroÄŸlu'na "Sizi Genelkurmay BaÅŸkanÄ±mÄ±z adÄ±na gÃ¶zaltÄ±na alÄ±yorum." dediÄŸini, BoduroÄŸlu'nun ise "Åžaka mÄ± yapÄ±yorsun Ali?" karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdiÄŸini bildiren AkÃ§alÄ±, BoduroÄŸlu'nun bir yerleri aramak istediÄŸini ancak buna izin vermediklerini ifade etti.

BoduroÄŸlu'nun "Ben bu telefonu aÃ§mazsam yukarÄ±da silahlÄ± kiÅŸiler var, kan dÃ¶kÃ¼lÃ¼r." ifadesini kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu esnada televizyonda Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar'Ä±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinin verildiÄŸini belirten AkÃ§alÄ±, BoduroÄŸlu'nun televizyonu gÃ¶stererek "Hangi Genelkurmay BaÅŸkanÄ±ndan bahsediyorsunuz, bu mu? OrtalÄ±ÄŸÄ± velveleye vermeyin, sabah Kuvvet KarargahÄ±nÄ± Ali DoÄŸan Ä°nce'ye teslim edeceÄŸim." dediÄŸini aktardÄ±.

Mehmet GenÃ§'in bulunduklarÄ± yere gelerek sanÄ±k Erhan Caha'nÄ±n sivillerini giyerek kaÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ±, polisin karargaha operasyon yapacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸini belirten AkÃ§alÄ±, "Bunun Ã¼zerine polise derdimizi anlatamayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ±, bizi de darbeci zannedebileceklerini ifade ettim. Ali albay da Orgeneral Ãœmit DÃ¼ndar ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, kendisine BoduroÄŸlu'nun gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ± emrini verdiÄŸini sÃ¶yleyerek sorumluluÄŸu aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. DÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±kmamÄ±zÄ±n uygun olduÄŸunu ifade etti, hep birlikte kÄ±ÅŸladan ayrÄ±ldÄ±k." diye konuÅŸtu.

"DARBECÄ° OLUP OLMADIÄžINI SORDUM"

TanÄ±k BinbaÅŸÄ± Ä°smail GÃ¶zÃ¼tok ise olay gecesi Hatay'da bulunduÄŸunu, kendisini arayan ÃœsteÄŸmen SÃ¼leyman Kaya'nÄ±n karargahta garip ÅŸeyler olduÄŸunu, daha sonra yeniden arayacaÄŸÄ±nÄ± belirterek telefonu kapattÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

SÃ¶z konusu kiÅŸinin ilerleyen saatlerde bir kez daha arayarak bir albayÄ±n TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin yÃ¶netime el koyduÄŸunu sÃ¶ylediÄŸini anlatan GÃ¶zÃ¼tok, "SÃ¼leyman Ã¼steÄŸmen, Halil EkiztaÅŸ'Ä±n araÃ§ sevk amirliÄŸine geldiÄŸini sÃ¶yleyince telefona istedim. Bir albayÄ±n kendisini araÃ§ sevk amirliÄŸine gÃ¶nderdiÄŸini sÃ¶yledi. Ä°lerleyen saatlerde SÃ¼leyman Ã¼steÄŸmen, tekrar aradÄ± ve EkiztaÅŸ'Ä±n da darbecilerden olduÄŸunu aktardÄ±. Bunun Ã¼zerine gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼m EkiztaÅŸ'a darbeci olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sordum. Darbeci olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi." ifadelerini kullandÄ±.

Ã–te yandan, 150 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, 8 kiÅŸinin dosyasÄ±nÄ±n ayrÄ±lmasÄ± nedeniyle sanÄ±k sayÄ±sÄ± 142'ye dÃ¼ÅŸtÃ¼.

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