20:46, 02 Nisan 2018 Pazartesi

Beyaz Saray'dan 'Trump-Putin gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi' aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Beyaz SarayÂ SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sarah Sanders, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada,ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump - Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir PutinÂ gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine iliÅŸkin "BaÅŸkan Trump'Ä±n da 20 Mart'taki Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'le telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinden hemen sonra belirttiÄŸi gibi, ikili Ã§ok uzak olmayan bir gelecekte ve Beyaz Saray da dahil muhtemel yerlerden birinde gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi ele almÄ±ÅŸlardÄ±. Åžu noktada bu aÃ§Ä±klamaya ekleyeceÄŸimiz yeni bir geliÅŸme yok." ifadelerini kullandÄ±.

Beyaz Saray, bu aÃ§Ä±klamasÄ±yla Trump ile Putin arasÄ±nda yakÄ±nda yapÄ±lmasÄ± muhtemel bir gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin Beyaz Saray'da da olabileceÄŸini kabul etmiÅŸ oldu.

Kremlin'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Trump'Ä±n, 20 Mart'taki telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde Putin'i Beyaz Saray'a davet ettiÄŸi aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

ABD yÃ¶netimi geÃ§en hafta ABD'de gÃ¶rev yapan toplam 60 Rus diplomatÄ± Ä°ngiltere'de eski bir Rus ajanÄ±nÄ±n Rusya tarafÄ±ndan zehirlendiÄŸi iddiasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etme kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.

Trump, 20 Mart'taki telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde ise Ã¼lkesindeki seÃ§imleri kazanan Putin'i tebrik etmiÅŸ, Amerikan medyasÄ±nda Trump'Ä±n en yakÄ±n ulusal gÃ¼venlik danÄ±ÅŸmanlarÄ±nÄ±n uyarÄ±sÄ±na raÄŸmen Putin'i tebrik ettiÄŸi iddialarÄ± gÃ¼ndeme gelmiÅŸti.Â