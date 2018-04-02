20:51, 02 Nisan 2018 Pazartesi

TÃ¼rkiye'den Afrika'ya saÄŸlÄ±k hizmeti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye,Â Ä°slam KalkÄ±nma BankasÄ±nÄ±nÂ (Ä°KB)Â KalkÄ±nma Ä°Ã§in Ä°slami DayanÄ±ÅŸma FonuÂ (ISFD)Â Ã–nlenebilir KÃ¶rlÃ¼kle MÃ¼cadele Projesi kapsamÄ±nda,Â Afrikaâ€™daÂ 1,5 milyon katarakt hastasÄ±naÂ Ä±ÅŸÄ±k olacak ve ihtiyacÄ± bulunan Ã§ocuklara da 10 milyon gÃ¶zlÃ¼k daÄŸÄ±tacak.

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸarÄ± Prof. Dr. EyÃ¼p GÃ¼mÃ¼ÅŸ, projeye iliÅŸkin AA muhabirinin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

Projenin ikinci aÅŸamasÄ±nÄ±n baÅŸlatÄ±lmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla Ä°KB 43. Genel Kurulu toplantÄ±larÄ± kapsamÄ±nda tÃ¶ren dÃ¼zenleneceÄŸini belirten GÃ¼mÃ¼ÅŸ, Afrika'da 33 milyona yakÄ±n katarakt ameliyatÄ± bekleyen kiÅŸi bulunduÄŸunu sÃ¶yledi.

Konuyla ilgili Ä°stanbul'da iki hafta Ã¶nce deÄŸerlendirme toplantÄ±sÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± aktaran GÃ¼mÃ¼ÅŸ, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

''Ä°KB 5 yÄ±lda 100 bin ameliyat yapmÄ±ÅŸ daha Ã¶nce. Bize 'YÄ±lda 100 bin ameliyat, 10 yÄ±lda 1 milyon ameliyat yapabilir miyiz' diye bir Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± sundular. Biz 'orada daha fazla insana hizmet edelim, yardÄ±m edelim' dedik. Bunu 'yÄ±lda 1 milyona Ã§Ä±karalÄ±m' diye bir giriÅŸimde bulunduk.''

Bu Ã§erÃ§evede Ä°KB ile Ã§eÅŸitli Ã§alÄ±ÅŸmalar gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini ve dÃ¼n gece itibarÄ±yla son deÄŸerlendirmesini yaptÄ±klarÄ±nÄ± anlatan GÃ¼mÃ¼ÅŸ, ÅŸÃ¶yle devam etti:

''Ä°lk etapta 1,5 milyon ameliyatÄ± 5 yÄ±lda yapacaÄŸÄ±z ama biz tÃ¼m hazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± yÄ±lda 1 milyon kiÅŸiye kÃ¶rlÃ¼kle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda gÃ¶zlerini aÃ§ma noktasÄ±nda ameliyatÄ± gerÃ§ekleÅŸtirecek ortamÄ± Ä°KB ile Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k.

TÃ¼rkiye'de bir otomasyon sistemi kuracaÄŸÄ±z, bu otomasyon sistemi ile tÃ¼m Afrika Ã¼lkelerinde bu hastalar sisteme girilecek. Bu Ã¼lkelerde koordinatÃ¶rler atayacaÄŸÄ±z ve daha sonra hem STK'lar hem de SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z diÄŸer Ã¼lkelere yardÄ±mcÄ± olacak. DiÄŸer Ã¼lkelerin saÄŸlÄ±k bakanlÄ±klarÄ± da bizimle beraber bu Ã§alÄ±ÅŸmalara girecekler. Biz 'Afrika SaÄŸlÄ±k' diye bir otomasyon sistemini de TÃ¼rkiye'de kurguluyoruz. Bu Ã§erÃ§evede Ã¶ncelikle bu Ã¼lkelerde ameliyathaneleri gÃ¶zden geÃ§ireceÄŸiz eÄŸer eksikse Ä°KB ile bunlarÄ±n yeniden inÅŸasÄ±, revizyonlarÄ±, butik gÃ¶z merkezlerini kurmayÄ± ve daha sonra buralara gidecek hekimleri organize edeceÄŸimiz bir yapÄ±yÄ± Ankara'da kurgulayacaÄŸÄ±z. Ä°nÅŸallah 1-2 ay iÃ§erisinde 1 EylÃ¼l gibi start vermeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz projeye.''

GÃ¼mÃ¼ÅŸ, projeyi sadece Afrika kÄ±tasÄ±yla sÄ±nÄ±rlÄ± gÃ¶rmediklerini aktararak, ''TÃ¼m Ä°slam Ã¼lkelerinde eÄŸer sorun varsa oralara da gitmeyi bu program Ã§erÃ§evesinde Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z.'' dedi.

10 MÄ°LYON GÃ–ZLÃœK DAÄžITILACAK

Ä°kinci aÅŸamanÄ±n gÃ¶zlÃ¼k ihtiyacÄ± olan Ã§ocuklara ulaÅŸmak olduÄŸunu ifade eden GÃ¼mÃ¼ÅŸ, ''Åžu anda o Ã§ocuklarÄ±n gÃ¶zleri gÃ¶rmÃ¼yor. Burada da 1 milyonluk rakamÄ± da 10 milyona Ã§Ä±karÄ±yoruz. Yani biz 2018 sonuna kadar 10 milyon Ã§ocuÄŸu muayene edelim ve gÃ¶zlÃ¼klerini verelim.'' dedi.

GÃ¼mÃ¼ÅŸ, bu Ã¼lkelere dÃ¶nÃ¼k eÄŸitim programÄ±nÄ± Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ basamak olarak gÃ¶rdÃ¼klerini anlatarak, ÅŸÃ¶yle devam etti:

''Bununla ilgili TÃ¼rkiye olarak eÄŸitim programlarÄ±mÄ±z aÃ§Ä±k, bunlarÄ± da tespit edeceÄŸiz. Maksat ilerde bu Ã¼lkelerde bu ameliyatlarÄ± yapacak hekimleri eÄŸitmek. AyrÄ±ca tÄ±p fakÃ¼ltesi Ã¶ÄŸrencisi olmayanlarÄ±n da TÃ¼rkiye'de yine tÄ±p fakÃ¼ltelerinde eÄŸitimlerini saÄŸlayacak yapÄ±larÄ± da konuÅŸuyoruz. AmacÄ±mÄ±z bu Ã¼lkelerde gelecekte kendi saÄŸlÄ±klarÄ±nÄ± giderecek sorunlarÄ± Ã§Ã¶zecek hekimleri de eÄŸitmek.''

PROJE Ä°KB 43. GENEL KURULU'NDA TÃ–RENLE BAÅžLATILDI

SÃ¶z konusu proje, Tunus'ta yapÄ±lan Ä°KB 43. Genel Kurulu'nda tÃ¶renle baÅŸlatÄ±ldÄ±.

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸarÄ± Prof. Dr. EyÃ¼p GÃ¼mÃ¼ÅŸ, tÃ¶rende yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Ä°slam dÃ¼nyasÄ±na saÄŸlÄ±k alanÄ±ndaki mÃ¼mkÃ¼n olan en bÃ¼yÃ¼k katkÄ±yÄ± vermeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

TÃ¼rkiye'nin, Ä°KB'nin KalkÄ±nma Ä°Ã§in Ä°slami DayanÄ±ÅŸma Fonu Ã–nlenebilir KÃ¶rlÃ¼kle MÃ¼cadele Projesi sÃ¼recinin dÄ±ÅŸÄ±nda kalmasÄ±nÄ±n beklenemeyeceÄŸini belirterek, bu sÃ¼rece dahil olmayÄ± ve katkÄ± vermeyi gÃ¶nÃ¼lden istediklerini ifade etti.Â

GÃ¼mÃ¼ÅŸ, ''Projenin bugÃ¼n itibarÄ±yla baÅŸlangÄ±Ã§ta planlanan 100 bin ameliyat hedefinin Ã§ok Ã¼zerinde 1,5 milyon katarakt ameliyatÄ±na Ã§Ä±kmasÄ± ve diÄŸer taraftan temin edilmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼len gÃ¶zlÃ¼k sayÄ±sÄ±nÄ±n ise 10 milyon olarak belirlenmesi, tÃ¼m paydaÅŸlarÄ±n iyilik ve sevapta yarÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n bir sonucudur.'' diye konuÅŸtu.

''DÄ°ÄžER ÃœLKELERDEN DE TÃœRKÄ°YE'YÄ° TAKÄ°P ETMELERÄ°NÄ° BEKLÄ°YORUZ''

Ä°slam KalkÄ±nma BankasÄ± (Ä°KB) BaÅŸkanÄ± Bandar Hajjar, dÃ¼nyada 280 milyon insanÄ±n gÃ¶rme sorunu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Afrikaâ€™da ise 33 milyon insanÄ±n gÃ¶zle ilgili problemleri bulunduÄŸunu ve bunun yÃ¼zde 75â€™inin tedavi edilebilir olduÄŸunu aktaran Hajjar, ''KÃ¶rlÃ¼k sadece bir halk saÄŸlÄ±k problemi veya insanÄ±n acÄ± Ã§ekme sorunu deÄŸil fakat Ã¼retim ve verimliliÄŸi tehdit eden Ã§ok ciddi bir kalkÄ±nma sorunudur. Biz diÄŸer Ã¼ye Ã¼lkelerden de TÃ¼rkiye'nin adÄ±mlarÄ±nÄ± takip etmelerini, sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir kalkÄ±nma hedeflerine ulaÅŸmak ve herkese iyi yaÅŸam koÅŸullarÄ± saÄŸlamak iÃ§in iÅŸ birliÄŸini, saÄŸlÄ±k sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n dÄ±ÅŸÄ±nda diÄŸer sektÃ¶rlerde de artÄ±rmalarÄ±nÄ± bekliyoruz.'' diye konuÅŸtu.