DÄ±ÅŸiÅŸleri'nden Yunan Bakan'a tepki

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Edirne'de askeri yasak bÃ¶lgede yakalandÄ±ktan sonra tutuklananÂ iki Yunan askeri hakkÄ±ndaÂ yapÄ±lan basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda kullanÄ±lan ifadelerin, Yunan makamlarÄ±nÄ±n, TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± seviyesi giderek dÃ¼ÅŸen bir Ã¼slup kullanmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koyduÄŸuna dikkat Ã§ekildi.
AÃ§Ä±klamada, "Yunanistan'Ä±n iÅŸine geldiÄŸi zaman hukuk devleti ilkesini Ã¶ne Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±, iÅŸine gelmediÄŸi zaman ise bu ilkeyi rahatlÄ±kla yok sayarak uluslararasÄ± mahkemelerce aleyhinde alÄ±nan kararlarÄ± uygulamadÄ±ÄŸÄ± da yakÄ±n tarihimizden bilinmektedir. Devlet ciddiyetiyle baÄŸdaÅŸmayan bu ifadeleri esefle karÅŸÄ±lÄ±yoruz." deÄŸerlendirmesine yer verildi.
Edirne'de 1 Mart'ta, 54. Mekanize Piyade Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± "Hudut kartallarÄ±" adlÄ± sÄ±nÄ±r birliÄŸi ekipleri, devriye gÃ¶revi sÄ±rasÄ±nda Pazarkule yakÄ±nlarÄ±nda Yunanistan ordusuna mensup teÄŸmen ve astsubay Ã§avuÅŸ rÃ¼tbelerindeki 2 askeri, askeri yasak bÃ¶lgede yakalamÄ±ÅŸtÄ±. TÃ¼feklerine el konulan askerler, Edirne Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na teslim edilmiÅŸti.
Jandarmadaki iÅŸlemleri tamamlanan ve adliyeye Ã§Ä±karÄ±lan iki asker, savcÄ±lÄ±ktaki ifadelerinin ardÄ±ndan "askeri casusluÄŸa teÅŸebbÃ¼s" ve "askeri yasak bÃ¶lgeye girmek" suÃ§larÄ±ndan tutuklanmalarÄ± talebiyle Sulh Ceza HakimliÄŸine sevk edilmiÅŸti.
Hakimlik, 2 Mart'ta teÄŸmen Aggelos Mitretodis ile astsubay Ã§avuÅŸ Dimitros Kouklatzis'in askeri yasak bÃ¶lgeye girmek suÃ§undan tutuklanmasÄ±na karar vermiÅŸti.
Ä°ki askerin ifadelerinde, karda gÃ¶rdÃ¼kleri ayak izlerini takip etmeleri sonucu TÃ¼rk tarafÄ±na geÃ§tiklerini ve cep telefonlarÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri, Ã¼st rÃ¼tbelilere gÃ¶ndermek amacÄ±yla kaydettiklerini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼kleri Ã¶ÄŸrenilmiÅŸti.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ile Akkuyu NÃ¼kleer Santrali'nin temelini atacak.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, TÃ¼rkiye'de tutuklu bulunan iki Yunan askeri hakkÄ±nda Yunanistan BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klama hakkÄ±nda, "Devlet ciddiyetiyle baÄŸdaÅŸmayan bu ifadeleri esefle karÅŸÄ±lÄ±yoruz." ifadesini kullandÄ±.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminde Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlere iliÅŸkin davada, BinbaÅŸÄ± Mehmet GenÃ§ tanÄ±k olarak dinledi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±, EsenboÄŸa HavalimanÄ±'nda, Sabahat AkÅŸiray Ã–zel EÄŸitim Ä°ÅŸ Uygulama Merkezi Ã¶ÄŸrencileri ile Avrupa ve dÃ¼nya ÅŸampiyonu otizmli Ã¶zel sporcular karÅŸÄ±ladÄ±.
Åžair, gazeteci, oyuncu ve Ã§evirmen ÃœlkÃ¼ Tamer, Bodrum ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen tÃ¶renle son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Ã¼nlÃ¼ isimlerle yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±nÄ±r karakolu ziyaretini deÄŸerlendirdi. Askerler iÃ§in "Hepsi maÅŸallah dimdik ve en ufak bir soru iÅŸareti yok ve yeni yeni hedeflere ilerlemenin hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± iÃ§indeler. Ve yeni hedefleri de sÃ¼rekli olarak her an duyabilirsiniz" ifadesini kullandÄ±
MÄ°T tÄ±rlarÄ±nÄ±n durdurulmasÄ±na iliÅŸkin davanÄ±n firari sanÄ±ÄŸÄ± Can DÃ¼ndar hakkÄ±nda gÄ±yabi tutuklama kararÄ± ve kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na karar verildi.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± IÅŸÄ±k, 22 Åžubat 2015'te Suriye EÅŸmesi'nde bulunan SÃ¼leyman Åžah TÃ¼rbesi iÃ§in "TÃ¼rbe eninde sonunda eski yerine taÅŸÄ±nacak" ifadelerini kullandÄ±
TSK'ya ait uÃ§aklarÄ±n, Afrin'de daÄŸlÄ±k alanlara saklanan YPG/PKK Ã¼yelerine yÃ¶nelik operasyon dÃ¼zenlediÄŸi bildirildi
MHP'nin, Mart 2019'da yapÄ±lacak yerel seÃ§im iÃ§in resmi olarak startÄ±nÄ± vermemiÅŸ olsa da teÅŸkilat bazÄ±nda hazÄ±rlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Irak TÃ¼rkiye arasÄ±nda yeni sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±yla ilgili karÅŸÄ±lÄ±klÄ± teknik heyet ziyaretlerinin yakÄ±nda baÅŸlayacaÄŸÄ± bildirildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ve Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani, Suriye Ã¼Ã§lÃ¼ zirvesi iÃ§in 4 Nisan'da Ankara'da bir araya gelecek. Zirveden bir gÃ¼n Ã¶nce ise, TÃ¼rkiye-Rusya Ãœst DÃ¼zey Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi'nin yedinci toplantÄ±sÄ± yapÄ±lacak.
TÃ¼rkiye, KKTC'ye ihtiyaÃ§ duyduÄŸu saÄŸlÄ±k malzemelerini hibe edecek
BugÃ¼nden itibaren vatandasÌ§larÄ±n pasaport ve ehliyet icÌ§in ayrÄ± ayrÄ± birimlere basÌ§vurmasÄ±na gerek kalmayÄ±p, tuÌˆm bu isÌ§lemler icÌ§in ilcÌ§e nuÌˆfus muÌˆduÌˆrluÌˆklerine basÌ§vuru yapÄ±lacak
Hacettepe Teknokent ile ilgili FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan haklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lan 25 kiÅŸiden 18'i gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
KarabÃ¼k'Ã¼n Yenice ilÃ§esinde cezaevi nakil aracÄ±nÄ±n devrilmesi sonucu 2 asker ile sÃ¼rÃ¼cÃ¼ hayatÄ±nÄ± kaybetti, 13'Ã¼ asker 14 kiÅŸi de yaralandÄ±