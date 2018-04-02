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Enerji Petrol
Güncelleme: 22:40, 02 Nisan 2018 Pazartesi

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Akkuyu NGS'ye 'İnşaat Lisansı' verildi
Akkuyu NGS'ye 'İnşaat Lisansı' verildi

Türkiye Atom Enerjisi Kurumunca, Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali projesi Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) birinci ünitesi inşası için "İnşaat Lisansı" verildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan (TAEK) yapılan açıklamada, Akkuyu sahasının 1976'da Atom Enerjisi Komisyonu tarafından lisanslandığı ve yer raporu güncellenerek Aralık 2013'te onaylandığı belirtildi.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) Projesinin, Mersin-Akkuyu sahasında nükleer santral kurmak ve işletmek üzere 12 Mayıs 2010'da, Türkiye ile Rusya arasında imzalanan hükümetler arası anlaşma ile başlatıldığı anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Proje için önemli aşamalardan biri olan ve yaklaşık üç yıl önce başlayan İnşaat Lisansı sürecinin tamamlanması neticesinde, nükleer tesislere lisans verilmesine ilişkin mevzuata göre belirlenen genel ve özel koşullar yerine getirilerek Akkuyu Nükleer Santrali'nin 1. Ünitesi inşası için TAEK tarafından İnşaat Lisansı verilmesine karar verilmiştir."

TÜRKİYE'NİN ELEKTRİK İHTİYACININ YAKLAŞIK YÜZDE 10'UNU KARŞILAYACAK

Akkuyu NGS'de toplam 4 bin 800 megavat gücünde 4 ünite nükleer reaktör inşa edilecek.

Akkuyu NGS bin 200 megavatlık 4 üniteden oluşacak ve toplamda 4 bin 800 megavat megavatlık kurulu güce sahip olacak.

Ülkede kaynak çeşitliliği sağlayarak enerji arz güvenliğine katkısını koyacak olan Akkuyu NGS, işletmeye alındığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşılayacak.

Akkuyu NGS'de, inşaatın en yoğun olduğu dönemde yaklaşık 10 bin kişi, 60 yıllık işletme döneminde ise 3 bin 500 kişi çalışacak.

Halen, dünya genelinde 31 ülkede 450 nükleer santral işletme halindeyken, 55 nükleer santral inşa halinde bulunuyor. Akkuyu NGS ile inşa halindeki santral sayısı 56 olacak.



İlgili Konular Akkuyu ngs inşaat
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