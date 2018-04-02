22:21, 02 Nisan 2018 Pazartesi

BaÅŸkentte Filistin protestosu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Anadolu GenÃ§lik DerneÄŸiÂ (AGD) Ã¼yeleri, Ä°srail askerleri tarafÄ±ndanÂ "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼"ne katÄ±lan Filistinlilere orantÄ±sÄ±z gÃ¼Ã§ kullanÄ±lmasÄ±nÄ± protesto etti.

Ä°srail'in Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi konutu Ã¶nÃ¼nde toplanan grup, "Katil Ä°srail Filistin'den defol", "Hamas'a selam direniÅŸe devam", "Ankara'dan Gazze'ye direniÅŸe bin selam" sloganlarÄ± attÄ±.

AGD Ankara Åžube BaÅŸkanÄ± Hasan Karaman, burada yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srail'in kurulduÄŸu gÃ¼nden beri Ä°slam Ã¼lkelerine terÃ¶r ihraÃ§ ettiÄŸini belirtti.

Ä°srail'in iÅŸgal ettiÄŸi topraklarda soykÄ±rÄ±m yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Karaman, "Masum sivilleri hedef alarak kendince bir zulÃ¼m dÃ¼zeni kurma Ã§abasÄ± iÃ§erisine girmiÅŸtir. Ä°nsanlÄ±k onurunu ayaklar altÄ±na alan ve uluslararasÄ± hukuku yerle bir eden Ä°srail'in sinsi planlarÄ± haddini aÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.

"BÃœTÃœN Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ°NÄ°ZÄ° BÄ°R KENARA ATIN"

Saadet Partisi Ankara Ä°l BaÅŸkanÄ± Fatih BeyazÄ±t da Ä°srail'in Filistinlilere yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n her geÃ§en gÃ¼n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Ä°slam Ã¼lkelerinin liderlerine seslenen BeyazÄ±t, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Madem ordularÄ±nÄ±zÄ± bugÃ¼n mazlum Filistin topraklarÄ±na gÃ¶nderemiyorsunuz, madem mazlum MÃ¼slÃ¼manlara can suyu olamÄ±yorsunuz, Allah rÄ±zasÄ± iÃ§in ÅŸu cÄ±lÄ±z kÄ±namalarÄ±nÄ±zÄ± bir kenara bÄ±rakÄ±n. Derhal yapÄ±lmasÄ± gereken, Ä°srail'le askeri, ekonomik, siyasi ve diplomatik bÃ¼tÃ¼n iliÅŸkilerini bir kenara atÄ±n. Sizleri bu onurlu davranÄ±ÅŸÄ±nÄ±zÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda bir buÃ§uk milyar Ä°slam alemi ayakta alkÄ±ÅŸlasÄ±n. Yedi milyar insanlÄ±k alemi size saygÄ± duysun."

TOPRAK GÃœNÃœ NEDÄ°R?

Ä°srail, 30 Mart 1976'da Ã¼lkenin kuzeyindeki Celile bÃ¶lgesinde yaÅŸayan Ä°srail vatandaÅŸÄ± Filistinlilere ait binlerce dÃ¶nÃ¼m araziye el koydu. Bunun Ã¼zerine Filistin halkÄ±, bu gasbÄ± protesto etmek iÃ§in genel greve gitti ve gÃ¶steriler dÃ¼zenledi.

Ä°srail polisi gÃ¶sterilere katÄ±lan Filistinlilere ateÅŸ aÃ§arak 6 kiÅŸiyi ÅŸehit etti, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸiyi yaraladÄ±.

"Toprak GÃ¼nÃ¼" olarak anÄ±lan bu olay, Ä°srail ile Filistin arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n kaynaÄŸÄ± olan toprak konusunda Filistinlilerin gÃ¶sterdiÄŸi direniÅŸin simgesi olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.Â

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