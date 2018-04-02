Ä°srail 16 bin 250 AfrikalÄ± gÃ¶Ã§meni sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin NetanyahuÂ yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, BirleÅŸmiÅŸ Milletler'le (BM) varÄ±lan anlaÅŸma kapsamÄ±nda Ã¼lkedekiÂ AfrikalÄ± gÃ¶Ã§menlerin 16 bin 250'sinin sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilerekÂ BatÄ±lÄ± Ã¼lkelere gÃ¶nderileceÄŸini duyurdu.Â
GÃ¶Ã§menlerin gÃ¶nderileceÄŸi BatÄ±lÄ± Ã¼lkelerin hangileri olduÄŸu ise aÃ§Ä±klanmadÄ±.
Netanyahu geÃ§en ay yaptÄ±ÄŸÄ± bir aÃ§Ä±klamada, AfrikalÄ± gÃ¶Ã§menlerin Ä°srail'e gelmesini "ÅŸiddetli terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±ndan Ã§ok daha kÃ¶tÃ¼ bir olay" ÅŸeklinde tanÄ±mlamÄ±ÅŸtÄ±.
Ä°srail meclisi (Knesset), AralÄ±k 2017'de yasa dÄ±ÅŸÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n Ã¼lkeden zorla Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na izin veren yasayÄ± geÃ§irmiÅŸti. Buna gÃ¶re sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmeye "razÄ±" olmayan gÃ¶Ã§menlerin hapse atÄ±lmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yordu ancak bu uygulama Ä°srail YÃ¼ksek Mahkemesi tarafÄ±ndan durduruldu.
Ä°srail'de tamamÄ±na yakÄ±nÄ± Eritre ve Sudan'daki savaÅŸ ve katliamlardan kaÃ§an yaklaÅŸÄ±k 40 bin AfrikalÄ± gÃ¶Ã§men bulunuyor. AfrikalÄ± gÃ¶Ã§menlerin bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸu Hristiyan, bir kÄ±smÄ± da MÃ¼slÃ¼manlardan oluÅŸuyor.
Ä°srail hÃ¼kÃ¼meti bunlarlara mÃ¼lteci statÃ¼sÃ¼ vermeyi reddediyor.Â
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, "O (Trump) DEAÅž'a karÅŸÄ± baÅŸarÄ± kazandÄ±ktan sonra ABD'nin Suriye'den Ã§Ä±kacaÄŸÄ± ile ilgili Ã¶nceki sÃ¶zlerine ÅŸimdilik baÄŸlÄ±." dedi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Boko Haram'Ä±n Nijerya'nÄ±n kuzeydoÄŸusunda dÃ¼zenlediÄŸi intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±.
BM, haftalardÄ±r sÃ¼ren Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle rejiminin kuÅŸatmasÄ± altÄ±ndaki DoÄŸu Guta'dan yaklaÅŸÄ±k 130 bin kiÅŸinin ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Ä°srail Ordu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Adraee, sosyal medyada paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± videoda, Suudi alimlerin aÃ§Ä±klamalarÄ±na atÄ±fta bulunarak Filistinlilere gÃ¶steri dÃ¼zenlememe Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
GÃ¼ney Afrika'da Ä±rkÃ§Ä± Apartheid rejimiyle mÃ¼cadelenin sembol isimlerinden, Ã¼lkenin ilk siyahi Devlet BaÅŸkanÄ± Nelson Mandela'nÄ±n eski eÅŸi Winnie Madikizela-Mandela hayatÄ±nÄ± kaybetti.
ABD YÃ¼ksek Mahkemesi, ABD'li 11 ailenin KudÃ¼s'te 2002 ve 2004'te ikinci intifada yaÅŸanan olaylarla ilgili Filistin yÃ¶netimi ve FKÃ–'ye karÅŸÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ± 655 milyon dolarlÄ±k davayÄ± oy birliÄŸiyle reddetti.
BM GÃ¼venlik Konseyinin Gazze'de Ä°srail'in orantÄ±sÄ±z gÃ¼Ã§ kullanÄ±mÄ± nedeniyle 18 Filistinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ÅŸiddet olaylarÄ±na iliÅŸkin baÄŸÄ±msÄ±z ve ÅŸeffaf bir soruÅŸturma yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesi talebi ABD'nin engeline takÄ±ldÄ±.
Ä°srail, 16 bin 250 AfrikalÄ± gÃ¶Ã§meni BatÄ±lÄ± Ã¼lkelere gÃ¶nderecek.
Anadolu GenÃ§lik DerneÄŸi Ã¼yeleri, Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼"ne katÄ±lan Filistinlilere orantÄ±sÄ±z gÃ¼Ã§ kullanÄ±lmasÄ±nÄ± protesto etti.
TÃ¼rkiye, Ä°KB'nin Ã–nlenebilir KÃ¶rlÃ¼kle MÃ¼cadele Projesi kapsamÄ±nda Afrikaâ€™da 5 yÄ±lda 1,5 milyon katarakt ameliyatÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ±nÄ± koordine edecek, 2018 sonuna kadar ihtiyacÄ± olan Ã§ocuklara 10 milyon gÃ¶zlÃ¼k daÄŸÄ±tacak.
Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sanders, ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin arasÄ±nda yakÄ±nda yapÄ±lmasÄ± muhtemel gÃ¶rÃ¼ÅŸme yerleri arasÄ±nda Beyaz Saray'Ä±n da olduÄŸunu belirtti.
Rusya, OPEC ile varÄ±lan Ã¼retim kÄ±sÄ±ntÄ±sÄ± anlaÅŸmasÄ±nÄ± geÃ§en ay yÃ¼zde 93,7 oranÄ±nda karÅŸÄ±layabildi.
Filistin, Ä°srail'in Yahudi bayramlarÄ±nÄ±,iÅŸgalin pekiÅŸtirilmesi temelli ideoloji ve tutumlarÄ±nÄ±n propagandasÄ±nÄ± yapmak ve iÅŸgal altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±nÄ± ele geÃ§irmek iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
Kremlin DÄ±ÅŸ Politika DanÄ±ÅŸmanÄ± UÅŸakov, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'in TÃ¼rkiye'ye yapacaÄŸÄ± ziyaret ile ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
Sudan Devlet BaÅŸkanÄ± BeÅŸir, parlamentoda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, altÄ±n kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±, dÃ¶viz kurlarÄ± Ã¼zerinde spekÃ¼lasyon ve tekelciliÄŸin sona erdirilmesi iÃ§in her yerde yolsuzluÄŸa savaÅŸ aÃ§acaklarÄ±nÄ± ve gerekli Ã¶nlemleri alacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Erbil-Mahmur arasÄ±ndaki yol resmi bir ÅŸekilde Ã§iftli yÃ¶nlÃ¼ olarak trafiÄŸe aÃ§Ä±ldÄ±