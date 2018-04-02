22:25, 02 Nisan 2018 Pazartesi

Ä°srail 16 bin 250 AfrikalÄ± gÃ¶Ã§meni sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin NetanyahuÂ yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, BirleÅŸmiÅŸ Milletler'le (BM) varÄ±lan anlaÅŸma kapsamÄ±nda Ã¼lkedekiÂ AfrikalÄ± gÃ¶Ã§menlerin 16 bin 250'sinin sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilerekÂ BatÄ±lÄ± Ã¼lkelere gÃ¶nderileceÄŸini duyurdu.Â

GÃ¶Ã§menlerin gÃ¶nderileceÄŸi BatÄ±lÄ± Ã¼lkelerin hangileri olduÄŸu ise aÃ§Ä±klanmadÄ±.

NETANYAHU: TERÃ–R SALDIRISINDAN DAHA KÃ–TÃœ

Netanyahu geÃ§en ay yaptÄ±ÄŸÄ± bir aÃ§Ä±klamada, AfrikalÄ± gÃ¶Ã§menlerin Ä°srail'e gelmesini "ÅŸiddetli terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±ndan Ã§ok daha kÃ¶tÃ¼ bir olay" ÅŸeklinde tanÄ±mlamÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°srail meclisi (Knesset), AralÄ±k 2017'de yasa dÄ±ÅŸÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n Ã¼lkeden zorla Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na izin veren yasayÄ± geÃ§irmiÅŸti. Buna gÃ¶re sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmeye "razÄ±" olmayan gÃ¶Ã§menlerin hapse atÄ±lmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yordu ancak bu uygulama Ä°srail YÃ¼ksek Mahkemesi tarafÄ±ndan durduruldu.

Ä°srail'de tamamÄ±na yakÄ±nÄ± Eritre ve Sudan'daki savaÅŸ ve katliamlardan kaÃ§an yaklaÅŸÄ±k 40 bin AfrikalÄ± gÃ¶Ã§men bulunuyor. AfrikalÄ± gÃ¶Ã§menlerin bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸu Hristiyan, bir kÄ±smÄ± da MÃ¼slÃ¼manlardan oluÅŸuyor.

Ä°srail hÃ¼kÃ¼meti bunlarlara mÃ¼lteci statÃ¼sÃ¼ vermeyi reddediyor.Â