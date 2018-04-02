22:39, 02 Nisan 2018 Pazartesi

ABD'den BMGK'nin 'Ä°srail' talebine ret

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'nin,Â Ä°srail'in Gazze'de orantÄ±sÄ±z gÃ¼Ã§ kullanÄ±mÄ±Â nedeniyleÂ 18 Filistinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸiÂ ÅŸiddet olaylarÄ±na iliÅŸkin baÄŸÄ±msÄ±z ve ÅŸeffaf bir soruÅŸturma yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesini isteyenÂ BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi'ninÂ (BMGK)Â talebini reddettiÄŸiÂ bildirildi.

BMGK nisan ayÄ± dÃ¶nem baÅŸkanÄ± Peru'nun BM Daimi Temsilcisi Gustavo Meza Cuadra, Ã¼lkesinin 15 Ã¼yeli konseyin bu ayki dÃ¶nem baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¼stlenmesi Ã¼zerine BM Genel Merkezinde basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.

Filistinlilerin ''Toprak GÃ¼nÃ¼'' yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼nde Gazze'de yaÅŸanan ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ± deÄŸerlendiren Cuadra, BMGK'nin bu olaylar Ã¼zerine geÃ§en cuma acil toplandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ä°srail'in orantÄ±sÄ±z gÃ¼Ã§ kullanÄ±mÄ± nedeniyle 18 Filistinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ÅŸiddet olaylarÄ±na iliÅŸkin baÄŸÄ±msÄ±z ve ÅŸeffaf bir soruÅŸturma talep edildiÄŸini ancak ABD'nin buna karÅŸÄ± Ã§Ä±kmasÄ± nedeniyle BMGK aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n kabul edilmediÄŸini sÃ¶yledi.

Gazze'de Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesine ve yaralanmasÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturma talebi konseyin geÃ§ici Ã¼yelerinden Kuveyt'ten gelmiÅŸti.

BMGK, MYANMAR'I ZÄ°YARET EDECEK

BM GÃ¼venlik Konseyi'nin 20-21 Nisan tarihlerinde Irak'Ä± ziyaret edeceÄŸini de belirten Cuadra, konseyin ArakanlÄ± mÃ¼ltecilerin durumunu gÃ¶rmek iÃ§in Myanmar ve BangladeÅŸ'e de bir ziyaret gerÃ§ekleÅŸtireceklerini ve Arakan'a gitmeyi de deneyeceklerini sÃ¶yledi.

Cuadra, Myanmar ziyaretinin tarihine iliÅŸkin ise bilgi vermedi.