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23:59, 02 Nisan 2018 Pazartesi
Amerika
22:56, 02 Nisan 2018 Pazartesi

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ABD YÃ¼ksek Mahkemesinden Filistin aleyhindeki baÅŸvuruya ret
ABD YÃ¼ksek Mahkemesinden Filistin aleyhindeki baÅŸvuruya ret

ABD YÃ¼ksek Mahkemesi, ABD'li 11 ailenin KudÃ¼s'te 2002 ve 2004'te ikinci intifada yaÅŸanan olaylarla ilgili Filistin yÃ¶netimi ve FKÃ–'ye karÅŸÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ± 655 milyon dolarlÄ±k davayÄ± oy birliÄŸiyle reddetti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD YÃ¼ksek Mahkemesi, AmerikalÄ± 11 aileninÂ KudÃ¼s'te 2002 ve 2004'te ikinci intifadaÂ sÄ±rasÄ±nda yaÅŸanan olaylardan sorumlu tuttuklarÄ±Â Filistin yÃ¶netimiÂ ileÂ Filistin KurtuluÅŸ Ã–rgÃ¼tÃ¼neÂ (FKÃ–) karÅŸÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ve kamuoyunda "Sokolov" olarak bilinenÂ 655 milyon dolarlÄ±k davayÄ± oy birliÄŸiyle reddetti.

Mahkemeden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, 11 ABD'li ailenin Filistin yÃ¶netimine ve FKÃ–'ye karÅŸÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmemesine ve alt mahkemenin aldÄ±ÄŸÄ± son kararÄ±n geÃ§erli olduÄŸuna karar verildiÄŸi belirtildi.

Buna gÃ¶re YÃ¼ksek Mahkeme, KudÃ¼s'te 2002 ve 2004'te ikinci intifada sÄ±rasÄ±nda yaÅŸanan ve 33 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne, onlarca kiÅŸinin de yaralanmasÄ±na neden olan olaylardan etkilendikleri gerekÃ§esiyle Filistin yÃ¶netimi ile FKÃ–'ye dava aÃ§an AmerikalÄ± ailelerin baÅŸvurusunu geri Ã§evirdi.

ABD'deki federal anti-terÃ¶r yasasÄ±na dayanarak Filistin aleyhinde dava aÃ§an ailelerin baÅŸvurusunu ele almayÄ± reddeden YÃ¼ksek Mahkeme, ailelerin sÃ¶z konusu olaylardan nasÄ±l etkilendiklerini spesifik olarak ispatlamalarÄ± gerektiÄŸine iÅŸaret etti.

ABD YÃ–NETÄ°MÄ°NDEN YÃœKSEK MAHKEMEYE RET TAVSÄ°YESÄ°

Ã–te yandan ABD Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, dÃ¼n YÃ¼ksek Mahkemeye bir Ã§aÄŸrÄ± yaparak sÃ¶z konusu baÅŸvuruyu geri Ã§evirmesi tavsiyesinde bulunmuÅŸtu.

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, sÃ¶z konusu davanÄ±n YÃ¼ksek Mahkemeye taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ± gerektirecek bir durum olmadÄ±ÄŸÄ±na ve son alÄ±nan kararÄ±n kabul edilmesi gerektiÄŸine iÅŸaret etmiÅŸti.

JÃœRÄ° CEZA VERDÄ°, TEMYÄ°Z MAHKEMESÄ° KARARI BOZDU

SÃ¶z konusu 11 aile, 2002 ve 2004'te ikinci intifada sÄ±rasÄ±ndaki olaylardan Filistin yÃ¶netimini ve FKÃ–'yÃ¼ sorumlu tutarak dava aÃ§mÄ±ÅŸ, davaya bakan mahkemedeki jÃ¼ri, ailelere 218 milyon dolar Ã¶denmesine hÃ¼kmetmiÅŸti. Bu ceza da kanun kapsamÄ±nda Ã¼Ã§e katlanmÄ±ÅŸtÄ±.

New Yorkâ€™taki Federal Temyiz Mahkemesi ise davayÄ± 2016'da geri Ã§evirmiÅŸ, gerekÃ§e olarak da "Amerika'da mahkemelerin yabancÄ± kÃ¶kenli gruplara Amerikan topraklarÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirmedikleri saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± dava aÃ§amayacaÄŸÄ±nÄ±" vurgulamÄ±ÅŸtÄ±.

KudÃ¼s'te meydana gelen olaylardan etkilendiklerini iddia eden aileler, YÃ¼ksek Mahkemeden temyiz mahkemesinin kararÄ±nÄ± bozmasÄ±nÄ± ve sÃ¶z konusu 655 milyon dolarlÄ±k para cezasÄ±nÄ± yeniden yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe koymasÄ±nÄ± talep etmiÅŸti.

ABD Kongresinde ise hem Demokratlar hem de CumhuriyetÃ§iler YÃ¼ksek Mahkemeye sÃ¶z konusu ailelerin davasÄ±na bakmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu. Filistin yÃ¶netimi ise mahkemeye yapÄ±lan baÅŸvurunun reddedilmesi gerektiÄŸini dile getirmiÅŸti.

Ä°KÄ°NCÄ° Ä°NTÄ°FADA

DÃ¶nemin Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Ariel Åžaron'un 28 EylÃ¼l 2000'de Ä°srail askerinin korumasÄ± altÄ±nda Aksa'nÄ±n avlusunda dolaÅŸmasÄ± ikinci intifadanÄ±n fitilini ateÅŸlemiÅŸti.

Filistinlilerle Ä°srail askerleri arasÄ±nda 7 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesine, 250 kiÅŸinin ve 13 Ä°srail askerinin yaralanmasÄ±na neden olan Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan BatÄ± Åžeria ve Gazze Åžeridi'ndeki kentlerde onlarca kiÅŸinin yaralanmasÄ±na neden olan ÅŸiddet olaylarÄ± hÄ±zla yayÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

BeÅŸ yÄ±l sÃ¼ren ikinci intifada sÄ±rasÄ±nda 4 bin 412 Filistinli hayatÄ±nÄ± kaybederken, 48 bin 322 Filistinli yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. AynÄ± zamanda sÃ¶z konusu Ã§atÄ±ÅŸmalarda bin 69 Ä°srailli Ã¶lmÃ¼ÅŸ, 4 bin 500 Ä°srailli de yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°kinci intifada sÃ¼resince BatÄ± Åžeria ve Gazze Åžeridi, Ä°srail askerlerinin istilalarÄ±na, binlerce evin yÄ±kÄ±lmasÄ±na, tarÄ±m alanlarÄ±nÄ±n tahrip edilmesine sahne olmuÅŸtu.

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Ä°lgili Konular ABD filistin
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