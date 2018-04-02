ABD YÃ¼ksek Mahkemesinden Filistin aleyhindeki baÅŸvuruya ret

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD YÃ¼ksek Mahkemesi, AmerikalÄ± 11 aileninÂ KudÃ¼s'te 2002 ve 2004'te ikinci intifadaÂ sÄ±rasÄ±nda yaÅŸanan olaylardan sorumlu tuttuklarÄ±Â Filistin yÃ¶netimiÂ ileÂ Filistin KurtuluÅŸ Ã–rgÃ¼tÃ¼neÂ (FKÃ–) karÅŸÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ve kamuoyunda "Sokolov" olarak bilinenÂ 655 milyon dolarlÄ±k davayÄ± oy birliÄŸiyle reddetti.
Mahkemeden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, 11 ABD'li ailenin Filistin yÃ¶netimine ve FKÃ–'ye karÅŸÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmemesine ve alt mahkemenin aldÄ±ÄŸÄ± son kararÄ±n geÃ§erli olduÄŸuna karar verildiÄŸi belirtildi.
Buna gÃ¶re YÃ¼ksek Mahkeme, KudÃ¼s'te 2002 ve 2004'te ikinci intifada sÄ±rasÄ±nda yaÅŸanan ve 33 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne, onlarca kiÅŸinin de yaralanmasÄ±na neden olan olaylardan etkilendikleri gerekÃ§esiyle Filistin yÃ¶netimi ile FKÃ–'ye dava aÃ§an AmerikalÄ± ailelerin baÅŸvurusunu geri Ã§evirdi.
ABD'deki federal anti-terÃ¶r yasasÄ±na dayanarak Filistin aleyhinde dava aÃ§an ailelerin baÅŸvurusunu ele almayÄ± reddeden YÃ¼ksek Mahkeme, ailelerin sÃ¶z konusu olaylardan nasÄ±l etkilendiklerini spesifik olarak ispatlamalarÄ± gerektiÄŸine iÅŸaret etti.
Ã–te yandan ABD Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, dÃ¼n YÃ¼ksek Mahkemeye bir Ã§aÄŸrÄ± yaparak sÃ¶z konusu baÅŸvuruyu geri Ã§evirmesi tavsiyesinde bulunmuÅŸtu.
Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, sÃ¶z konusu davanÄ±n YÃ¼ksek Mahkemeye taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ± gerektirecek bir durum olmadÄ±ÄŸÄ±na ve son alÄ±nan kararÄ±n kabul edilmesi gerektiÄŸine iÅŸaret etmiÅŸti.
SÃ¶z konusu 11 aile, 2002 ve 2004'te ikinci intifada sÄ±rasÄ±ndaki olaylardan Filistin yÃ¶netimini ve FKÃ–'yÃ¼ sorumlu tutarak dava aÃ§mÄ±ÅŸ, davaya bakan mahkemedeki jÃ¼ri, ailelere 218 milyon dolar Ã¶denmesine hÃ¼kmetmiÅŸti. Bu ceza da kanun kapsamÄ±nda Ã¼Ã§e katlanmÄ±ÅŸtÄ±.
New Yorkâ€™taki Federal Temyiz Mahkemesi ise davayÄ± 2016'da geri Ã§evirmiÅŸ, gerekÃ§e olarak da "Amerika'da mahkemelerin yabancÄ± kÃ¶kenli gruplara Amerikan topraklarÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirmedikleri saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± dava aÃ§amayacaÄŸÄ±nÄ±" vurgulamÄ±ÅŸtÄ±.
KudÃ¼s'te meydana gelen olaylardan etkilendiklerini iddia eden aileler, YÃ¼ksek Mahkemeden temyiz mahkemesinin kararÄ±nÄ± bozmasÄ±nÄ± ve sÃ¶z konusu 655 milyon dolarlÄ±k para cezasÄ±nÄ± yeniden yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe koymasÄ±nÄ± talep etmiÅŸti.
ABD Kongresinde ise hem Demokratlar hem de CumhuriyetÃ§iler YÃ¼ksek Mahkemeye sÃ¶z konusu ailelerin davasÄ±na bakmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu. Filistin yÃ¶netimi ise mahkemeye yapÄ±lan baÅŸvurunun reddedilmesi gerektiÄŸini dile getirmiÅŸti.
DÃ¶nemin Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Ariel Åžaron'un 28 EylÃ¼l 2000'de Ä°srail askerinin korumasÄ± altÄ±nda Aksa'nÄ±n avlusunda dolaÅŸmasÄ± ikinci intifadanÄ±n fitilini ateÅŸlemiÅŸti.
Filistinlilerle Ä°srail askerleri arasÄ±nda 7 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesine, 250 kiÅŸinin ve 13 Ä°srail askerinin yaralanmasÄ±na neden olan Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan BatÄ± Åžeria ve Gazze Åžeridi'ndeki kentlerde onlarca kiÅŸinin yaralanmasÄ±na neden olan ÅŸiddet olaylarÄ± hÄ±zla yayÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
BeÅŸ yÄ±l sÃ¼ren ikinci intifada sÄ±rasÄ±nda 4 bin 412 Filistinli hayatÄ±nÄ± kaybederken, 48 bin 322 Filistinli yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. AynÄ± zamanda sÃ¶z konusu Ã§atÄ±ÅŸmalarda bin 69 Ä°srailli Ã¶lmÃ¼ÅŸ, 4 bin 500 Ä°srailli de yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°kinci intifada sÃ¼resince BatÄ± Åžeria ve Gazze Åžeridi, Ä°srail askerlerinin istilalarÄ±na, binlerce evin yÄ±kÄ±lmasÄ±na, tarÄ±m alanlarÄ±nÄ±n tahrip edilmesine sahne olmuÅŸtu.
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Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, "O (Trump) DEAÅž'a karÅŸÄ± baÅŸarÄ± kazandÄ±ktan sonra ABD'nin Suriye'den Ã§Ä±kacaÄŸÄ± ile ilgili Ã¶nceki sÃ¶zlerine ÅŸimdilik baÄŸlÄ±." dedi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Boko Haram'Ä±n Nijerya'nÄ±n kuzeydoÄŸusunda dÃ¼zenlediÄŸi intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±.
BM, haftalardÄ±r sÃ¼ren Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle rejiminin kuÅŸatmasÄ± altÄ±ndaki DoÄŸu Guta'dan yaklaÅŸÄ±k 130 bin kiÅŸinin ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Ä°srail Ordu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Adraee, sosyal medyada paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± videoda, Suudi alimlerin aÃ§Ä±klamalarÄ±na atÄ±fta bulunarak Filistinlilere gÃ¶steri dÃ¼zenlememe Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
GÃ¼ney Afrika'da Ä±rkÃ§Ä± Apartheid rejimiyle mÃ¼cadelenin sembol isimlerinden, Ã¼lkenin ilk siyahi Devlet BaÅŸkanÄ± Nelson Mandela'nÄ±n eski eÅŸi Winnie Madikizela-Mandela hayatÄ±nÄ± kaybetti.
ABD YÃ¼ksek Mahkemesi, ABD'li 11 ailenin KudÃ¼s'te 2002 ve 2004'te ikinci intifada yaÅŸanan olaylarla ilgili Filistin yÃ¶netimi ve FKÃ–'ye karÅŸÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ± 655 milyon dolarlÄ±k davayÄ± oy birliÄŸiyle reddetti.
BM GÃ¼venlik Konseyinin Gazze'de Ä°srail'in orantÄ±sÄ±z gÃ¼Ã§ kullanÄ±mÄ± nedeniyle 18 Filistinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ÅŸiddet olaylarÄ±na iliÅŸkin baÄŸÄ±msÄ±z ve ÅŸeffaf bir soruÅŸturma yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesi talebi ABD'nin engeline takÄ±ldÄ±.
Ä°srail, 16 bin 250 AfrikalÄ± gÃ¶Ã§meni BatÄ±lÄ± Ã¼lkelere gÃ¶nderecek.
Anadolu GenÃ§lik DerneÄŸi Ã¼yeleri, Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼"ne katÄ±lan Filistinlilere orantÄ±sÄ±z gÃ¼Ã§ kullanÄ±lmasÄ±nÄ± protesto etti.
TÃ¼rkiye, Ä°KB'nin Ã–nlenebilir KÃ¶rlÃ¼kle MÃ¼cadele Projesi kapsamÄ±nda Afrikaâ€™da 5 yÄ±lda 1,5 milyon katarakt ameliyatÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ±nÄ± koordine edecek, 2018 sonuna kadar ihtiyacÄ± olan Ã§ocuklara 10 milyon gÃ¶zlÃ¼k daÄŸÄ±tacak.
Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sanders, ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin arasÄ±nda yakÄ±nda yapÄ±lmasÄ± muhtemel gÃ¶rÃ¼ÅŸme yerleri arasÄ±nda Beyaz Saray'Ä±n da olduÄŸunu belirtti.
Rusya, OPEC ile varÄ±lan Ã¼retim kÄ±sÄ±ntÄ±sÄ± anlaÅŸmasÄ±nÄ± geÃ§en ay yÃ¼zde 93,7 oranÄ±nda karÅŸÄ±layabildi.
Filistin, Ä°srail'in Yahudi bayramlarÄ±nÄ±,iÅŸgalin pekiÅŸtirilmesi temelli ideoloji ve tutumlarÄ±nÄ±n propagandasÄ±nÄ± yapmak ve iÅŸgal altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±nÄ± ele geÃ§irmek iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
Kremlin DÄ±ÅŸ Politika DanÄ±ÅŸmanÄ± UÅŸakov, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'in TÃ¼rkiye'ye yapacaÄŸÄ± ziyaret ile ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
Sudan Devlet BaÅŸkanÄ± BeÅŸir, parlamentoda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, altÄ±n kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±, dÃ¶viz kurlarÄ± Ã¼zerinde spekÃ¼lasyon ve tekelciliÄŸin sona erdirilmesi iÃ§in her yerde yolsuzluÄŸa savaÅŸ aÃ§acaklarÄ±nÄ± ve gerekli Ã¶nlemleri alacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Erbil-Mahmur arasÄ±ndaki yol resmi bir ÅŸekilde Ã§iftli yÃ¶nlÃ¼ olarak trafiÄŸe aÃ§Ä±ldÄ±