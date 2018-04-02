23:02, 02 Nisan 2018 Pazartesi

Ä°srail ordusu Suudi alimlerin fetvasÄ±ndan medet umuyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail ordusu,Â Filistinlileri protesto gÃ¶sterilerindenÂ vazgeÃ§irmek iÃ§inÂ Suudi ArabistanlÄ± alimlerin fetvalarÄ±naÂ sarÄ±ldÄ±.

Ä°srail Ordu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Avichay Adraee, sosyal medya hesabÄ±ndan yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± bir videoda, Filistinlilerin "Toprak GÃ¼nÃ¼" mÃ¼nasebetiyle dÃ¼zenlediÄŸi "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" gÃ¶sterilerini "Kaos YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" olarak niteledi.

Adraee, Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ mesajÄ±nda Suudi alimlerin aÃ§Ä±klamalarÄ±na atÄ±fta bulunarak Filistinlilere gÃ¶steri dÃ¼zenlememe Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Suudi Arabistan YÃ¼ksek Alimler Heyeti ile Ä°lmi AraÅŸtÄ±rmalar ve Fetva Konseyi Ã¼yesi Salih bin Fevezan el-Fevezan'Ä±n "GÃ¶steri ve protestolar MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n iÅŸlerinden deÄŸildir." ÅŸeklindeki fetvasÄ±ndan alÄ±ntÄ±lar yapan Adraee, yine Suudi Arabistan'Ä±n Ã¶nde gelen alimlerinden Muhammed Bin Salih el-Useymin'in fetvalarÄ±na atÄ±fta bulunarak Filistinlileri iÅŸgal karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilere katÄ±lmamaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.

Kur'an-Ä± Kerim ayetlerini de sÃ¶zlerine alet eden Adraee, Hamas'Ä±n Filistinli kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ± tehlikeye sÃ¼rÃ¼klediÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

Suudi Arabistan MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ ve Ulema Heyeti BaÅŸkanÄ± Abdulaziz Al Åžeyh de daha Ã¶nce katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir televizyon programÄ±na telefonla baÄŸlanan izleyicinin Temmuz 2017'de Mescid-i Aksa'da yaÅŸanan olaylarla ilgili sorusuna verdiÄŸi cevapta, "Ä°srail'e karÅŸÄ± savaÅŸmanÄ±n caiz olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Hamas'Ä±n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olduÄŸunu ve Hizbullah'a karÅŸÄ± Ä°srail ordusuyla iÅŸ birliÄŸi yapÄ±labileceÄŸini" ifade etmiÅŸti.

Ä°srail Ä°letiÅŸim BakanÄ± EyÃ¼p Kara da Suudi Arabistan MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ ve Ulema Heyeti BaÅŸkanÄ± Al Åžeyh'i bu yÃ¶ndeki fetvasÄ±ndan dolayÄ± tebrik ederek Ã¼lkesine davet etmiÅŸ ve yÃ¼ksek dÃ¼zeyli bir saygÄ± ile karÅŸÄ±lanacaÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.

Suudi Arabistanâ€™Ä±n Riyad gazetesi de aynÄ± ÅŸekilde AÄŸustos 2017'deki bir sayÄ±sÄ±nda Hamas'Ä± "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼" olarak tanÄ±mlamÄ±ÅŸ ve gazetenin manÅŸetine taÅŸÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.

SÄ°VÄ°LLERÄ° GERÃ‡EK MERMÄ°LERLE VURDULAR

Filistinliler, Toprak GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n 42'nci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ kapsamÄ±nda geÃ§en cuma gÃ¼nÃ¼nden bu yana abluka altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'nin Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l eylemler dÃ¼zenliyor.

Ä°srail askerleri ise "sÃ¼rgÃ¼n edildikleri topraklarÄ±na geri dÃ¶nmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±" talep eden sivil halkÄ±n Ã¼zerine gerÃ§ek mermilerle ateÅŸ aÃ§Ä±yor. GÃ¶sterilerin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ilk gÃ¼nden bu yana 18 Filistinli ÅŸehit oldu, bin 500'den fazlasÄ± yaralandÄ±.

Filistinliler bu barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶sterilerine altÄ± hafta boyunca devam etmeyi planlÄ±yor.

TOPRAK GÃœNÃœ NEDÄ°R?

Ä°srail, 30 Mart 1976'da Ã¼lkenin kuzeyindeki Celile bÃ¶lgesinde yaÅŸayan Ä°srail vatandaÅŸÄ± Filistinlilere ait binlerce dÃ¶nÃ¼m araziye el koydu. Bunun Ã¼zerine Filistin halkÄ±, bu gaspÄ± protesto etmek iÃ§in genel greve gitti ve gÃ¶steriler dÃ¼zenledi.

Ä°srail polisi gÃ¶sterilere katÄ±lan Filistinlilere ateÅŸ aÃ§arak 6 kiÅŸiyi ÅŸehit etti, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸiyi yaraladÄ±.

"Toprak GÃ¼nÃ¼" olarak anÄ±lan bu olay, Ä°srail ile Filistin arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n kaynaÄŸÄ± olan toprak konusunda Filistinlilerin gÃ¶sterdiÄŸi direniÅŸin simgesi olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.