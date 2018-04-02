Ä°srail ordusu Suudi alimlerin fetvasÄ±ndan medet umuyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°srail ordusu,Â Filistinlileri protesto gÃ¶sterilerindenÂ vazgeÃ§irmek iÃ§inÂ Suudi ArabistanlÄ± alimlerin fetvalarÄ±naÂ sarÄ±ldÄ±.
Ä°srail Ordu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Avichay Adraee, sosyal medya hesabÄ±ndan yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± bir videoda, Filistinlilerin "Toprak GÃ¼nÃ¼" mÃ¼nasebetiyle dÃ¼zenlediÄŸi "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" gÃ¶sterilerini "Kaos YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" olarak niteledi.
Adraee, Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ mesajÄ±nda Suudi alimlerin aÃ§Ä±klamalarÄ±na atÄ±fta bulunarak Filistinlilere gÃ¶steri dÃ¼zenlememe Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Suudi Arabistan YÃ¼ksek Alimler Heyeti ile Ä°lmi AraÅŸtÄ±rmalar ve Fetva Konseyi Ã¼yesi Salih bin Fevezan el-Fevezan'Ä±n "GÃ¶steri ve protestolar MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n iÅŸlerinden deÄŸildir." ÅŸeklindeki fetvasÄ±ndan alÄ±ntÄ±lar yapan Adraee, yine Suudi Arabistan'Ä±n Ã¶nde gelen alimlerinden Muhammed Bin Salih el-Useymin'in fetvalarÄ±na atÄ±fta bulunarak Filistinlileri iÅŸgal karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilere katÄ±lmamaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.
Kur'an-Ä± Kerim ayetlerini de sÃ¶zlerine alet eden Adraee, Hamas'Ä±n Filistinli kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ± tehlikeye sÃ¼rÃ¼klediÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.
Suudi Arabistan MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ ve Ulema Heyeti BaÅŸkanÄ± Abdulaziz Al Åžeyh de daha Ã¶nce katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir televizyon programÄ±na telefonla baÄŸlanan izleyicinin Temmuz 2017'de Mescid-i Aksa'da yaÅŸanan olaylarla ilgili sorusuna verdiÄŸi cevapta, "Ä°srail'e karÅŸÄ± savaÅŸmanÄ±n caiz olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Hamas'Ä±n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olduÄŸunu ve Hizbullah'a karÅŸÄ± Ä°srail ordusuyla iÅŸ birliÄŸi yapÄ±labileceÄŸini" ifade etmiÅŸti.
Ä°srail Ä°letiÅŸim BakanÄ± EyÃ¼p Kara da Suudi Arabistan MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ ve Ulema Heyeti BaÅŸkanÄ± Al Åžeyh'i bu yÃ¶ndeki fetvasÄ±ndan dolayÄ± tebrik ederek Ã¼lkesine davet etmiÅŸ ve yÃ¼ksek dÃ¼zeyli bir saygÄ± ile karÅŸÄ±lanacaÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.
Suudi Arabistanâ€™Ä±n Riyad gazetesi de aynÄ± ÅŸekilde AÄŸustos 2017'deki bir sayÄ±sÄ±nda Hamas'Ä± "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼" olarak tanÄ±mlamÄ±ÅŸ ve gazetenin manÅŸetine taÅŸÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.
Filistinliler, Toprak GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n 42'nci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ kapsamÄ±nda geÃ§en cuma gÃ¼nÃ¼nden bu yana abluka altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'nin Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l eylemler dÃ¼zenliyor.
Ä°srail askerleri ise "sÃ¼rgÃ¼n edildikleri topraklarÄ±na geri dÃ¶nmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±" talep eden sivil halkÄ±n Ã¼zerine gerÃ§ek mermilerle ateÅŸ aÃ§Ä±yor. GÃ¶sterilerin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ilk gÃ¼nden bu yana 18 Filistinli ÅŸehit oldu, bin 500'den fazlasÄ± yaralandÄ±.
Filistinliler bu barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶sterilerine altÄ± hafta boyunca devam etmeyi planlÄ±yor.
Ä°srail, 30 Mart 1976'da Ã¼lkenin kuzeyindeki Celile bÃ¶lgesinde yaÅŸayan Ä°srail vatandaÅŸÄ± Filistinlilere ait binlerce dÃ¶nÃ¼m araziye el koydu. Bunun Ã¼zerine Filistin halkÄ±, bu gaspÄ± protesto etmek iÃ§in genel greve gitti ve gÃ¶steriler dÃ¼zenledi.
Ä°srail polisi gÃ¶sterilere katÄ±lan Filistinlilere ateÅŸ aÃ§arak 6 kiÅŸiyi ÅŸehit etti, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸiyi yaraladÄ±.
"Toprak GÃ¼nÃ¼" olarak anÄ±lan bu olay, Ä°srail ile Filistin arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n kaynaÄŸÄ± olan toprak konusunda Filistinlilerin gÃ¶sterdiÄŸi direniÅŸin simgesi olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, "O (Trump) DEAÅž'a karÅŸÄ± baÅŸarÄ± kazandÄ±ktan sonra ABD'nin Suriye'den Ã§Ä±kacaÄŸÄ± ile ilgili Ã¶nceki sÃ¶zlerine ÅŸimdilik baÄŸlÄ±." dedi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Boko Haram'Ä±n Nijerya'nÄ±n kuzeydoÄŸusunda dÃ¼zenlediÄŸi intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±.
BM, haftalardÄ±r sÃ¼ren Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle rejiminin kuÅŸatmasÄ± altÄ±ndaki DoÄŸu Guta'dan yaklaÅŸÄ±k 130 bin kiÅŸinin ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Ä°srail Ordu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Adraee, sosyal medyada paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± videoda, Suudi alimlerin aÃ§Ä±klamalarÄ±na atÄ±fta bulunarak Filistinlilere gÃ¶steri dÃ¼zenlememe Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
GÃ¼ney Afrika'da Ä±rkÃ§Ä± Apartheid rejimiyle mÃ¼cadelenin sembol isimlerinden, Ã¼lkenin ilk siyahi Devlet BaÅŸkanÄ± Nelson Mandela'nÄ±n eski eÅŸi Winnie Madikizela-Mandela hayatÄ±nÄ± kaybetti.
ABD YÃ¼ksek Mahkemesi, ABD'li 11 ailenin KudÃ¼s'te 2002 ve 2004'te ikinci intifada yaÅŸanan olaylarla ilgili Filistin yÃ¶netimi ve FKÃ–'ye karÅŸÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ± 655 milyon dolarlÄ±k davayÄ± oy birliÄŸiyle reddetti.
BM GÃ¼venlik Konseyinin Gazze'de Ä°srail'in orantÄ±sÄ±z gÃ¼Ã§ kullanÄ±mÄ± nedeniyle 18 Filistinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ÅŸiddet olaylarÄ±na iliÅŸkin baÄŸÄ±msÄ±z ve ÅŸeffaf bir soruÅŸturma yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesi talebi ABD'nin engeline takÄ±ldÄ±.
Ä°srail, 16 bin 250 AfrikalÄ± gÃ¶Ã§meni BatÄ±lÄ± Ã¼lkelere gÃ¶nderecek.
Anadolu GenÃ§lik DerneÄŸi Ã¼yeleri, Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼"ne katÄ±lan Filistinlilere orantÄ±sÄ±z gÃ¼Ã§ kullanÄ±lmasÄ±nÄ± protesto etti.
TÃ¼rkiye, Ä°KB'nin Ã–nlenebilir KÃ¶rlÃ¼kle MÃ¼cadele Projesi kapsamÄ±nda Afrikaâ€™da 5 yÄ±lda 1,5 milyon katarakt ameliyatÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ±nÄ± koordine edecek, 2018 sonuna kadar ihtiyacÄ± olan Ã§ocuklara 10 milyon gÃ¶zlÃ¼k daÄŸÄ±tacak.
Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sanders, ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin arasÄ±nda yakÄ±nda yapÄ±lmasÄ± muhtemel gÃ¶rÃ¼ÅŸme yerleri arasÄ±nda Beyaz Saray'Ä±n da olduÄŸunu belirtti.
Rusya, OPEC ile varÄ±lan Ã¼retim kÄ±sÄ±ntÄ±sÄ± anlaÅŸmasÄ±nÄ± geÃ§en ay yÃ¼zde 93,7 oranÄ±nda karÅŸÄ±layabildi.
Filistin, Ä°srail'in Yahudi bayramlarÄ±nÄ±,iÅŸgalin pekiÅŸtirilmesi temelli ideoloji ve tutumlarÄ±nÄ±n propagandasÄ±nÄ± yapmak ve iÅŸgal altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±nÄ± ele geÃ§irmek iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
Kremlin DÄ±ÅŸ Politika DanÄ±ÅŸmanÄ± UÅŸakov, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'in TÃ¼rkiye'ye yapacaÄŸÄ± ziyaret ile ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
Sudan Devlet BaÅŸkanÄ± BeÅŸir, parlamentoda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, altÄ±n kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±, dÃ¶viz kurlarÄ± Ã¼zerinde spekÃ¼lasyon ve tekelciliÄŸin sona erdirilmesi iÃ§in her yerde yolsuzluÄŸa savaÅŸ aÃ§acaklarÄ±nÄ± ve gerekli Ã¶nlemleri alacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Erbil-Mahmur arasÄ±ndaki yol resmi bir ÅŸekilde Ã§iftli yÃ¶nlÃ¼ olarak trafiÄŸe aÃ§Ä±ldÄ±