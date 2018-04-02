DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
23:59, 02 Nisan 2018 Pazartesi
OrtadoÄŸu
23:19, 02 Nisan 2018 Pazartesi

  • PaylaÅŸ
DoÄŸu Guta'dan 130 bin kiÅŸi ayrÄ±ldÄ±
DoÄŸu Guta'dan 130 bin kiÅŸi ayrÄ±ldÄ±

BM, haftalardÄ±r sÃ¼ren Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle rejiminin kuÅŸatmasÄ± altÄ±ndaki DoÄŸu Guta'dan yaklaÅŸÄ±k 130 bin kiÅŸinin ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ MilletlerÂ (BM),Â Suriye'de,Â rejiminin kuÅŸatmasÄ±Â altÄ±ndakiÂ DoÄŸu Guta'dan, haftalardÄ±r sÃ¼ren Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle,Â yaklaÅŸÄ±k 130 bin kiÅŸinin ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±Â bildirdi.

BM Genel Sekreter SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Stephane Dujarric, gÃ¼nlÃ¼k basÄ±n brifinginde, DoÄŸu Guta'da yerlerinden edilen binlerce insanÄ±n gÄ±da, saÄŸlÄ±k ve barÄ±nak ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ancak ihtiyaÃ§larÄ±n muazzam seviyelere ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

HaftalardÄ±r sÃ¼ren Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle DoÄŸu Guta'dan yaklaÅŸÄ±k 130 bin kiÅŸinin ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Dujarric, ''gÃ¼venli, engelsiz ve sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir'' insani eriÅŸim Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yineleyerek tahliyelerin de gÃ¶nÃ¼llÃ¼ bir ÅŸekilde yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.

Dujarric, Afrin'den ise ÅŸimdiye kadar 137 bin kiÅŸinin Tel RÄ±fat ve Ã§evre kÃ¶ylere gittiÄŸini ve sivillerin korunmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.

Rejim ve destekÃ§ileri, 11-12 Mart'ta DoÄŸu Guta'nÄ±n doÄŸusundan batÄ±sÄ±na doÄŸru ilerleyerek Haresta ilÃ§esini de kuÅŸatmÄ±ÅŸ ve DoÄŸu Guta bÃ¶lgesini 3 parÃ§aya bÃ¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki DoÄŸu Guta'da 400 bin kiÅŸi 5 yÄ±ldÄ±r abluka altÄ±nda yaÅŸÄ±yordu. Suriye rejiminin Rusya'nÄ±n desteÄŸiyle son aylarda yoÄŸun saldÄ±rÄ±larla bÃ¶lgenin yarÄ±dan fazlasÄ±nÄ± ele geÃ§irmesiyle on binlerce kiÅŸi rejim kontrolÃ¼ndeki alanlara gÃ¶Ã§ etmek zorunda kaldÄ±.



Ä°lgili Konular BM DoÄŸu Guta
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

OrtadoÄŸu Haberleri
Trump ABD'nin Suriye'den Ã§Ä±kacaÄŸÄ± sÃ¶zÃ¼ne ÅŸimdilik baÄŸlÄ±'
'Trump, ABD'nin Suriye'den Ã§Ä±kacaÄŸÄ± sÃ¶zÃ¼ne ÅŸimdilik baÄŸlÄ±'

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, "O (Trump) DEAÅž'a karÅŸÄ± baÅŸarÄ± kazandÄ±ktan sonra ABD'nin Suriye'den Ã§Ä±kacaÄŸÄ± ile ilgili Ã¶nceki sÃ¶zlerine ÅŸimdilik baÄŸlÄ±." dedi.
DÄ±ÅŸiÅŸlerinden Nijerya'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na kÄ±nama
DÄ±ÅŸiÅŸlerinden Nijerya'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na kÄ±nama

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Boko Haram'Ä±n Nijerya'nÄ±n kuzeydoÄŸusunda dÃ¼zenlediÄŸi intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±.
DoÄŸu Guta'dan 130 bin kiÅŸi ayrÄ±ldÄ±
DoÄŸu Guta'dan 130 bin kiÅŸi ayrÄ±ldÄ±

BM, haftalardÄ±r sÃ¼ren Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle rejiminin kuÅŸatmasÄ± altÄ±ndaki DoÄŸu Guta'dan yaklaÅŸÄ±k 130 bin kiÅŸinin ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Ä°srail ordusu Suudi alimlerin fetvasÄ±ndan medet umuyor
Ä°srail ordusu Suudi alimlerin fetvasÄ±ndan medet umuyor

Ä°srail Ordu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Adraee, sosyal medyada paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± videoda, Suudi alimlerin aÃ§Ä±klamalarÄ±na atÄ±fta bulunarak Filistinlilere gÃ¶steri dÃ¼zenlememe Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
Winnie Mandela hayatÄ±nÄ± kaybetti
Winnie Mandela hayatÄ±nÄ± kaybetti

GÃ¼ney Afrika'da Ä±rkÃ§Ä± Apartheid rejimiyle mÃ¼cadelenin sembol isimlerinden, Ã¼lkenin ilk siyahi Devlet BaÅŸkanÄ± Nelson Mandela'nÄ±n eski eÅŸi Winnie Madikizela-Mandela hayatÄ±nÄ± kaybetti.
ABD YÃ¼ksek Mahkemesinden Filistin aleyhindeki baÅŸvuruya ret
ABD YÃ¼ksek Mahkemesinden Filistin aleyhindeki baÅŸvuruya ret

ABD YÃ¼ksek Mahkemesi, ABD'li 11 ailenin KudÃ¼s'te 2002 ve 2004'te ikinci intifada yaÅŸanan olaylarla ilgili Filistin yÃ¶netimi ve FKÃ–'ye karÅŸÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ± 655 milyon dolarlÄ±k davayÄ± oy birliÄŸiyle reddetti.
ABD'den BMGK'nin 'Ä°srail' talebine ret
ABD'den BMGK'nin 'Ä°srail' talebine ret

BM GÃ¼venlik Konseyinin Gazze'de Ä°srail'in orantÄ±sÄ±z gÃ¼Ã§ kullanÄ±mÄ± nedeniyle 18 Filistinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ÅŸiddet olaylarÄ±na iliÅŸkin baÄŸÄ±msÄ±z ve ÅŸeffaf bir soruÅŸturma yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesi talebi ABD'nin engeline takÄ±ldÄ±.
Ä°srail 16 bin 250 AfrikalÄ± gÃ¶Ã§meni sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edecek
Ä°srail 16 bin 250 AfrikalÄ± gÃ¶Ã§meni sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edecek

Ä°srail, 16 bin 250 AfrikalÄ± gÃ¶Ã§meni BatÄ±lÄ± Ã¼lkelere gÃ¶nderecek.
BaÅŸkentte Filistin protestosu
BaÅŸkentte Filistin protestosu

Anadolu GenÃ§lik DerneÄŸi Ã¼yeleri, Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼"ne katÄ±lan Filistinlilere orantÄ±sÄ±z gÃ¼Ã§ kullanÄ±lmasÄ±nÄ± protesto etti.
TÃ¼rkiye'den Afrika'ya saÄŸlÄ±k hizmeti
TÃ¼rkiye'den Afrika'ya saÄŸlÄ±k hizmeti

TÃ¼rkiye, Ä°KB'nin Ã–nlenebilir KÃ¶rlÃ¼kle MÃ¼cadele Projesi kapsamÄ±nda Afrikaâ€™da 5 yÄ±lda 1,5 milyon katarakt ameliyatÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ±nÄ± koordine edecek, 2018 sonuna kadar ihtiyacÄ± olan Ã§ocuklara 10 milyon gÃ¶zlÃ¼k daÄŸÄ±tacak.
Beyaz Saray'dan 'Trump-Putin gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi' aÃ§Ä±klamasÄ±
Beyaz Saray'dan 'Trump-Putin gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi' aÃ§Ä±klamasÄ±

Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sanders, ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin arasÄ±nda yakÄ±nda yapÄ±lmasÄ± muhtemel gÃ¶rÃ¼ÅŸme yerleri arasÄ±nda Beyaz Saray'Ä±n da olduÄŸunu belirtti.
Rusya OPEC anlaÅŸmasÄ±nÄ± tam karÅŸÄ±layamadÄ±
Rusya, OPEC anlaÅŸmasÄ±nÄ± tam karÅŸÄ±layamadÄ±

Rusya, OPEC ile varÄ±lan Ã¼retim kÄ±sÄ±ntÄ±sÄ± anlaÅŸmasÄ±nÄ± geÃ§en ay yÃ¼zde 93,7 oranÄ±nda karÅŸÄ±layabildi.
Filistin 'Yahudi bayramlarÄ±' hakkÄ±nda uyardÄ±
Filistin, 'Yahudi bayramlarÄ±' hakkÄ±nda uyardÄ±

Filistin, Ä°srail'in Yahudi bayramlarÄ±nÄ±,iÅŸgalin pekiÅŸtirilmesi temelli ideoloji ve tutumlarÄ±nÄ±n propagandasÄ±nÄ± yapmak ve iÅŸgal altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±nÄ± ele geÃ§irmek iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
Kremlin Putin'in TÃ¼rkiye ziyaretini aÃ§Ä±kladÄ±
Kremlin Putin'in TÃ¼rkiye ziyaretini aÃ§Ä±kladÄ±

Kremlin DÄ±ÅŸ Politika DanÄ±ÅŸmanÄ± UÅŸakov, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'in TÃ¼rkiye'ye yapacaÄŸÄ± ziyaret ile ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
Sudan'da quot yolsuzluÄŸa karÅŸÄ± savaÅŸ quot ilanÄ±
Sudan'da "yolsuzluÄŸa karÅŸÄ± savaÅŸ" ilanÄ±

Sudan Devlet BaÅŸkanÄ± BeÅŸir, parlamentoda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, altÄ±n kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±, dÃ¶viz kurlarÄ± Ã¼zerinde spekÃ¼lasyon ve tekelciliÄŸin sona erdirilmesi iÃ§in her yerde yolsuzluÄŸa savaÅŸ aÃ§acaklarÄ±nÄ± ve gerekli Ã¶nlemleri alacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Erbil ve Musul arasÄ±ndaki karayolu trafiÄŸe aÃ§Ä±ldÄ±
Erbil ve Musul arasÄ±ndaki karayolu trafiÄŸe aÃ§Ä±ldÄ±

Erbil-Mahmur arasÄ±ndaki yol resmi bir ÅŸekilde Ã§iftli yÃ¶nlÃ¼ olarak trafiÄŸe aÃ§Ä±ldÄ±

Haberler

DoÄŸu Guta'dan tahliye edilen siviller yaÅŸadÄ±klarÄ± zulmÃ¼ unutamÄ±yor
DoÄŸu Guta'dan tahliye edilen siviller yaÅŸadÄ±klarÄ± zulmÃ¼ unutamÄ±yor

DoÄŸu Guta'nÄ±n direniÅŸ sembolÃ¼ Kerim bebek Ä°dlib'de
DoÄŸu Guta'nÄ±n direniÅŸ sembolÃ¼ Kerim bebek Ä°dlib'de

DoÄŸu Guta'dan ayrÄ±lmak zorunda kalanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 45 bini aÅŸtÄ±
DoÄŸu Guta'dan ayrÄ±lmak zorunda kalanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 45 bini aÅŸtÄ±

Esed rejimi DoÄŸu Guta'da 43 bin kiÅŸiyi evinden ayÄ±rdÄ±
Esed rejimi DoÄŸu Guta'da 43 bin kiÅŸiyi evinden ayÄ±rdÄ±

Abluka altÄ±ndaki DoÄŸu Guta'dan Ã§Ä±kanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 33 bini aÅŸtÄ±
Abluka altÄ±ndaki DoÄŸu Guta'dan Ã§Ä±kanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 33 bini aÅŸtÄ±

Abluka altÄ±ndaki DoÄŸu Guta'dan zorunlu tahliyeler sÃ¼rÃ¼yor
Abluka altÄ±ndaki DoÄŸu Guta'dan zorunlu tahliyeler sÃ¼rÃ¼yor

Ablukadaki DoÄŸu Guta'dan Ã§Ä±kanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 22 bini geÃ§ti
Ablukadaki DoÄŸu Guta'dan Ã§Ä±kanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 22 bini geÃ§ti

DoÄŸu Guta'da bir ayda bin 433 sivil katledildi
DoÄŸu Guta'da bir ayda bin 433 sivil katledildi






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 