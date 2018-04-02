23:19, 02 Nisan 2018 Pazartesi

DoÄŸu Guta'dan 130 bin kiÅŸi ayrÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ MilletlerÂ (BM),Â Suriye'de,Â rejiminin kuÅŸatmasÄ±Â altÄ±ndakiÂ DoÄŸu Guta'dan, haftalardÄ±r sÃ¼ren Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle,Â yaklaÅŸÄ±k 130 bin kiÅŸinin ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±Â bildirdi.

BM Genel Sekreter SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Stephane Dujarric, gÃ¼nlÃ¼k basÄ±n brifinginde, DoÄŸu Guta'da yerlerinden edilen binlerce insanÄ±n gÄ±da, saÄŸlÄ±k ve barÄ±nak ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ancak ihtiyaÃ§larÄ±n muazzam seviyelere ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

HaftalardÄ±r sÃ¼ren Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle DoÄŸu Guta'dan yaklaÅŸÄ±k 130 bin kiÅŸinin ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Dujarric, ''gÃ¼venli, engelsiz ve sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir'' insani eriÅŸim Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yineleyerek tahliyelerin de gÃ¶nÃ¼llÃ¼ bir ÅŸekilde yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.

Dujarric, Afrin'den ise ÅŸimdiye kadar 137 bin kiÅŸinin Tel RÄ±fat ve Ã§evre kÃ¶ylere gittiÄŸini ve sivillerin korunmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.

Rejim ve destekÃ§ileri, 11-12 Mart'ta DoÄŸu Guta'nÄ±n doÄŸusundan batÄ±sÄ±na doÄŸru ilerleyerek Haresta ilÃ§esini de kuÅŸatmÄ±ÅŸ ve DoÄŸu Guta bÃ¶lgesini 3 parÃ§aya bÃ¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki DoÄŸu Guta'da 400 bin kiÅŸi 5 yÄ±ldÄ±r abluka altÄ±nda yaÅŸÄ±yordu. Suriye rejiminin Rusya'nÄ±n desteÄŸiyle son aylarda yoÄŸun saldÄ±rÄ±larla bÃ¶lgenin yarÄ±dan fazlasÄ±nÄ± ele geÃ§irmesiyle on binlerce kiÅŸi rejim kontrolÃ¼ndeki alanlara gÃ¶Ã§ etmek zorunda kaldÄ±.