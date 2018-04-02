DoÄŸu Guta'dan 130 bin kiÅŸi ayrÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BirleÅŸmiÅŸ MilletlerÂ (BM),Â Suriye'de,Â rejiminin kuÅŸatmasÄ±Â altÄ±ndakiÂ DoÄŸu Guta'dan, haftalardÄ±r sÃ¼ren Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle,Â yaklaÅŸÄ±k 130 bin kiÅŸinin ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±Â bildirdi.
BM Genel Sekreter SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Stephane Dujarric, gÃ¼nlÃ¼k basÄ±n brifinginde, DoÄŸu Guta'da yerlerinden edilen binlerce insanÄ±n gÄ±da, saÄŸlÄ±k ve barÄ±nak ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ancak ihtiyaÃ§larÄ±n muazzam seviyelere ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
HaftalardÄ±r sÃ¼ren Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle DoÄŸu Guta'dan yaklaÅŸÄ±k 130 bin kiÅŸinin ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Dujarric, ''gÃ¼venli, engelsiz ve sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir'' insani eriÅŸim Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yineleyerek tahliyelerin de gÃ¶nÃ¼llÃ¼ bir ÅŸekilde yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.
Dujarric, Afrin'den ise ÅŸimdiye kadar 137 bin kiÅŸinin Tel RÄ±fat ve Ã§evre kÃ¶ylere gittiÄŸini ve sivillerin korunmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.
Rejim ve destekÃ§ileri, 11-12 Mart'ta DoÄŸu Guta'nÄ±n doÄŸusundan batÄ±sÄ±na doÄŸru ilerleyerek Haresta ilÃ§esini de kuÅŸatmÄ±ÅŸ ve DoÄŸu Guta bÃ¶lgesini 3 parÃ§aya bÃ¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼.
Muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki DoÄŸu Guta'da 400 bin kiÅŸi 5 yÄ±ldÄ±r abluka altÄ±nda yaÅŸÄ±yordu. Suriye rejiminin Rusya'nÄ±n desteÄŸiyle son aylarda yoÄŸun saldÄ±rÄ±larla bÃ¶lgenin yarÄ±dan fazlasÄ±nÄ± ele geÃ§irmesiyle on binlerce kiÅŸi rejim kontrolÃ¼ndeki alanlara gÃ¶Ã§ etmek zorunda kaldÄ±.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, "O (Trump) DEAÅž'a karÅŸÄ± baÅŸarÄ± kazandÄ±ktan sonra ABD'nin Suriye'den Ã§Ä±kacaÄŸÄ± ile ilgili Ã¶nceki sÃ¶zlerine ÅŸimdilik baÄŸlÄ±." dedi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Boko Haram'Ä±n Nijerya'nÄ±n kuzeydoÄŸusunda dÃ¼zenlediÄŸi intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±.
BM, haftalardÄ±r sÃ¼ren Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle rejiminin kuÅŸatmasÄ± altÄ±ndaki DoÄŸu Guta'dan yaklaÅŸÄ±k 130 bin kiÅŸinin ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Ä°srail Ordu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Adraee, sosyal medyada paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± videoda, Suudi alimlerin aÃ§Ä±klamalarÄ±na atÄ±fta bulunarak Filistinlilere gÃ¶steri dÃ¼zenlememe Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
GÃ¼ney Afrika'da Ä±rkÃ§Ä± Apartheid rejimiyle mÃ¼cadelenin sembol isimlerinden, Ã¼lkenin ilk siyahi Devlet BaÅŸkanÄ± Nelson Mandela'nÄ±n eski eÅŸi Winnie Madikizela-Mandela hayatÄ±nÄ± kaybetti.
ABD YÃ¼ksek Mahkemesi, ABD'li 11 ailenin KudÃ¼s'te 2002 ve 2004'te ikinci intifada yaÅŸanan olaylarla ilgili Filistin yÃ¶netimi ve FKÃ–'ye karÅŸÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ± 655 milyon dolarlÄ±k davayÄ± oy birliÄŸiyle reddetti.
BM GÃ¼venlik Konseyinin Gazze'de Ä°srail'in orantÄ±sÄ±z gÃ¼Ã§ kullanÄ±mÄ± nedeniyle 18 Filistinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ÅŸiddet olaylarÄ±na iliÅŸkin baÄŸÄ±msÄ±z ve ÅŸeffaf bir soruÅŸturma yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesi talebi ABD'nin engeline takÄ±ldÄ±.
Ä°srail, 16 bin 250 AfrikalÄ± gÃ¶Ã§meni BatÄ±lÄ± Ã¼lkelere gÃ¶nderecek.
Anadolu GenÃ§lik DerneÄŸi Ã¼yeleri, Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼"ne katÄ±lan Filistinlilere orantÄ±sÄ±z gÃ¼Ã§ kullanÄ±lmasÄ±nÄ± protesto etti.
TÃ¼rkiye, Ä°KB'nin Ã–nlenebilir KÃ¶rlÃ¼kle MÃ¼cadele Projesi kapsamÄ±nda Afrikaâ€™da 5 yÄ±lda 1,5 milyon katarakt ameliyatÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ±nÄ± koordine edecek, 2018 sonuna kadar ihtiyacÄ± olan Ã§ocuklara 10 milyon gÃ¶zlÃ¼k daÄŸÄ±tacak.
Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sanders, ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin arasÄ±nda yakÄ±nda yapÄ±lmasÄ± muhtemel gÃ¶rÃ¼ÅŸme yerleri arasÄ±nda Beyaz Saray'Ä±n da olduÄŸunu belirtti.
Rusya, OPEC ile varÄ±lan Ã¼retim kÄ±sÄ±ntÄ±sÄ± anlaÅŸmasÄ±nÄ± geÃ§en ay yÃ¼zde 93,7 oranÄ±nda karÅŸÄ±layabildi.
Filistin, Ä°srail'in Yahudi bayramlarÄ±nÄ±,iÅŸgalin pekiÅŸtirilmesi temelli ideoloji ve tutumlarÄ±nÄ±n propagandasÄ±nÄ± yapmak ve iÅŸgal altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±nÄ± ele geÃ§irmek iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
Kremlin DÄ±ÅŸ Politika DanÄ±ÅŸmanÄ± UÅŸakov, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'in TÃ¼rkiye'ye yapacaÄŸÄ± ziyaret ile ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
Sudan Devlet BaÅŸkanÄ± BeÅŸir, parlamentoda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, altÄ±n kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±, dÃ¶viz kurlarÄ± Ã¼zerinde spekÃ¼lasyon ve tekelciliÄŸin sona erdirilmesi iÃ§in her yerde yolsuzluÄŸa savaÅŸ aÃ§acaklarÄ±nÄ± ve gerekli Ã¶nlemleri alacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Erbil-Mahmur arasÄ±ndaki yol resmi bir ÅŸekilde Ã§iftli yÃ¶nlÃ¼ olarak trafiÄŸe aÃ§Ä±ldÄ±