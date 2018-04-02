23:51, 02 Nisan 2018 Pazartesi

DÄ±ÅŸiÅŸlerinden Nijerya'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na kÄ±nama





DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Boko Haram'Ä±n Nijerya'nÄ±n kuzeydoÄŸusunda dÃ¼zenlediÄŸi intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndanÂ yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada,Â Nijerya'nÄ±nÂ kuzeydoÄŸusundakiÂ Borno eyaletinin MaiduguriÂ ÅŸehrinin iki kÃ¶yÃ¼nde, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesine ve yaralanmasÄ±na neden olanÂ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Boko Haram'Ä±nÂ dÃ¼zenlediÄŸiÂ bombalÄ± intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±nÂ Ã¼zÃ¼ntÃ¼yle Ã¶ÄŸrenildiÄŸi kaydedildi. AÃ§Ä±klamada, "Bu menfur saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nÄ±yor, saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil ÅŸifalar diliyor, Nijerya halkÄ±na ve hÃ¼kÃ¼metine taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi yer aldÄ±. Nijerya'nÄ±n kuzeydoÄŸusunda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Boko Haram'Ä±n dÃ¼zenlediÄŸi 2 intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 18 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 83 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.