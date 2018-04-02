23:52, 02 Nisan 2018 Pazartesi

'Trump, ABD'nin Suriye'den Ã§Ä±kacaÄŸÄ± sÃ¶zÃ¼ne ÅŸimdilik baÄŸlÄ±'





Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, "O (Trump) DEAÅž'a karÅŸÄ± baÅŸarÄ± kazandÄ±ktan sonra ABD'nin Suriye'den Ã§Ä±kacaÄŸÄ± ile ilgili Ã¶nceki sÃ¶zlerine ÅŸimdilik baÄŸlÄ±." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov,Â ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±nÂ ABD'nin Suriye'den Ã§Ä±kacaÄŸÄ±naÂ dair sÃ¶zÃ¼ne ÅŸimdilik baÄŸlÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi. Lavrov, BangladeÅŸli mevkidaÅŸÄ± AbdÃ¼l Hasan Mahmud Ali ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼kten sonra dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Trump'Ä±n ABD'nin Suriye'den Ã§Ä±kacaÄŸÄ±na yÃ¶nelik aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi. ABD'nin Suriye'deki tek amacÄ±nÄ±n terÃ¶rle mÃ¼cadele olduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde gÃ¼vence verdiÄŸini hatÄ±rlatan Lavrov, buna raÄŸmen son aylarda ABD'nin FÄ±rat'Ä±n doÄŸusuna yerleÅŸtiÄŸini gÃ¶zlemlediklerini belirtti. Lavrov, Trump'Ä±n ABD'nin Suriye'den Ã§Ä±kabileceÄŸine yÃ¶nelik sÃ¶zlerine baÄŸlÄ± kalacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ vurgulayarak, "O (Trump) DEAÅž'a karÅŸÄ± baÅŸarÄ± kazandÄ±ktan sonra ABD'nin Suriye'den Ã§Ä±kacaÄŸÄ± ile ilgili Ã¶nceki sÃ¶zlerine ÅŸimdilik baÄŸlÄ±. Burada Ã¶nemli olan ÅŸudur ki, ABD bÃ¼tÃ¼n Ã¼ye devletlerin egemenliÄŸi ve bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne saygÄ± gÃ¶stermeyi iÃ§eren BM anlaÅŸmasÄ±nÄ± ihlal ederek kendi birliklerini, Ã¶zel kuvvetlerini, hava kuvvetlerini (Suriye'ye) gÃ¶nderdi, koalisyonu toparladÄ±." ÅŸeklinde konuÅŸtu. ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Ohio eyaletinde perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenlenen mitingde, "Suriye'den Ã§ok yakÄ±nda Ã§Ä±kacaÄŸÄ±z. (BÃ¶lgedeki) DiÄŸer insanlar artÄ±k onunla ilgilensinler. 'Halifelik' diye adlandÄ±rdÄ±klarÄ± ÅŸeyi yÃ¼zde yÃ¼z bitireceÄŸiz. (DEAÅž'Ä±n elinden) Hepsini geri alacaÄŸÄ±z." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

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