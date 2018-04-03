08:57, 03 Nisan 2018 SalÄ±

Afganistan'da hafÄ±zlÄ±k okuluna hava saldÄ±rÄ±sÄ±: 100 Ã¶lÃ¼





Afganistan'da hafÄ±zlÄ±k okulunun mezuniyet tÃ¶renine Afganistan hava kuvvetleri tarafÄ±ndan yapÄ±lan saldÄ±rÄ±da 100 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Afganistan Hava Kuvvetlerinin dÃ¼n Ã¼lkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetinde dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 100'e yÃ¼kseldi. DaÅŸti ArÃ§i KaymakamÄ± Nasruddin Sadi, Hava Kuvvetlerine ait uÃ§aÄŸÄ±n, ilÃ§edeki medreseyi bombalamasÄ± sonucu 100 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±. SaldÄ±rÄ±da 50 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Sadi, Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±ndan endiÅŸe duyulduÄŸunu ifade etti. Sadi, saldÄ±rÄ±nÄ±n medresede hafÄ±zlÄ±ÄŸÄ± bitirenler iÃ§in yapÄ±lan mezuniyet tÃ¶reni sÄ±rasÄ±nda dÃ¼zenlendiÄŸini sÃ¶yledi. TÃ¶rene Taliban Ã¶rgÃ¼tÃ¼ liderlerinin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Sadi, Ã¶lenler arasÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Ã¶nde gelen isimlerinin de bulunduÄŸunu vurguladÄ±. GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±ndan HacÄ± Nabi, mezuniyet tÃ¶renine 500 kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼. Kunduz Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Enamuddin Rahmani, daha Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, saldÄ±rÄ±nÄ±n, Ã¶rgÃ¼t liderlerinin medresede toplantÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini ve 25 militanÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtmiÅŸti.

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