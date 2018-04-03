Afganistan'da hafÄ±zlÄ±k okuluna hava saldÄ±rÄ±sÄ±: 100 Ã¶lÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Afganistan Hava Kuvvetlerinin dÃ¼n Ã¼lkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetinde dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 100'e yÃ¼kseldi.
DaÅŸti ArÃ§i KaymakamÄ± Nasruddin Sadi, Hava Kuvvetlerine ait uÃ§aÄŸÄ±n, ilÃ§edeki medreseyi bombalamasÄ± sonucu 100 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±.
SaldÄ±rÄ±da 50 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Sadi, Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±ndan endiÅŸe duyulduÄŸunu ifade etti.
Sadi, saldÄ±rÄ±nÄ±n medresede hafÄ±zlÄ±ÄŸÄ± bitirenler iÃ§in yapÄ±lan mezuniyet tÃ¶reni sÄ±rasÄ±nda dÃ¼zenlendiÄŸini sÃ¶yledi.
TÃ¶rene Taliban Ã¶rgÃ¼tÃ¼ liderlerinin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Sadi, Ã¶lenler arasÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Ã¶nde gelen isimlerinin de bulunduÄŸunu vurguladÄ±.
GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±ndan HacÄ± Nabi, mezuniyet tÃ¶renine 500 kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.
Kunduz Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Enamuddin Rahmani, daha Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, saldÄ±rÄ±nÄ±n, Ã¶rgÃ¼t liderlerinin medresede toplantÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini ve 25 militanÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtmiÅŸti.
ABD ve Fransa merkezli anket ÅŸirketleri ile sivil toplum Ã¶rgÃ¼tlerinin 11 Nisan'daki seÃ§ime iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± anketlerde, CumhurbaÅŸkanÄ± Aliyev'in oyunun yÃ¼zde 83 civarÄ±nda olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±
MÄ°T operasyonuyla Kosova'da yakalanan 6 FETÃ– Ã¼yesi ile ilgili konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± operasyonu desteklerken BaÅŸbakan ise operasyondan duyduÄŸu rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±, " Kosova iÃ§iÅŸlerine karÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±na izin vermeyeceÄŸiz" diyerek gÃ¶sterdi
Ã–zbekistan ile Tacikistan arasÄ±nda 17 yÄ±l aradan sonra vizesiz seyahat uygulamasÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±yla her gÃ¼n 10 binden fazla kiÅŸi sÄ±nÄ±rÄ± geÃ§meye baÅŸladÄ±
Kerimov dÃ¶neminde Ã¼lkedeki faaliyetleri durdurulan Ä°nsan HaklarÄ± Ä°zleme Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n yeniden Ã–zbekistan'da aktif olmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar baÅŸladÄ±
Fas BaÅŸbakanÄ± Sadeddin el-Osmani, Polisario Cephesi'nin, BatÄ± Sahra'nÄ±n gÃ¼neyinde BM kontrolÃ¼ndeki tampon bÃ¶lgenin mevcut durumunda deÄŸiÅŸiklik yapmasÄ±na izin verilmeyeceÄŸini sÃ¶yledi
ABD'deki polis ÅŸiddeti ve BaÅŸkan Trump'Ä±n politikalarÄ±na tepki amacÄ±yla Chicago kentinde yaklaÅŸÄ±k 200 kiÅŸi tarafÄ±ndan eylem yapÄ±ldÄ±
Arap Parlamentolar BirliÄŸi ve Ä°slami Ulusal Kongre Ã–rgÃ¼tÃ¼, Ä°srail askerlerinin, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ adÄ±yla dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere mÃ¼dahale etmesine tepki gÃ¶sterdi.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, Amerikan medyasÄ±na verdiÄŸi mÃ¼lakatta, Ä°ran'dan Filistin-Ä°srail meselesine kadar OrtadoÄŸu'daki dinamikler hakkÄ±nda deÄŸerlendirmelerde bulundu. Selman, El-Kaide ve DEAÅž gibi Ã¶rgÃ¼tlerin Ä°hvan sayesinde ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.
Afganistan'da hafÄ±zlÄ±k okulunun mezuniyet tÃ¶renine Afganistan hava kuvvetleri tarafÄ±ndan yapÄ±lan saldÄ±rÄ±da 100 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, "O (Trump) DEAÅž'a karÅŸÄ± baÅŸarÄ± kazandÄ±ktan sonra ABD'nin Suriye'den Ã§Ä±kacaÄŸÄ± ile ilgili Ã¶nceki sÃ¶zlerine ÅŸimdilik baÄŸlÄ±." dedi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Boko Haram'Ä±n Nijerya'nÄ±n kuzeydoÄŸusunda dÃ¼zenlediÄŸi intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±.
BM, haftalardÄ±r sÃ¼ren Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle rejiminin kuÅŸatmasÄ± altÄ±ndaki DoÄŸu Guta'dan yaklaÅŸÄ±k 130 bin kiÅŸinin ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Ä°srail Ordu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Adraee, sosyal medyada paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± videoda, Suudi alimlerin aÃ§Ä±klamalarÄ±na atÄ±fta bulunarak Filistinlilere gÃ¶steri dÃ¼zenlememe Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
GÃ¼ney Afrika'da Ä±rkÃ§Ä± Apartheid rejimiyle mÃ¼cadelenin sembol isimlerinden, Ã¼lkenin ilk siyahi Devlet BaÅŸkanÄ± Nelson Mandela'nÄ±n eski eÅŸi Winnie Madikizela-Mandela hayatÄ±nÄ± kaybetti.
ABD YÃ¼ksek Mahkemesi, ABD'li 11 ailenin KudÃ¼s'te 2002 ve 2004'te ikinci intifada yaÅŸanan olaylarla ilgili Filistin yÃ¶netimi ve FKÃ–'ye karÅŸÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ± 655 milyon dolarlÄ±k davayÄ± oy birliÄŸiyle reddetti.
BM GÃ¼venlik Konseyinin Gazze'de Ä°srail'in orantÄ±sÄ±z gÃ¼Ã§ kullanÄ±mÄ± nedeniyle 18 Filistinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ÅŸiddet olaylarÄ±na iliÅŸkin baÄŸÄ±msÄ±z ve ÅŸeffaf bir soruÅŸturma yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesi talebi ABD'nin engeline takÄ±ldÄ±.