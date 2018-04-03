DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
11:28, 03 Nisan 2018 SalÄ±
Afganistan
08:57, 03 Nisan 2018 SalÄ±

  • PaylaÅŸ
Afganistan'da hafÄ±zlÄ±k okuluna hava saldÄ±rÄ±sÄ±: 100 Ã¶lÃ¼
Afganistan'da hafÄ±zlÄ±k okuluna hava saldÄ±rÄ±sÄ±: 100 Ã¶lÃ¼

Afganistan'da hafÄ±zlÄ±k okulunun mezuniyet tÃ¶renine Afganistan hava kuvvetleri tarafÄ±ndan yapÄ±lan saldÄ±rÄ±da 100 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Afganistan Hava Kuvvetlerinin dÃ¼n Ã¼lkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetinde dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 100'e yÃ¼kseldi.

DaÅŸti ArÃ§i KaymakamÄ± Nasruddin Sadi, Hava Kuvvetlerine ait uÃ§aÄŸÄ±n, ilÃ§edeki medreseyi bombalamasÄ± sonucu 100 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±.

SaldÄ±rÄ±da 50 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Sadi, Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±ndan endiÅŸe duyulduÄŸunu ifade etti.

Sadi, saldÄ±rÄ±nÄ±n medresede hafÄ±zlÄ±ÄŸÄ± bitirenler iÃ§in yapÄ±lan mezuniyet tÃ¶reni sÄ±rasÄ±nda dÃ¼zenlendiÄŸini sÃ¶yledi.

TÃ¶rene Taliban Ã¶rgÃ¼tÃ¼ liderlerinin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Sadi, Ã¶lenler arasÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Ã¶nde gelen isimlerinin de bulunduÄŸunu vurguladÄ±.

GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±ndan HacÄ± Nabi, mezuniyet tÃ¶renine 500 kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

Kunduz Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Enamuddin Rahmani, daha Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, saldÄ±rÄ±nÄ±n, Ã¶rgÃ¼t liderlerinin medresede toplantÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini ve 25 militanÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtmiÅŸti.



Ä°lgili Konular taliban Afganistan
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Afganistan Haberleri
Azerbaycan'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi iÃ§in geri sayÄ±m
Azerbaycan'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi iÃ§in geri sayÄ±m

ABD ve Fransa merkezli anket ÅŸirketleri ile sivil toplum Ã¶rgÃ¼tlerinin 11 Nisan'daki seÃ§ime iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± anketlerde, CumhurbaÅŸkanÄ± Aliyev'in oyunun yÃ¼zde 83 civarÄ±nda olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±
Kosova baÅŸbakanÄ± FETÃ– operasyonundan rahatsÄ±z
Kosova baÅŸbakanÄ± FETÃ– operasyonundan rahatsÄ±z

MÄ°T operasyonuyla Kosova'da yakalanan 6 FETÃ– Ã¼yesi ile ilgili konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± operasyonu desteklerken BaÅŸbakan ise operasyondan duyduÄŸu rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±, " Kosova iÃ§iÅŸlerine karÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±na izin vermeyeceÄŸiz" diyerek gÃ¶sterdi
Tacikistan-Ã–zbekistan sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± her gÃ¼n 10 bin kiÅŸi geÃ§iyor
Tacikistan-Ã–zbekistan sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± her gÃ¼n 10 bin kiÅŸi geÃ§iyor

Ã–zbekistan ile Tacikistan arasÄ±nda 17 yÄ±l aradan sonra vizesiz seyahat uygulamasÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±yla her gÃ¼n 10 binden fazla kiÅŸi sÄ±nÄ±rÄ± geÃ§meye baÅŸladÄ±
Ä°nsan HaklarÄ± Ä°zleme Ã–rgÃ¼tÃ¼ Ã–zbekistan'da
Ä°nsan HaklarÄ± Ä°zleme Ã–rgÃ¼tÃ¼ Ã–zbekistan'da

Kerimov dÃ¶neminde Ã¼lkedeki faaliyetleri durdurulan Ä°nsan HaklarÄ± Ä°zleme Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n yeniden Ã–zbekistan'da aktif olmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar baÅŸladÄ±
Fas BaÅŸbakanÄ± Osmani'den Polisario Cephesi'ne uyarÄ±
Fas BaÅŸbakanÄ± Osmani'den Polisario Cephesi'ne uyarÄ±

Fas BaÅŸbakanÄ± Sadeddin el-Osmani, Polisario Cephesi'nin, BatÄ± Sahra'nÄ±n gÃ¼neyinde BM kontrolÃ¼ndeki tampon bÃ¶lgenin mevcut durumunda deÄŸiÅŸiklik yapmasÄ±na izin verilmeyeceÄŸini sÃ¶yledi
ABD'de Trump ve polis ÅŸiddetine protesto
ABD'de Trump ve polis ÅŸiddetine protesto

ABD'deki polis ÅŸiddeti ve BaÅŸkan Trump'Ä±n politikalarÄ±na tepki amacÄ±yla Chicago kentinde yaklaÅŸÄ±k 200 kiÅŸi tarafÄ±ndan eylem yapÄ±ldÄ±
Arap Ã¶rgÃ¼tlerinden Ä°srail'in Gazze'deki katliamÄ±na tepki
Arap Ã¶rgÃ¼tlerinden Ä°srail'in Gazze'deki katliamÄ±na tepki

Arap Parlamentolar BirliÄŸi ve Ä°slami Ulusal Kongre Ã–rgÃ¼tÃ¼, Ä°srail askerlerinin, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ adÄ±yla dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere mÃ¼dahale etmesine tepki gÃ¶sterdi.
Veliaht Prens Selman Ä°hvan'Ä± hedef gÃ¶sterdi
Veliaht Prens Selman Ä°hvan'Ä± hedef gÃ¶sterdi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, Amerikan medyasÄ±na verdiÄŸi mÃ¼lakatta, Ä°ran'dan Filistin-Ä°srail meselesine kadar OrtadoÄŸu'daki dinamikler hakkÄ±nda deÄŸerlendirmelerde bulundu. Selman, El-Kaide ve DEAÅž gibi Ã¶rgÃ¼tlerin Ä°hvan sayesinde ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.
Afganistan'da hafÄ±zlÄ±k okuluna hava saldÄ±rÄ±sÄ± 100 Ã¶lÃ¼
Afganistan'da hafÄ±zlÄ±k okuluna hava saldÄ±rÄ±sÄ±: 100 Ã¶lÃ¼

Afganistan'da hafÄ±zlÄ±k okulunun mezuniyet tÃ¶renine Afganistan hava kuvvetleri tarafÄ±ndan yapÄ±lan saldÄ±rÄ±da 100 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Trump ABD'nin Suriye'den Ã§Ä±kacaÄŸÄ± sÃ¶zÃ¼ne ÅŸimdilik baÄŸlÄ±'
'Trump, ABD'nin Suriye'den Ã§Ä±kacaÄŸÄ± sÃ¶zÃ¼ne ÅŸimdilik baÄŸlÄ±'

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, "O (Trump) DEAÅž'a karÅŸÄ± baÅŸarÄ± kazandÄ±ktan sonra ABD'nin Suriye'den Ã§Ä±kacaÄŸÄ± ile ilgili Ã¶nceki sÃ¶zlerine ÅŸimdilik baÄŸlÄ±." dedi.
DÄ±ÅŸiÅŸlerinden Nijerya'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na kÄ±nama
DÄ±ÅŸiÅŸlerinden Nijerya'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na kÄ±nama

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Boko Haram'Ä±n Nijerya'nÄ±n kuzeydoÄŸusunda dÃ¼zenlediÄŸi intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±.
DoÄŸu Guta'dan 130 bin kiÅŸi ayrÄ±ldÄ±
DoÄŸu Guta'dan 130 bin kiÅŸi ayrÄ±ldÄ±

BM, haftalardÄ±r sÃ¼ren Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle rejiminin kuÅŸatmasÄ± altÄ±ndaki DoÄŸu Guta'dan yaklaÅŸÄ±k 130 bin kiÅŸinin ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Ä°srail ordusu Suudi alimlerin fetvasÄ±ndan medet umuyor
Ä°srail ordusu Suudi alimlerin fetvasÄ±ndan medet umuyor

Ä°srail Ordu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Adraee, sosyal medyada paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± videoda, Suudi alimlerin aÃ§Ä±klamalarÄ±na atÄ±fta bulunarak Filistinlilere gÃ¶steri dÃ¼zenlememe Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
Winnie Mandela hayatÄ±nÄ± kaybetti
Winnie Mandela hayatÄ±nÄ± kaybetti

GÃ¼ney Afrika'da Ä±rkÃ§Ä± Apartheid rejimiyle mÃ¼cadelenin sembol isimlerinden, Ã¼lkenin ilk siyahi Devlet BaÅŸkanÄ± Nelson Mandela'nÄ±n eski eÅŸi Winnie Madikizela-Mandela hayatÄ±nÄ± kaybetti.
ABD YÃ¼ksek Mahkemesinden Filistin aleyhindeki baÅŸvuruya ret
ABD YÃ¼ksek Mahkemesinden Filistin aleyhindeki baÅŸvuruya ret

ABD YÃ¼ksek Mahkemesi, ABD'li 11 ailenin KudÃ¼s'te 2002 ve 2004'te ikinci intifada yaÅŸanan olaylarla ilgili Filistin yÃ¶netimi ve FKÃ–'ye karÅŸÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ± 655 milyon dolarlÄ±k davayÄ± oy birliÄŸiyle reddetti.
ABD'den BMGK'nin 'Ä°srail' talebine ret
ABD'den BMGK'nin 'Ä°srail' talebine ret

BM GÃ¼venlik Konseyinin Gazze'de Ä°srail'in orantÄ±sÄ±z gÃ¼Ã§ kullanÄ±mÄ± nedeniyle 18 Filistinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ÅŸiddet olaylarÄ±na iliÅŸkin baÄŸÄ±msÄ±z ve ÅŸeffaf bir soruÅŸturma yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesi talebi ABD'nin engeline takÄ±ldÄ±.

Haberler

Tacikistan'dan 'Taliban'a destek' iddialarÄ±na yalanlama
Tacikistan'dan 'Taliban'a destek' iddialarÄ±na yalanlama

ABD, Taliban lideri Mansur'u 2016'da elinden kaÃ§Ä±rmÄ±ÅŸ
ABD Taliban lideri Mansur'u 2016'da elinden kaÃ§Ä±rmÄ±ÅŸ

Ä°ran Taliban'la mÃ¼zakereleri destekliyor
Ä°ran Taliban'la mÃ¼zakereleri destekliyor

Hikmetyar'dan gÃ¼venli bÃ¶lge Ã¶nerisi
Hikmetyar'dan gÃ¼venli bÃ¶lge Ã¶nerisi

Afganistan'da Taliban'dan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine saldÄ±rÄ±: 17 Ã¶lÃ¼
Afganistan'da Taliban'dan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine saldÄ±rÄ± 17 Ã¶lÃ¼

Afganistan'da Taliban, ilÃ§e emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne saldÄ±rdÄ±
Afganistan'da Taliban ilÃ§e emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne saldÄ±rdÄ±

Afganistan'da ilk kez Taliban Ã¼yesi bir Alman yakalandÄ±
Afganistan'da ilk kez Taliban Ã¼yesi bir Alman yakalandÄ±

Afganistan'da Taliban askeri Ã¼sse saldÄ±rdÄ±: 18 Ã¶lÃ¼
Afganistan'da Taliban askeri Ã¼sse saldÄ±rdÄ± 18 Ã¶lÃ¼






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 