09:00, 03 Nisan 2018 SalÄ±

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 03 Nisan 2018

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Rusya Federasyonu Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'i resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±layacak.



- Video konferans yoluyla Akkuyu NÃ¼kleer Santrali Temel Atma TÃ¶reni'ne katÄ±lacak ErdoÄŸan ve Putin, baÅŸ baÅŸa gÃ¶rÃ¼ÅŸecek, TÃ¼rkiye-Rusya Ãœst DÃ¼zey Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi ToplantÄ±sÄ± ile anlaÅŸmalarÄ±n imza tÃ¶reninin ardÄ±ndan ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.



- CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Putin onuruna resmi akÅŸam yemeÄŸi verecek.



- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m da Akkuyu NÃ¼kleer Santrali Temel Atma TÃ¶reni ile CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Putin onuruna vereceÄŸi resmi akÅŸam yemeÄŸine katÄ±lacak.Â



(Ankara/15.00/15.15/16.00/17.00/18.00/19.30)Â



2- CHP, HDP ve MHP'nin Meclis grup toplantÄ±larÄ± dÃ¼zenlenecek.



(TBMM/13.30/12.30/10.30)Â



3- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri YPG/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.



(Ä°dlib/Azez/Afrin)Â







YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET



1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Recep AkdaÄŸ, Japonya Toprak, AltyapÄ±, UlaÅŸtÄ±rma ve Turizm BakanÄ± Keiichi Ishii ile bir araya gelecek.



(Tokyo)



2- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Arnavutluk Diaspora BakanÄ± Pandeli Majko'yu Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde kabul edecek.



(Ankara/10.00)



3- Adalet BakanÄ± Abdulhamit GÃ¼l, Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev, Adalet BakanÄ± Fikret Memmedov, BaÅŸsavcÄ± Zakir Garalov ve Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Ramil Usubov'la bir araya gelecek.



(BakÃ¼)Â



4- Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± JÃ¼lide SarÄ±eroÄŸlu, BakanlÄ±kta dÃ¼zenlenecek alt iÅŸveren iÅŸÃ§ilerinin kamuda istihdamÄ± hakkÄ±nda bilgilendirme toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak.



(Ankara/12.30)Â



5- Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz,12 eÄŸitim tesisinin toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lacak, Åžehit Ã–ÄŸretmen Åženay AybÃ¼ke YalÃ§Ä±n'Ä±n ailesini ziyaret edecek, Ã§eÅŸitli temaslarda bulunacak.



(KarabÃ¼k/15.00-17.45)Â



6- TBMM'den



- Genel Kurulda, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸ milletvekillerinin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayacak.



- Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, TBMM Madde BaÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± AraÅŸtÄ±rma Komisyonu toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak.



- TarÄ±m, Orman ve KÃ¶yiÅŸleri Komisyonunda, Devlet Su Ä°ÅŸleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Kanunu'nda deÄŸiÅŸiklik Ã¶ngÃ¶ren tasarÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri devam edecek.



(TBMM/15.00/15.00/15.30)Â







EKONOMÄ°



1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, TÃœSÄ°AD Konferans Salonu'nda "SÄ±Ã§rama Yapan Åžirketler ProgramÄ±"na iÅŸtirak edecek.



(Ä°stanbul/09.30)Â



2- GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ahmet EÅŸref FakÄ±baba, Anadolu Ä°zlenimleri Dergisiâ€™nin dÃ¼zenlediÄŸi "2. TarÄ±ma Hizmet Ã–dÃ¼lleri" programÄ±na katÄ±lacak.



(Ankara/19.00)Â



3- TÃœÄ°K, mart ayÄ± enflasyon rakamlarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayacak.



(Ankara/10.00)



4- TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±, ocak ayÄ±na iliÅŸkin Finansal Kesim DÄ±ÅŸÄ±ndaki FirmalarÄ±n DÃ¶viz VarlÄ±k ve YÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerini aÃ§Ä±klayacak.Â



(Ankara/14.30)







DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°



1- ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, BaltÄ±k Ã¼lkeleri (Estonya, Litvanya ve Letonya) liderlerini Beyaz Sarayâ€™da aÄŸÄ±rlayacak, ardÄ±ndan ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.



(Washington)



2- BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM), Ä°sviÃ§re ve Ä°sveÃ§'in ortak giriÅŸimiyle Yemen'deki insani krize yÃ¶nelik uluslararasÄ± Ã¼st dÃ¼zey yardÄ±m konferansÄ± dÃ¼zenlenecek, konferansÄ±n ardÄ±ndan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres basÄ±n toplantÄ±sÄ± yapacak.



(Cenevre)Â





GÃœNCEL



1- FETÃ– davalarÄ±



- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlerle ilgili, aralarÄ±nda sÃ¶zde "yurtta sulh konseyi" Ã¼yelerinin de bulunduÄŸu 224 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± "Ã§atÄ±" davasÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine Ankara 17. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- Darbe giriÅŸiminde Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlere iliÅŸkin 158 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava, Ankara 19. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde sÃ¼recek.



(Ankara/09.30)



- Darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda gÃ¶revlerinden ihraÃ§ edilen ve tutuklanan yÃ¼ksek yargÄ± Ã¼yelerinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya, YargÄ±tay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- Darbe giriÅŸimine iliÅŸkin 14 tutuklu sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul'daki "ana darbe" davasÄ±na devam edilecek.



(Ä°stanbul/10.00)



- Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Tuzla OrhanlÄ± GiÅŸeleri'nde meydana gelen olaylarla ilgili 65 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava, Silivri Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ± YerleÅŸkesi'nde sÃ¼recek.



(Ä°stanbul/10.00)



- Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda SamandÄ±ra GiÅŸeleri'nde yaÅŸanan olaylara iliÅŸkin 22 tutuklu sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na devam edilecek.



(Ä°stanbul/10.00)



- Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Harp Akademileri KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndaki faaliyetler ve eylemlerle Akademi KomutanÄ± Korgeneral Tahir BekiroÄŸlu'nun kaÃ§Ä±rÄ±larak cezaevine konulmasÄ±na iliÅŸkin aralarÄ±nda 3 generalin de bulunduÄŸu 116'sÄ± tutuklu, biri firari 122 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava sÃ¼recek.



(Ä°stanbul/10.00)



- Bursa'da darbe giriÅŸimine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda 15 Temmuz gecesi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ilk isim olan, Ã§antasÄ±nda "sÄ±kÄ±yÃ¶netim atama listeleri" ve "yeni yapÄ±lanma" dokÃ¼manÄ± ele geÃ§irilen eski Bursa Jandarma Alay KomutanÄ± Albay Yurdakul AkkuÅŸ ile 15 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine 8. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Bursa/10.00)



- Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Donanma KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlere iliÅŸkin 51'i tutuklu, 12'si firari 86 sanÄ±ÄŸÄ±n 5. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava sÃ¼recek.



(Kocaeli/09.00)



- Siirt'te darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda ValiliÄŸi abluka altÄ±na almaya Ã§alÄ±ÅŸan, aralarÄ±nda rÃ¼tbeli askerlerin de bulunduÄŸu 88'i tutuklu 332 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine devam edilecek.



(Siirt/09.00)







SPOR



1- UEFA Åžampiyonlar Ligi Ã§eyrek final turu, Juventus-Real Madrid ve Sevilla-Bayern MÃ¼nih maÃ§larÄ±yla baÅŸlayacak.



(Torino/Sevilla/21.45)Â



2- Basketbol FIBA Åžampiyonlar Ligi Ã§eyrek final rÃ¶vanÅŸÄ±nda Banvit, deplasmanda Fransa'nÄ±n Monaco takÄ±mÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸacak.



(Monako/21.30)



3- Voleybol KadÄ±nlar CEV KupasÄ± finali ilk maÃ§Ä±nda EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA, Belarus'un Minchanka takÄ±mÄ±na konuk olacak.



(Minsk/19.30)



4- Voleybol Erkekler CEV KupasÄ± finali ilk maÃ§Ä±nda Ziraat BankasÄ±, Rusya'nÄ±n Belogorie takÄ±mÄ±yla deplasmanda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.



(Belgorod/19.00)



5- Voleybol Efeler Ligi play-off finali ikinci maÃ§Ä±nda Arkas Spor ile Halkbank karÅŸÄ±laÅŸacak.



(Ä°zmir/19.00)



