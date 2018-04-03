TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 03 Nisan 2018

1- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Rusya Federasyonu Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'i resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±layacak.
- Video konferans yoluyla Akkuyu NÃ¼kleer Santrali Temel Atma TÃ¶reni'ne katÄ±lacak ErdoÄŸan ve Putin, baÅŸ baÅŸa gÃ¶rÃ¼ÅŸecek, TÃ¼rkiye-Rusya Ãœst DÃ¼zey Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi ToplantÄ±sÄ± ile anlaÅŸmalarÄ±n imza tÃ¶reninin ardÄ±ndan ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.
- CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Putin onuruna resmi akÅŸam yemeÄŸi verecek.
- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m da Akkuyu NÃ¼kleer Santrali Temel Atma TÃ¶reni ile CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Putin onuruna vereceÄŸi resmi akÅŸam yemeÄŸine katÄ±lacak.Â
(Ankara/15.00/15.15/16.00/17.00/18.00/19.30)Â
2- CHP, HDP ve MHP'nin Meclis grup toplantÄ±larÄ± dÃ¼zenlenecek.
(TBMM/13.30/12.30/10.30)Â
3- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri YPG/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.
(Ä°dlib/Azez/Afrin)Â
YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET
1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Recep AkdaÄŸ, Japonya Toprak, AltyapÄ±, UlaÅŸtÄ±rma ve Turizm BakanÄ± Keiichi Ishii ile bir araya gelecek.
(Tokyo)
2- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Arnavutluk Diaspora BakanÄ± Pandeli Majko'yu Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde kabul edecek.
(Ankara/10.00)
3- Adalet BakanÄ± Abdulhamit GÃ¼l, Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev, Adalet BakanÄ± Fikret Memmedov, BaÅŸsavcÄ± Zakir Garalov ve Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Ramil Usubov'la bir araya gelecek.
(BakÃ¼)Â
4- Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± JÃ¼lide SarÄ±eroÄŸlu, BakanlÄ±kta dÃ¼zenlenecek alt iÅŸveren iÅŸÃ§ilerinin kamuda istihdamÄ± hakkÄ±nda bilgilendirme toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak.
(Ankara/12.30)Â
5- Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz,12 eÄŸitim tesisinin toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lacak, Åžehit Ã–ÄŸretmen Åženay AybÃ¼ke YalÃ§Ä±n'Ä±n ailesini ziyaret edecek, Ã§eÅŸitli temaslarda bulunacak.
(KarabÃ¼k/15.00-17.45)Â
6- TBMM'den
- Genel Kurulda, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸ milletvekillerinin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayacak.
- Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, TBMM Madde BaÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± AraÅŸtÄ±rma Komisyonu toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak.
- TarÄ±m, Orman ve KÃ¶yiÅŸleri Komisyonunda, Devlet Su Ä°ÅŸleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Kanunu'nda deÄŸiÅŸiklik Ã¶ngÃ¶ren tasarÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri devam edecek.
(TBMM/15.00/15.00/15.30)Â
EKONOMÄ°
1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, TÃœSÄ°AD Konferans Salonu'nda "SÄ±Ã§rama Yapan Åžirketler ProgramÄ±"na iÅŸtirak edecek.
(Ä°stanbul/09.30)Â
2- GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ahmet EÅŸref FakÄ±baba, Anadolu Ä°zlenimleri Dergisiâ€™nin dÃ¼zenlediÄŸi "2. TarÄ±ma Hizmet Ã–dÃ¼lleri" programÄ±na katÄ±lacak.
(Ankara/19.00)Â
3- TÃœÄ°K, mart ayÄ± enflasyon rakamlarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayacak.
(Ankara/10.00)
4- TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±, ocak ayÄ±na iliÅŸkin Finansal Kesim DÄ±ÅŸÄ±ndaki FirmalarÄ±n DÃ¶viz VarlÄ±k ve YÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerini aÃ§Ä±klayacak.Â
(Ankara/14.30)
DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°
1- ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, BaltÄ±k Ã¼lkeleri (Estonya, Litvanya ve Letonya) liderlerini Beyaz Sarayâ€™da aÄŸÄ±rlayacak, ardÄ±ndan ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.
(Washington)
2- BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM), Ä°sviÃ§re ve Ä°sveÃ§'in ortak giriÅŸimiyle Yemen'deki insani krize yÃ¶nelik uluslararasÄ± Ã¼st dÃ¼zey yardÄ±m konferansÄ± dÃ¼zenlenecek, konferansÄ±n ardÄ±ndan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres basÄ±n toplantÄ±sÄ± yapacak.
(Cenevre)Â
GÃœNCEL
1- FETÃ– davalarÄ±
- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlerle ilgili, aralarÄ±nda sÃ¶zde "yurtta sulh konseyi" Ã¼yelerinin de bulunduÄŸu 224 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± "Ã§atÄ±" davasÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine Ankara 17. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- Darbe giriÅŸiminde Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlere iliÅŸkin 158 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava, Ankara 19. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde sÃ¼recek.
(Ankara/09.30)
- Darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda gÃ¶revlerinden ihraÃ§ edilen ve tutuklanan yÃ¼ksek yargÄ± Ã¼yelerinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya, YargÄ±tay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- Darbe giriÅŸimine iliÅŸkin 14 tutuklu sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul'daki "ana darbe" davasÄ±na devam edilecek.
(Ä°stanbul/10.00)
- Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Tuzla OrhanlÄ± GiÅŸeleri'nde meydana gelen olaylarla ilgili 65 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava, Silivri Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ± YerleÅŸkesi'nde sÃ¼recek.
(Ä°stanbul/10.00)
- Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda SamandÄ±ra GiÅŸeleri'nde yaÅŸanan olaylara iliÅŸkin 22 tutuklu sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na devam edilecek.
(Ä°stanbul/10.00)
- Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Harp Akademileri KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndaki faaliyetler ve eylemlerle Akademi KomutanÄ± Korgeneral Tahir BekiroÄŸlu'nun kaÃ§Ä±rÄ±larak cezaevine konulmasÄ±na iliÅŸkin aralarÄ±nda 3 generalin de bulunduÄŸu 116'sÄ± tutuklu, biri firari 122 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava sÃ¼recek.
(Ä°stanbul/10.00)
- Bursa'da darbe giriÅŸimine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda 15 Temmuz gecesi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ilk isim olan, Ã§antasÄ±nda "sÄ±kÄ±yÃ¶netim atama listeleri" ve "yeni yapÄ±lanma" dokÃ¼manÄ± ele geÃ§irilen eski Bursa Jandarma Alay KomutanÄ± Albay Yurdakul AkkuÅŸ ile 15 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine 8. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Bursa/10.00)
- Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Donanma KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlere iliÅŸkin 51'i tutuklu, 12'si firari 86 sanÄ±ÄŸÄ±n 5. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava sÃ¼recek.
(Kocaeli/09.00)
- Siirt'te darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda ValiliÄŸi abluka altÄ±na almaya Ã§alÄ±ÅŸan, aralarÄ±nda rÃ¼tbeli askerlerin de bulunduÄŸu 88'i tutuklu 332 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine devam edilecek.
(Siirt/09.00)
SPOR
1- UEFA Åžampiyonlar Ligi Ã§eyrek final turu, Juventus-Real Madrid ve Sevilla-Bayern MÃ¼nih maÃ§larÄ±yla baÅŸlayacak.
(Torino/Sevilla/21.45)Â
2- Basketbol FIBA Åžampiyonlar Ligi Ã§eyrek final rÃ¶vanÅŸÄ±nda Banvit, deplasmanda Fransa'nÄ±n Monaco takÄ±mÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸacak.
(Monako/21.30)
3- Voleybol KadÄ±nlar CEV KupasÄ± finali ilk maÃ§Ä±nda EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA, Belarus'un Minchanka takÄ±mÄ±na konuk olacak.
(Minsk/19.30)
4- Voleybol Erkekler CEV KupasÄ± finali ilk maÃ§Ä±nda Ziraat BankasÄ±, Rusya'nÄ±n Belogorie takÄ±mÄ±yla deplasmanda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.
(Belgorod/19.00)
5- Voleybol Efeler Ligi play-off finali ikinci maÃ§Ä±nda Arkas Spor ile Halkbank karÅŸÄ±laÅŸacak.
(Ä°zmir/19.00)
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Rusya Federasyonu Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'i resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±ladÄ±ktan sonra baÅŸ baÅŸa gÃ¶rÃ¼ÅŸecek. TÃ¼rkiye-Rusya Ãœst DÃ¼zey Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi ToplantÄ±sÄ± ile anlaÅŸmalarÄ±n imza tÃ¶reninin ardÄ±ndan ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.
Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, 2 Nisan DÃ¼nya Otizm FarkÄ±ndalÄ±k GÃ¼nÃ¼ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼'ne iÅŸtirak edecek.
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndemi, lider programlarÄ±, etkinlikler ile bir bakÄ±ÅŸta bugÃ¼nÃ¼n gÃ¼ndemi.
Adalet BakanÄ± Abdulhamit GÃ¼l, TÃœGVA Gaziantep GenÃ§ YÃ¶neticiler Okulu'nun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lacak
Ä°srail'in 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dÃ¶nÃ¼m araziyi iÅŸgalinin yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla "Toprak GÃ¼nÃ¼" kapsamÄ±nda Ã§eÅŸitli etkinlikler dÃ¼zenlenecek, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda "Filistinlilerin topraklarÄ±na geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ hakkÄ±" iÃ§in yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapÄ±lacak.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, EsenboÄŸa HavalimanÄ±'ndan Bosna Hersek'in baÅŸkenti Saraybosna'ya hareket ediyor. Saraybosna'da Bakanlar Konseyi BaÅŸkanÄ± Denis Zvizdic tarafÄ±ndan resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±lanacak YÄ±ldÄ±rÄ±m, Zvizdic ile Bosna Hersek Parlamentosunda yapacaÄŸÄ± baÅŸ baÅŸa ve heyetler arasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ardÄ±ndan ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Milli GÃ¼venlik Kurulu toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k edecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Katar DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Åžeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani'yi kabul edecek
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye-AB Zirvesi'ne katÄ±lmak Ã¼zere Bulgaristan'Ä±n Varna ÅŸehrine hareket edecek
TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, Parlamentolar ArasÄ± Birlik 138. Genel Kuruluna katÄ±lacak.
TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) ToplantÄ±sÄ±'nda konuÅŸma yapacak
AB Liderler Zirvesi, Ä°ngiltere hariÃ§ AB Ã¼lkelerinin devlet ve hÃ¼kÃ¼met baÅŸkanlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla devam edecek. AyrÄ±ca 19 AB Ã¼yesi Ã¼lke liderlerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla Avro Zirvesi yapÄ±lacak.â€‹
Avrupa BirliÄŸi (AB) Ã¼yesi Ã¼lkelerin devlet ve hÃ¼kÃ¼met baÅŸkanlarÄ±nÄ±n katÄ±lacaÄŸÄ± AB Zirvesi BelÃ§ika'da baÅŸlayacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BeÅŸtepe Millet KÃ¼ltÃ¼r ve Kongre Merkezi'nde "Milletimizle Birlikte Daha YeÅŸil TÃ¼rkiye BuluÅŸmasÄ±"na katÄ±lacak, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Hakan Fidan'Ä± kabul edecek.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, MoÄŸolistan'da resmi temaslarda bulunacak.
BeÅŸtepe Millet KÃ¼ltÃ¼r ve Kongre Merkezi'nde Hakim ve Cumhuriyet SavcÄ±larÄ± Kura TÃ¶reni'ne katÄ±lacak olan CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, partisinin genel merkezinde MYK toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k edecek