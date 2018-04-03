09:18, 03 Nisan 2018 SalÄ±

Veliaht Prens Selman Ä°hvan'Ä± hedef gÃ¶sterdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suudi Arabistan Veliaht PrensiÂ Muhammed bin Selman, The Atlantic dergisine verdiÄŸi rÃ¶portajda, Ä°ran'danFilistin-Ä°srailÂ meselesine kadar OrtadoÄŸu'daki dinamikler hakkÄ±nda deÄŸerlendirmelerde bulundu.

Filistin ve Ä°srail arasÄ±nda yaÅŸanan gerginliklere deÄŸinen Bin Selman, nerede olursa olsun tÃ¼m halklarÄ±n barÄ±ÅŸ iÃ§inde kendi Ã¼lkesinde yaÅŸama hakkÄ± olduÄŸuna inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Filistinlilerin ve Ä°sraillilerin kendi topraklarÄ±na sahip olma haklarÄ± olduÄŸuna inanÄ±yorum fakat normal bir iliÅŸkiyi garantiye alacak bir barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±na varÄ±lmasÄ± gerekiyor." yorumunu yaptÄ±.

"MÃœSLÃœMANLAR VE YAHUDÄ°LER ARASINDA BÄ°R SORUN YOK"

Bin Selman, Suudi Arabistan'Ä±n "Yahudi karÅŸÄ±tÄ± sÃ¶ylemler Ã¼rettiÄŸi" yÃ¶nÃ¼ndeki soruyu ÅŸÃ¶yle yanÄ±tladÄ±:

"Ãœlkemizin Yahudilerle bir sorunu yok. Peygamberimiz Muhammed (SAV), Yahudi bir kadÄ±nla evlenmiÅŸti. Sadece arkadaÅŸlÄ±k deÄŸil, evlilik yaptÄ±. Peygamberimizin komÅŸularÄ± Yahudiydi. ABD'den, Avrupa'dan Suudi Arabistan'Ä± ziyaret etmek iÃ§in gelen Ã§ok sayÄ±da Yahudi bulabilirsiniz. Hristiyanlar, MÃ¼slÃ¼manlar ve Yahudiler arasÄ±nda bir sorun yok."

The Atlantic adÄ±na Bin Selman'la gÃ¶rÃ¼ÅŸen Jeffrey Goldbery, bu mÃ¼lakatÄ±n son gÃ¼nlerde Gazze Åžeridi'nde yaÅŸanan olaylardan Ã¶nce yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na vurgu yaparak, rÃ¶portaj anÄ±nda bu konularÄ±n gÃ¼ndeme getirilmediÄŸi kaydetti. Goldbery, "Fakat Veliaht'Ä±n bu konular Ã¼zerine gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini belirteceÄŸini de zannetmiyorum. BirÃ§ok Arap Ã¼lkesi gibi Suudiler de Filistinlilerden yoruldu." notunu rÃ¶portaja ekledi.

"Ä°SLAM'I YAYMAK Ä°Ã‡Ä°N SAVAÅžMAK GÃ–REVÄ°MÄ°Z ARTIK YOKTUR"

Bin Selman ayrÄ±ca, "ÅŸeytan Ã¼Ã§geni" olarak nitelendirdiÄŸi Ä°ran, Ä°hvan-Ä± MÃ¼slimin ile terÃ¶r gruplarÄ± El-Kaide ve DEAÅž'Ä±n Ä°slam'Ä± zorla yaymaya ve halifeliÄŸi tekrar geri getirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

Suudi Prens, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Bu ÅŸeytan Ã¼Ã§geni, bizlerin MÃ¼slÃ¼man olarak halifeliÄŸi tekrar kurmasÄ± gerektiÄŸi fikrini aÅŸÄ±lamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Ä°slam'Ä±n zaferinin bir imparatorluk zoruyla yeniden kurulmasÄ± gerektiÄŸini belirtiyorlar fakat Allah ve Peygamber, bizden bunu yapmamÄ±zÄ± istemedi. Allah sadece Ä°slam'Ä± yaymamÄ±zÄ± istedi. Bu gÃ¶rev ise yerine getirilmiÅŸtir. BugÃ¼n her insan kendi inancÄ±nÄ± seÃ§me hakkÄ±na sahiptir. Her Ã¼lkede dini kitaplar tedarik edilebilir. Mesaj yerine ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°slam'Ä± yaymak iÃ§in savaÅŸmak gÃ¶revimiz artÄ±k yoktur fakat bu ÅŸeytan Ã¼Ã§geni, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n bÃ¶yle bir gÃ¶revi olduÄŸunu sÃ¶yleyerek MÃ¼slÃ¼manlarÄ± manipÃ¼le etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n imparatorluÄŸunun kurulmasÄ± gerektiÄŸini dile getiriyorlar."

Ä°ran'Ä±n Åžii ideolojisini yaymaya, Ä°hvan'Ä±n da demokratik yollarÄ± kullanarak "gÃ¶lge halifelikler" kurmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼ren Bin Selman, El-Kaide ve DEAÅž gibi Ã¶rgÃ¼tlerin ise her tÃ¼rlÃ¼ zorluÄŸu kullanarak "Ä°slam'Ä± yaymaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±" dile getirdi. Bin Selman ayrÄ±ca, El-Kaide, DEAÅž gibi Ã¶rgÃ¼tlerin Ä°hvan sayesinde ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.

"Åžeytan Ã¼Ã§geni" olarak yaptÄ±ÄŸÄ± nitelendirmenin karÅŸÄ±sÄ±na Suudi Arabistan, MÄ±sÄ±r, ÃœrdÃ¼n, Bahreyn, Umman, Kuveyt, BirleÅŸik Arap Emirlikleri (BAE) ve Yemen'i koyan Bin Selman, bu Ã¼lkelerin BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) kriterleri doÄŸrultusunda "iyi iliÅŸkiler" kurmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

"HAMANEY, HÄ°TLERâ€™DEN DAHA TEHLÄ°KELÄ°"

Muhammed bin Selman, ABD gezisi baÄŸlamÄ±nda daha Ã¶nceki rÃ¶portajlarÄ±nda olduÄŸu gibi The Atlantic dergisine verdiÄŸi mÃ¼lakatta da Ä°ran'Ä±n dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i hedef aldÄ±.

Hamaney'in Adolf Hitler'den daha tehlikeli olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼ren Bin Selman, "Hitler, Hamaney'in yanÄ±nda daha iyi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Hitler, Hamaney'in yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapmadÄ±. Hitler, Avrupa'ya hÃ¼kmetmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±, bu kÃ¶tÃ¼ fakat Hamaney bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyaya hÃ¼kmetmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor." deÄŸerlendirmesinde bulundu.