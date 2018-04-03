Veliaht Prens Selman Ä°hvan'Ä± hedef gÃ¶sterdi

Suudi Arabistan Veliaht PrensiÂ Muhammed bin Selman, The Atlantic dergisine verdiÄŸi rÃ¶portajda, Ä°ran'danFilistin-Ä°srailÂ meselesine kadar OrtadoÄŸu'daki dinamikler hakkÄ±nda deÄŸerlendirmelerde bulundu.
Filistin ve Ä°srail arasÄ±nda yaÅŸanan gerginliklere deÄŸinen Bin Selman, nerede olursa olsun tÃ¼m halklarÄ±n barÄ±ÅŸ iÃ§inde kendi Ã¼lkesinde yaÅŸama hakkÄ± olduÄŸuna inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Filistinlilerin ve Ä°sraillilerin kendi topraklarÄ±na sahip olma haklarÄ± olduÄŸuna inanÄ±yorum fakat normal bir iliÅŸkiyi garantiye alacak bir barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±na varÄ±lmasÄ± gerekiyor." yorumunu yaptÄ±.
Bin Selman, Suudi Arabistan'Ä±n "Yahudi karÅŸÄ±tÄ± sÃ¶ylemler Ã¼rettiÄŸi" yÃ¶nÃ¼ndeki soruyu ÅŸÃ¶yle yanÄ±tladÄ±:
"Ãœlkemizin Yahudilerle bir sorunu yok. Peygamberimiz Muhammed (SAV), Yahudi bir kadÄ±nla evlenmiÅŸti. Sadece arkadaÅŸlÄ±k deÄŸil, evlilik yaptÄ±. Peygamberimizin komÅŸularÄ± Yahudiydi. ABD'den, Avrupa'dan Suudi Arabistan'Ä± ziyaret etmek iÃ§in gelen Ã§ok sayÄ±da Yahudi bulabilirsiniz. Hristiyanlar, MÃ¼slÃ¼manlar ve Yahudiler arasÄ±nda bir sorun yok."
The Atlantic adÄ±na Bin Selman'la gÃ¶rÃ¼ÅŸen Jeffrey Goldbery, bu mÃ¼lakatÄ±n son gÃ¼nlerde Gazze Åžeridi'nde yaÅŸanan olaylardan Ã¶nce yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na vurgu yaparak, rÃ¶portaj anÄ±nda bu konularÄ±n gÃ¼ndeme getirilmediÄŸi kaydetti. Goldbery, "Fakat Veliaht'Ä±n bu konular Ã¼zerine gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini belirteceÄŸini de zannetmiyorum. BirÃ§ok Arap Ã¼lkesi gibi Suudiler de Filistinlilerden yoruldu." notunu rÃ¶portaja ekledi.
Bin Selman ayrÄ±ca, "ÅŸeytan Ã¼Ã§geni" olarak nitelendirdiÄŸi Ä°ran, Ä°hvan-Ä± MÃ¼slimin ile terÃ¶r gruplarÄ± El-Kaide ve DEAÅž'Ä±n Ä°slam'Ä± zorla yaymaya ve halifeliÄŸi tekrar geri getirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.
Suudi Prens, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:
"Bu ÅŸeytan Ã¼Ã§geni, bizlerin MÃ¼slÃ¼man olarak halifeliÄŸi tekrar kurmasÄ± gerektiÄŸi fikrini aÅŸÄ±lamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Ä°slam'Ä±n zaferinin bir imparatorluk zoruyla yeniden kurulmasÄ± gerektiÄŸini belirtiyorlar fakat Allah ve Peygamber, bizden bunu yapmamÄ±zÄ± istemedi. Allah sadece Ä°slam'Ä± yaymamÄ±zÄ± istedi. Bu gÃ¶rev ise yerine getirilmiÅŸtir. BugÃ¼n her insan kendi inancÄ±nÄ± seÃ§me hakkÄ±na sahiptir. Her Ã¼lkede dini kitaplar tedarik edilebilir. Mesaj yerine ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°slam'Ä± yaymak iÃ§in savaÅŸmak gÃ¶revimiz artÄ±k yoktur fakat bu ÅŸeytan Ã¼Ã§geni, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n bÃ¶yle bir gÃ¶revi olduÄŸunu sÃ¶yleyerek MÃ¼slÃ¼manlarÄ± manipÃ¼le etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n imparatorluÄŸunun kurulmasÄ± gerektiÄŸini dile getiriyorlar."
Ä°ran'Ä±n Åžii ideolojisini yaymaya, Ä°hvan'Ä±n da demokratik yollarÄ± kullanarak "gÃ¶lge halifelikler" kurmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼ren Bin Selman, El-Kaide ve DEAÅž gibi Ã¶rgÃ¼tlerin ise her tÃ¼rlÃ¼ zorluÄŸu kullanarak "Ä°slam'Ä± yaymaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±" dile getirdi. Bin Selman ayrÄ±ca, El-Kaide, DEAÅž gibi Ã¶rgÃ¼tlerin Ä°hvan sayesinde ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.
"Åžeytan Ã¼Ã§geni" olarak yaptÄ±ÄŸÄ± nitelendirmenin karÅŸÄ±sÄ±na Suudi Arabistan, MÄ±sÄ±r, ÃœrdÃ¼n, Bahreyn, Umman, Kuveyt, BirleÅŸik Arap Emirlikleri (BAE) ve Yemen'i koyan Bin Selman, bu Ã¼lkelerin BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) kriterleri doÄŸrultusunda "iyi iliÅŸkiler" kurmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.
Muhammed bin Selman, ABD gezisi baÄŸlamÄ±nda daha Ã¶nceki rÃ¶portajlarÄ±nda olduÄŸu gibi The Atlantic dergisine verdiÄŸi mÃ¼lakatta da Ä°ran'Ä±n dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i hedef aldÄ±.
Hamaney'in Adolf Hitler'den daha tehlikeli olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼ren Bin Selman, "Hitler, Hamaney'in yanÄ±nda daha iyi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Hitler, Hamaney'in yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapmadÄ±. Hitler, Avrupa'ya hÃ¼kmetmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±, bu kÃ¶tÃ¼ fakat Hamaney bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyaya hÃ¼kmetmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
ABD ve Fransa merkezli anket ÅŸirketleri ile sivil toplum Ã¶rgÃ¼tlerinin 11 Nisan'daki seÃ§ime iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± anketlerde, CumhurbaÅŸkanÄ± Aliyev'in oyunun yÃ¼zde 83 civarÄ±nda olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±
MÄ°T operasyonuyla Kosova'da yakalanan 6 FETÃ– Ã¼yesi ile ilgili konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± operasyonu desteklerken BaÅŸbakan ise operasyondan duyduÄŸu rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±, " Kosova iÃ§iÅŸlerine karÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±na izin vermeyeceÄŸiz" diyerek gÃ¶sterdi
Ã–zbekistan ile Tacikistan arasÄ±nda 17 yÄ±l aradan sonra vizesiz seyahat uygulamasÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±yla her gÃ¼n 10 binden fazla kiÅŸi sÄ±nÄ±rÄ± geÃ§meye baÅŸladÄ±
Kerimov dÃ¶neminde Ã¼lkedeki faaliyetleri durdurulan Ä°nsan HaklarÄ± Ä°zleme Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n yeniden Ã–zbekistan'da aktif olmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar baÅŸladÄ±
Fas BaÅŸbakanÄ± Sadeddin el-Osmani, Polisario Cephesi'nin, BatÄ± Sahra'nÄ±n gÃ¼neyinde BM kontrolÃ¼ndeki tampon bÃ¶lgenin mevcut durumunda deÄŸiÅŸiklik yapmasÄ±na izin verilmeyeceÄŸini sÃ¶yledi
ABD'deki polis ÅŸiddeti ve BaÅŸkan Trump'Ä±n politikalarÄ±na tepki amacÄ±yla Chicago kentinde yaklaÅŸÄ±k 200 kiÅŸi tarafÄ±ndan eylem yapÄ±ldÄ±
Arap Parlamentolar BirliÄŸi ve Ä°slami Ulusal Kongre Ã–rgÃ¼tÃ¼, Ä°srail askerlerinin, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ adÄ±yla dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere mÃ¼dahale etmesine tepki gÃ¶sterdi.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, Amerikan medyasÄ±na verdiÄŸi mÃ¼lakatta, Ä°ran'dan Filistin-Ä°srail meselesine kadar OrtadoÄŸu'daki dinamikler hakkÄ±nda deÄŸerlendirmelerde bulundu. Selman, El-Kaide ve DEAÅž gibi Ã¶rgÃ¼tlerin Ä°hvan sayesinde ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.
Afganistan'da hafÄ±zlÄ±k okulunun mezuniyet tÃ¶renine Afganistan hava kuvvetleri tarafÄ±ndan yapÄ±lan saldÄ±rÄ±da 100 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, "O (Trump) DEAÅž'a karÅŸÄ± baÅŸarÄ± kazandÄ±ktan sonra ABD'nin Suriye'den Ã§Ä±kacaÄŸÄ± ile ilgili Ã¶nceki sÃ¶zlerine ÅŸimdilik baÄŸlÄ±." dedi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Boko Haram'Ä±n Nijerya'nÄ±n kuzeydoÄŸusunda dÃ¼zenlediÄŸi intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±.
BM, haftalardÄ±r sÃ¼ren Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle rejiminin kuÅŸatmasÄ± altÄ±ndaki DoÄŸu Guta'dan yaklaÅŸÄ±k 130 bin kiÅŸinin ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Ä°srail Ordu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Adraee, sosyal medyada paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± videoda, Suudi alimlerin aÃ§Ä±klamalarÄ±na atÄ±fta bulunarak Filistinlilere gÃ¶steri dÃ¼zenlememe Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
GÃ¼ney Afrika'da Ä±rkÃ§Ä± Apartheid rejimiyle mÃ¼cadelenin sembol isimlerinden, Ã¼lkenin ilk siyahi Devlet BaÅŸkanÄ± Nelson Mandela'nÄ±n eski eÅŸi Winnie Madikizela-Mandela hayatÄ±nÄ± kaybetti.
ABD YÃ¼ksek Mahkemesi, ABD'li 11 ailenin KudÃ¼s'te 2002 ve 2004'te ikinci intifada yaÅŸanan olaylarla ilgili Filistin yÃ¶netimi ve FKÃ–'ye karÅŸÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ± 655 milyon dolarlÄ±k davayÄ± oy birliÄŸiyle reddetti.
BM GÃ¼venlik Konseyinin Gazze'de Ä°srail'in orantÄ±sÄ±z gÃ¼Ã§ kullanÄ±mÄ± nedeniyle 18 Filistinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ÅŸiddet olaylarÄ±na iliÅŸkin baÄŸÄ±msÄ±z ve ÅŸeffaf bir soruÅŸturma yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesi talebi ABD'nin engeline takÄ±ldÄ±.