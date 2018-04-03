09:38, 03 Nisan 2018 SalÄ±

Arap Ã¶rgÃ¼tlerinden Ä°srail'in Gazze'deki katliamÄ±na tepki

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Arap Parlamentolar BirliÄŸi ve Ä°slami Ulusal Kongre Ã–rgÃ¼tÃ¼, Ä°srail askerlerinin Gazze sÄ±nÄ±rÄ±ndaki gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesini kÄ±nadÄ±.

LÃ¼bnan merkezli Ä°slami Ulusal Kongre Ã–rgÃ¼tÃ¼nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, gÃ¶sterilere mÃ¼dahale kÄ±nanarak, dÃ¶nÃ¼ÅŸ yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n "topraklarÄ±nÄ±n parÃ§alanamayacaÄŸÄ± ve terÃ¶r, suÃ§ ve Ä°srail Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sona erdiÄŸini gÃ¶steren bir Filistin deklarasyonu olduÄŸu" ifade edildi.

Ã–rgÃ¼t, Arap ve Ä°slam Ã¼lkeleri halklarÄ±nÄ±, "Filistin halkÄ±nÄ±n komplocularÄ± bozguna uÄŸratabilecek gÃ¼Ã§te olduÄŸunu gÃ¶steren" yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ desteklemeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.

Arap Parlamentolar BirliÄŸi de Ä°srail askerlerinin 18 Filistinliyi Ã¶ldÃ¼rmesini ve yÃ¼zlercesini yaralamasÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±.

BirliÄŸin aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Filistin halkÄ±nÄ±n geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ ve baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k mÃ¼cadelesini destekledikleri belirtilerek, Ä°srail makamlarÄ±ndan, Filistin halkÄ±nÄ±n Filistin topraklarÄ± Ã¼zerindeki varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sona erdirmeyi amaÃ§layan tÃ¼m uygulamalarÄ±na derhal son vermesini istendi.

AÃ§Ä±klamada, dÃ¶nÃ¼ÅŸ hakkÄ±nÄ±n, uluslararasÄ± kanun ve sÃ¶zleÅŸmelerin garanti altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± Filistin haklarÄ±ndanÂ olduÄŸu vurgulandÄ±.

Filistinliler, Toprak GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n 42'nci yÄ±lÄ± kapsamÄ±nda geÃ§en cuma gÃ¼nÃ¼nden bu yana abluka altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'nin Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steriler dÃ¼zenliyor.

Ä°srail askerleri ise "sÃ¼rgÃ¼n edildikleri topraklarÄ±na geri dÃ¶nmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±" talep eden sivil halka gerÃ§ek mermilerle ateÅŸ aÃ§Ä±yor. GÃ¶sterilerin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ilk gÃ¼nden itibaren 18 Filistinli ÅŸehit oldu, bin 500'den fazla Filistinli yaralandÄ±.

Filistinliler bu barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶sterilerini 6 hafta sÃ¼rdÃ¼rmeyi planlÄ±yor.

TOPRAK GÃœNÃœ NEDÄ°R?

Ä°srail, 30 Mart 1976'da Ã¼lkenin kuzeyindeki Celile bÃ¶lgesinde yaÅŸayan Ä°srail vatandaÅŸÄ± Filistinlilere ait binlerce dÃ¶nÃ¼m araziye el koydu. Bunun Ã¼zerine Filistin halkÄ±, bu gasbÄ± protesto etmek iÃ§in genel greve gitti ve gÃ¶steriler dÃ¼zenledi.

Ä°srail polisi gÃ¶sterilere katÄ±lan Filistinlilere ateÅŸ aÃ§arak 6 kiÅŸiyi ÅŸehit etti, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸiyi yaraladÄ±. "Toprak GÃ¼nÃ¼" olarak anÄ±lan bu olay, Ä°srail ile Filistin arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n kaynaÄŸÄ± olan toprak konusunda Filistinlilerin gÃ¶sterdiÄŸi direniÅŸin simgesi olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.