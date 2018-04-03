Arap Ã¶rgÃ¼tlerinden Ä°srail'in Gazze'deki katliamÄ±na tepki

Arap Parlamentolar BirliÄŸi ve Ä°slami Ulusal Kongre Ã–rgÃ¼tÃ¼, Ä°srail askerlerinin Gazze sÄ±nÄ±rÄ±ndaki gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesini kÄ±nadÄ±.
LÃ¼bnan merkezli Ä°slami Ulusal Kongre Ã–rgÃ¼tÃ¼nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, gÃ¶sterilere mÃ¼dahale kÄ±nanarak, dÃ¶nÃ¼ÅŸ yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n "topraklarÄ±nÄ±n parÃ§alanamayacaÄŸÄ± ve terÃ¶r, suÃ§ ve Ä°srail Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sona erdiÄŸini gÃ¶steren bir Filistin deklarasyonu olduÄŸu" ifade edildi.
Ã–rgÃ¼t, Arap ve Ä°slam Ã¼lkeleri halklarÄ±nÄ±, "Filistin halkÄ±nÄ±n komplocularÄ± bozguna uÄŸratabilecek gÃ¼Ã§te olduÄŸunu gÃ¶steren" yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ desteklemeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.
Arap Parlamentolar BirliÄŸi de Ä°srail askerlerinin 18 Filistinliyi Ã¶ldÃ¼rmesini ve yÃ¼zlercesini yaralamasÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±.
BirliÄŸin aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Filistin halkÄ±nÄ±n geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ ve baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k mÃ¼cadelesini destekledikleri belirtilerek, Ä°srail makamlarÄ±ndan, Filistin halkÄ±nÄ±n Filistin topraklarÄ± Ã¼zerindeki varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sona erdirmeyi amaÃ§layan tÃ¼m uygulamalarÄ±na derhal son vermesini istendi.
AÃ§Ä±klamada, dÃ¶nÃ¼ÅŸ hakkÄ±nÄ±n, uluslararasÄ± kanun ve sÃ¶zleÅŸmelerin garanti altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± Filistin haklarÄ±ndanÂ olduÄŸu vurgulandÄ±.
Filistinliler, Toprak GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n 42'nci yÄ±lÄ± kapsamÄ±nda geÃ§en cuma gÃ¼nÃ¼nden bu yana abluka altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'nin Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steriler dÃ¼zenliyor.
Ä°srail askerleri ise "sÃ¼rgÃ¼n edildikleri topraklarÄ±na geri dÃ¶nmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±" talep eden sivil halka gerÃ§ek mermilerle ateÅŸ aÃ§Ä±yor. GÃ¶sterilerin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ilk gÃ¼nden itibaren 18 Filistinli ÅŸehit oldu, bin 500'den fazla Filistinli yaralandÄ±.
Filistinliler bu barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶sterilerini 6 hafta sÃ¼rdÃ¼rmeyi planlÄ±yor.
Ä°srail, 30 Mart 1976'da Ã¼lkenin kuzeyindeki Celile bÃ¶lgesinde yaÅŸayan Ä°srail vatandaÅŸÄ± Filistinlilere ait binlerce dÃ¶nÃ¼m araziye el koydu. Bunun Ã¼zerine Filistin halkÄ±, bu gasbÄ± protesto etmek iÃ§in genel greve gitti ve gÃ¶steriler dÃ¼zenledi.
Ä°srail polisi gÃ¶sterilere katÄ±lan Filistinlilere ateÅŸ aÃ§arak 6 kiÅŸiyi ÅŸehit etti, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸiyi yaraladÄ±. "Toprak GÃ¼nÃ¼" olarak anÄ±lan bu olay, Ä°srail ile Filistin arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n kaynaÄŸÄ± olan toprak konusunda Filistinlilerin gÃ¶sterdiÄŸi direniÅŸin simgesi olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
ABD ve Fransa merkezli anket ÅŸirketleri ile sivil toplum Ã¶rgÃ¼tlerinin 11 Nisan'daki seÃ§ime iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± anketlerde, CumhurbaÅŸkanÄ± Aliyev'in oyunun yÃ¼zde 83 civarÄ±nda olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±
MÄ°T operasyonuyla Kosova'da yakalanan 6 FETÃ– Ã¼yesi ile ilgili konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± operasyonu desteklerken BaÅŸbakan ise operasyondan duyduÄŸu rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±, " Kosova iÃ§iÅŸlerine karÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±na izin vermeyeceÄŸiz" diyerek gÃ¶sterdi
Ã–zbekistan ile Tacikistan arasÄ±nda 17 yÄ±l aradan sonra vizesiz seyahat uygulamasÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±yla her gÃ¼n 10 binden fazla kiÅŸi sÄ±nÄ±rÄ± geÃ§meye baÅŸladÄ±
Kerimov dÃ¶neminde Ã¼lkedeki faaliyetleri durdurulan Ä°nsan HaklarÄ± Ä°zleme Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n yeniden Ã–zbekistan'da aktif olmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar baÅŸladÄ±
Fas BaÅŸbakanÄ± Sadeddin el-Osmani, Polisario Cephesi'nin, BatÄ± Sahra'nÄ±n gÃ¼neyinde BM kontrolÃ¼ndeki tampon bÃ¶lgenin mevcut durumunda deÄŸiÅŸiklik yapmasÄ±na izin verilmeyeceÄŸini sÃ¶yledi
ABD'deki polis ÅŸiddeti ve BaÅŸkan Trump'Ä±n politikalarÄ±na tepki amacÄ±yla Chicago kentinde yaklaÅŸÄ±k 200 kiÅŸi tarafÄ±ndan eylem yapÄ±ldÄ±
Arap Parlamentolar BirliÄŸi ve Ä°slami Ulusal Kongre Ã–rgÃ¼tÃ¼, Ä°srail askerlerinin, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ adÄ±yla dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere mÃ¼dahale etmesine tepki gÃ¶sterdi.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, Amerikan medyasÄ±na verdiÄŸi mÃ¼lakatta, Ä°ran'dan Filistin-Ä°srail meselesine kadar OrtadoÄŸu'daki dinamikler hakkÄ±nda deÄŸerlendirmelerde bulundu. Selman, El-Kaide ve DEAÅž gibi Ã¶rgÃ¼tlerin Ä°hvan sayesinde ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.
Afganistan'da hafÄ±zlÄ±k okulunun mezuniyet tÃ¶renine Afganistan hava kuvvetleri tarafÄ±ndan yapÄ±lan saldÄ±rÄ±da 100 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, "O (Trump) DEAÅž'a karÅŸÄ± baÅŸarÄ± kazandÄ±ktan sonra ABD'nin Suriye'den Ã§Ä±kacaÄŸÄ± ile ilgili Ã¶nceki sÃ¶zlerine ÅŸimdilik baÄŸlÄ±." dedi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Boko Haram'Ä±n Nijerya'nÄ±n kuzeydoÄŸusunda dÃ¼zenlediÄŸi intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±.
BM, haftalardÄ±r sÃ¼ren Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle rejiminin kuÅŸatmasÄ± altÄ±ndaki DoÄŸu Guta'dan yaklaÅŸÄ±k 130 bin kiÅŸinin ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Ä°srail Ordu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Adraee, sosyal medyada paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± videoda, Suudi alimlerin aÃ§Ä±klamalarÄ±na atÄ±fta bulunarak Filistinlilere gÃ¶steri dÃ¼zenlememe Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
GÃ¼ney Afrika'da Ä±rkÃ§Ä± Apartheid rejimiyle mÃ¼cadelenin sembol isimlerinden, Ã¼lkenin ilk siyahi Devlet BaÅŸkanÄ± Nelson Mandela'nÄ±n eski eÅŸi Winnie Madikizela-Mandela hayatÄ±nÄ± kaybetti.
ABD YÃ¼ksek Mahkemesi, ABD'li 11 ailenin KudÃ¼s'te 2002 ve 2004'te ikinci intifada yaÅŸanan olaylarla ilgili Filistin yÃ¶netimi ve FKÃ–'ye karÅŸÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ± 655 milyon dolarlÄ±k davayÄ± oy birliÄŸiyle reddetti.
BM GÃ¼venlik Konseyinin Gazze'de Ä°srail'in orantÄ±sÄ±z gÃ¼Ã§ kullanÄ±mÄ± nedeniyle 18 Filistinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ÅŸiddet olaylarÄ±na iliÅŸkin baÄŸÄ±msÄ±z ve ÅŸeffaf bir soruÅŸturma yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesi talebi ABD'nin engeline takÄ±ldÄ±.