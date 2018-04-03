09:48, 03 Nisan 2018 SalÄ±

ABD'de Trump ve polis ÅŸiddetine protesto





ABD'deki polis ÅŸiddeti ve BaÅŸkan Trump'Ä±n politikalarÄ±na tepki amacÄ±yla Chicago kentinde yaklaÅŸÄ±k 200 kiÅŸi tarafÄ±ndan eylem yapÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD BaÅŸkanÄ±Â Donald Trump'Ä±n politikalarÄ± ile Ã¼lke genelinde Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olan polis ÅŸiddeti,Â Chicago'daÂ protestoÂ edildi. Kentin Ã¼nlÃ¼ Michigan Caddesi'ndeki Su Kuleleri ParkÄ±'nda baÅŸlayan gÃ¶steriye yaklaÅŸÄ±k 200 kiÅŸi katÄ±ldÄ±. Chicago polisi tarafÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 3 metrelik mesafeden 16 el ateÅŸ edilerek Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Laquan McDonald adlÄ± siyahi gencin aile fertlerinin yanÄ± sÄ±ra yakÄ±nlarÄ± polis kurÅŸunuyla yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶steri, Trump Tower'a kadar gerÃ§ekleÅŸen yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸle devam etti. "Trump'a, Ku Klux Klan'a ve Ä±rkÃ§Ä± bir ABD'ye hayÄ±r" "IrkÃ§Ä± polis terÃ¶rÃ¼ne son", "Chicago polisi Ã¶ÄŸrencilerimi Ã¶ldÃ¼rmeyi bÄ±rak" ve "Beyaz Saray kapansÄ±n" yazÄ±lÄ± dÃ¶vizler taÅŸÄ±yan gÃ¶stericiler, "SiyahlarÄ±n hayatÄ± da Ã¶nemlidir", "Adalet yoksa barÄ±ÅŸ da yok", "Trump'a, Ku Klux Klan'a ve Ä±rkÃ§Ä± bir ABD'ye hayÄ±r" sloganlarÄ± attÄ±.Â Silahlanma karÅŸÄ±tÄ± Ã¶ÄŸrenciler ve MÃ¼slÃ¼man gruplar da etkinliÄŸe destek verdi. Eylem ve yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ sÃ¼resince Ã§ok sayÄ±da yaya ve bisikletli polisin Ã§evrede Ã¶nlemler aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. GÃ¶steri, Trump Tower Ã¶nÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸen konuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan olaysÄ±z sona erdi.

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