09:55, 03 Nisan 2018 SalÄ±

Fas BaÅŸbakanÄ± Osmani'den Polisario Cephesi'ne uyarÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fas BaÅŸbakanÄ± Sadeddin el-Osmani'den, Polisario Cephesi'nin, BatÄ± Sahra'nÄ±n gÃ¼neyinde BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) kontrolÃ¼ndeki tampon bÃ¶lgenin mevcut durumunda deÄŸiÅŸiklik yapmasÄ±na izin verilmeyeceÄŸi yÃ¶nÃ¼nde uyarÄ± geldi.

BaÅŸkent Rabat'ta parti genel sekreterleri ve sendika baÅŸkanlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla BatÄ± Sahra'da yaÅŸanan geliÅŸmeler hakkÄ±nda dÃ¼zenlenen toplantÄ±da konuÅŸan Osmani, "Fas tampon bÃ¶lgede bina inÅŸaatÄ± tÃ¼rÃ¼nden deÄŸiÅŸiklikler yapÄ±lmasÄ±na izin vermedi ve vermeyecek. Fas bu tÃ¼rden herhangi bir Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± kendisine yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir saldÄ±rÄ± olarak gÃ¶rÃ¼r." dedi.

Osmani, tÃ¼m siyasi parti ve sendikalarÄ±, Ã¼lkenin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ meselesinde harekete geÃ§meye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nda Delege Bakan Nureddin Butib ise Ã¼lkesinin tampon bÃ¶lgeÂ ile ilgili her tÃ¼rlÃ¼ ihtimale hazÄ±r olduÄŸunu ve emrivaki siyasetini kabul etmeyeceÄŸini belirtti. Butib, Fas'Ä±n, Polisario Cephesi'nin tampon bÃ¶lgeyeÂ ayak basmasÄ±na izin vermeyeceÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.

Fas basÄ±nÄ±nda,Â Polisario Cephesi'nin, Cezayir sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde yer alan Tenduf MÃ¼lteci KampÄ±'ndaki askeri, idari ve sivil merkezlerini BM kontrolÃ¼ndeki tampon bÃ¶lgeye taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde haberler yer almÄ±ÅŸtÄ±.

BATI SAHRA SORUNU

Fas'Ä±n 1975'te eski Ä°spanyol sÃ¶mÃ¼rgesi BatÄ± Sahra'yÄ± topraklarÄ±na katmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Cezayir'in destek verdiÄŸi baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± Polisario Cephesi ile Fas yÃ¶netimi arasÄ±nda baÅŸlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bÃ¶lgenin kendi egemenliÄŸinde kalmasÄ± gerektiÄŸini savunurken Polisario Cephesi, BatÄ± Sahra'nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±z devlet olduÄŸunu ileri sÃ¼rÃ¼yor.

Polisario Cephesi, 1991'de BM'nin ara buluculuÄŸunda varÄ±lan ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ±na kadar Fas gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine karÅŸÄ± silahlÄ± mÃ¼cadele yÃ¼rÃ¼tÃ¼yordu. AteÅŸkes anlaÅŸmasÄ±ndan bu yana BatÄ± Sahra'nÄ±n statÃ¼sÃ¼yle ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler baÅŸarÄ±ya ulaÅŸamadÄ±.