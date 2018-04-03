Ä°nsan HaklarÄ± Ä°zleme Ã–rgÃ¼tÃ¼ Ã–zbekistan'da

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ã–zbekistan Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± UluslararasÄ± Ä°ÅŸbirliÄŸi BÃ¼rosunda Ä°nsan HaklarÄ± Ä°zleme Ã–rgÃ¼tÃ¼ (HRW) Orta Asya DirektÃ¶rÃ¼ Steve Swerdlow ve bu Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Kazakistan'daki danÄ±ÅŸmanÄ± Viktoriya Kimâ€™in katÄ±lÄ±mÄ±yla bir toplantÄ± yapÄ±ldÄ±.
GÃ¶rÃ¼ÅŸmede Ã–zbekistan'da yeni yÃ¶netim tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan siyasi, sosyal ve ekonomik reformlarÄ±n gidiÅŸatÄ± Ã¼zerinde duruldu.Â Ã–zbek halkÄ±n refahÄ±nÄ± ve barÄ±ÅŸÄ± saÄŸlamayÄ±, vatandaÅŸlarÄ±n hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerinin tam ve etkili bir ÅŸekilde korunmasÄ±nÄ± amaÃ§layan bu reformlarÄ±n gÃ¼venlik birimlerinin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda da kendini gÃ¶stermeye baÅŸladÄ± belirtildi.
Ä°nsan HaklarÄ± Ä°zleme Ã–rgÃ¼tÃ¼ Orta Asya DirektÃ¶rÃ¼ Steve Swerdlow sÄ±cak ve samimi karÅŸÄ±lama iÃ§in Ã–zbek yetkililere minnettarlÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Swerdlow, Ã–zbekistan'daki insan haklarÄ± ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerin korunmasÄ± alanÄ±ndaki temel geliÅŸmelerin altÄ±nÄ± Ã§izdi ve bunun uluslararasÄ± toplum tarafÄ±ndan kabul edildiÄŸini kaydetti.
HRW Ã¶rgÃ¼tÃ¼ eski lider Ä°slam Kerimov dÃ¶neminde Ã–zbekistanâ€™daki faaliyetlerini durdurmaya zorlanarak, Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmiÅŸti.
ABD ve Fransa merkezli anket ÅŸirketleri ile sivil toplum Ã¶rgÃ¼tlerinin 11 Nisan'daki seÃ§ime iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± anketlerde, CumhurbaÅŸkanÄ± Aliyev'in oyunun yÃ¼zde 83 civarÄ±nda olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±
MÄ°T operasyonuyla Kosova'da yakalanan 6 FETÃ– Ã¼yesi ile ilgili konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± operasyonu desteklerken BaÅŸbakan ise operasyondan duyduÄŸu rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±, " Kosova iÃ§iÅŸlerine karÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±na izin vermeyeceÄŸiz" diyerek gÃ¶sterdi
Ã–zbekistan ile Tacikistan arasÄ±nda 17 yÄ±l aradan sonra vizesiz seyahat uygulamasÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±yla her gÃ¼n 10 binden fazla kiÅŸi sÄ±nÄ±rÄ± geÃ§meye baÅŸladÄ±
Kerimov dÃ¶neminde Ã¼lkedeki faaliyetleri durdurulan Ä°nsan HaklarÄ± Ä°zleme Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n yeniden Ã–zbekistan'da aktif olmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar baÅŸladÄ±
Fas BaÅŸbakanÄ± Sadeddin el-Osmani, Polisario Cephesi'nin, BatÄ± Sahra'nÄ±n gÃ¼neyinde BM kontrolÃ¼ndeki tampon bÃ¶lgenin mevcut durumunda deÄŸiÅŸiklik yapmasÄ±na izin verilmeyeceÄŸini sÃ¶yledi
ABD'deki polis ÅŸiddeti ve BaÅŸkan Trump'Ä±n politikalarÄ±na tepki amacÄ±yla Chicago kentinde yaklaÅŸÄ±k 200 kiÅŸi tarafÄ±ndan eylem yapÄ±ldÄ±
Arap Parlamentolar BirliÄŸi ve Ä°slami Ulusal Kongre Ã–rgÃ¼tÃ¼, Ä°srail askerlerinin, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ adÄ±yla dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere mÃ¼dahale etmesine tepki gÃ¶sterdi.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, Amerikan medyasÄ±na verdiÄŸi mÃ¼lakatta, Ä°ran'dan Filistin-Ä°srail meselesine kadar OrtadoÄŸu'daki dinamikler hakkÄ±nda deÄŸerlendirmelerde bulundu. Selman, El-Kaide ve DEAÅž gibi Ã¶rgÃ¼tlerin Ä°hvan sayesinde ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.
Afganistan'da hafÄ±zlÄ±k okulunun mezuniyet tÃ¶renine Afganistan hava kuvvetleri tarafÄ±ndan yapÄ±lan saldÄ±rÄ±da 100 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, "O (Trump) DEAÅž'a karÅŸÄ± baÅŸarÄ± kazandÄ±ktan sonra ABD'nin Suriye'den Ã§Ä±kacaÄŸÄ± ile ilgili Ã¶nceki sÃ¶zlerine ÅŸimdilik baÄŸlÄ±." dedi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Boko Haram'Ä±n Nijerya'nÄ±n kuzeydoÄŸusunda dÃ¼zenlediÄŸi intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±.
BM, haftalardÄ±r sÃ¼ren Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle rejiminin kuÅŸatmasÄ± altÄ±ndaki DoÄŸu Guta'dan yaklaÅŸÄ±k 130 bin kiÅŸinin ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Ä°srail Ordu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Adraee, sosyal medyada paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± videoda, Suudi alimlerin aÃ§Ä±klamalarÄ±na atÄ±fta bulunarak Filistinlilere gÃ¶steri dÃ¼zenlememe Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
GÃ¼ney Afrika'da Ä±rkÃ§Ä± Apartheid rejimiyle mÃ¼cadelenin sembol isimlerinden, Ã¼lkenin ilk siyahi Devlet BaÅŸkanÄ± Nelson Mandela'nÄ±n eski eÅŸi Winnie Madikizela-Mandela hayatÄ±nÄ± kaybetti.
ABD YÃ¼ksek Mahkemesi, ABD'li 11 ailenin KudÃ¼s'te 2002 ve 2004'te ikinci intifada yaÅŸanan olaylarla ilgili Filistin yÃ¶netimi ve FKÃ–'ye karÅŸÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ± 655 milyon dolarlÄ±k davayÄ± oy birliÄŸiyle reddetti.
BM GÃ¼venlik Konseyinin Gazze'de Ä°srail'in orantÄ±sÄ±z gÃ¼Ã§ kullanÄ±mÄ± nedeniyle 18 Filistinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ÅŸiddet olaylarÄ±na iliÅŸkin baÄŸÄ±msÄ±z ve ÅŸeffaf bir soruÅŸturma yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesi talebi ABD'nin engeline takÄ±ldÄ±.