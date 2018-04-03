10:05, 03 Nisan 2018 SalÄ±

Ä°nsan HaklarÄ± Ä°zleme Ã–rgÃ¼tÃ¼ Ã–zbekistan'da

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã–zbekistan Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± UluslararasÄ± Ä°ÅŸbirliÄŸi BÃ¼rosunda Ä°nsan HaklarÄ± Ä°zleme Ã–rgÃ¼tÃ¼ (HRW) Orta Asya DirektÃ¶rÃ¼ Steve Swerdlow ve bu Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Kazakistan'daki danÄ±ÅŸmanÄ± Viktoriya Kimâ€™in katÄ±lÄ±mÄ±yla bir toplantÄ± yapÄ±ldÄ±.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede Ã–zbekistan'da yeni yÃ¶netim tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan siyasi, sosyal ve ekonomik reformlarÄ±n gidiÅŸatÄ± Ã¼zerinde duruldu.Â Ã–zbek halkÄ±n refahÄ±nÄ± ve barÄ±ÅŸÄ± saÄŸlamayÄ±, vatandaÅŸlarÄ±n hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerinin tam ve etkili bir ÅŸekilde korunmasÄ±nÄ± amaÃ§layan bu reformlarÄ±n gÃ¼venlik birimlerinin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda da kendini gÃ¶stermeye baÅŸladÄ± belirtildi.

Ä°nsan HaklarÄ± Ä°zleme Ã–rgÃ¼tÃ¼ Orta Asya DirektÃ¶rÃ¼ Steve Swerdlow sÄ±cak ve samimi karÅŸÄ±lama iÃ§in Ã–zbek yetkililere minnettarlÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Swerdlow, Ã–zbekistan'daki insan haklarÄ± ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerin korunmasÄ± alanÄ±ndaki temel geliÅŸmelerin altÄ±nÄ± Ã§izdi ve bunun uluslararasÄ± toplum tarafÄ±ndan kabul edildiÄŸini kaydetti.

HRW Ã¶rgÃ¼tÃ¼ eski lider Ä°slam Kerimov dÃ¶neminde Ã–zbekistanâ€™daki faaliyetlerini durdurmaya zorlanarak, Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmiÅŸti.



