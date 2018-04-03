10:10, 03 Nisan 2018 SalÄ±

EÅŸ zamanlÄ± usulsÃ¼z saÄŸlÄ±k raporu operasyonunda 31 gÃ¶zaltÄ±



Foto: ArÅŸiv

UsulsÃ¼z engelli raporu alÄ±nmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±klarÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len organize suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ elemanlarÄ±nÄ±n yakalanmasÄ± amacÄ±yla dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda 31 kiÅŸinin yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi SaÄŸlÄ±klÄ± veya engel oranÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼k vatandaÅŸlarÄ±n usulsÃ¼z ÅŸekilde engelli raporu almalarÄ±nÄ± saÄŸladÄ±klarÄ± iddia edilen suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik operasyonda 31 kiÅŸi yakalandÄ±. Ä°stanbul Mali SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, usulsÃ¼z engelli raporu alÄ±nmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±klarÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len organize suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ elemanlarÄ±nÄ±n yakalanmasÄ± amacÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Polis ekipleri, ÅŸÃ¼phelilerin yakalanmasÄ± amacÄ±yla Esenyurt, BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece, AvcÄ±lar, Fatih, BayrampaÅŸa, GaziosmanpaÅŸa, KaÄŸÄ±thane, GÃ¼ngÃ¶ren, ÅžiÅŸli, Esenler, KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece, EyÃ¼psultan, Sancaktepe, Sultanbeyli, SarÄ±yer ve BakÄ±rkÃ¶y'de 48 adres ile Tokat, Edirne, KÄ±rklareli ve DÃ¼zce'de 6 adrese eÅŸ zamanlÄ± baskÄ±n dÃ¼zenledi. Operasyonda, 31 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, 13 kiÅŸinin yakalanmasÄ±na Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. ZanlÄ±larÄ±n, saÄŸlÄ±klÄ± veya engel oranÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼k olmasÄ±na raÄŸmen saÄŸlÄ±k kuruluna gÃ¶rÃ¼necek vatandaÅŸlarÄ± rapor alacaklarÄ± hastalÄ±klarla ilgili bilgilendirdikleri ve doktorlarÄ± yanlÄ±ÅŸ yÃ¶nlendirip usulsÃ¼z ÅŸekilde engelli raporu almalarÄ±nÄ± saÄŸladÄ±klarÄ±, bu kiÅŸilerin erken emeklilik, Ã–TV indirimi, Ã¼cretsiz taÅŸÄ±ma kartÄ± alÄ±mÄ± gibi engelli vatandaÅŸlara tanÄ±nan avantajlardan ve hizmetlerden usulsÃ¼z yararlanmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±klarÄ±, kamuyu zarara uÄŸrattÄ±klarÄ± iddia edildi. ÅžÃ¼phelilerin emniyetteki iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor. Â

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