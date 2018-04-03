EÅŸ zamanlÄ± usulsÃ¼z saÄŸlÄ±k raporu operasyonunda 31 gÃ¶zaltÄ±

SaÄŸlÄ±klÄ± veya engel oranÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼k vatandaÅŸlarÄ±n usulsÃ¼z ÅŸekilde engelli raporu almalarÄ±nÄ± saÄŸladÄ±klarÄ± iddia edilen suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik operasyonda 31 kiÅŸi yakalandÄ±.
Ä°stanbul Mali SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, usulsÃ¼z engelli raporu alÄ±nmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±klarÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len organize suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ elemanlarÄ±nÄ±n yakalanmasÄ± amacÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.
Polis ekipleri, ÅŸÃ¼phelilerin yakalanmasÄ± amacÄ±yla Esenyurt, BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece, AvcÄ±lar, Fatih, BayrampaÅŸa, GaziosmanpaÅŸa, KaÄŸÄ±thane, GÃ¼ngÃ¶ren, ÅžiÅŸli, Esenler, KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece, EyÃ¼psultan, Sancaktepe, Sultanbeyli, SarÄ±yer ve BakÄ±rkÃ¶y'de 48 adres ile Tokat, Edirne, KÄ±rklareli ve DÃ¼zce'de 6 adrese eÅŸ zamanlÄ± baskÄ±n dÃ¼zenledi.
Operasyonda, 31 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, 13 kiÅŸinin yakalanmasÄ±na Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
ZanlÄ±larÄ±n, saÄŸlÄ±klÄ± veya engel oranÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼k olmasÄ±na raÄŸmen saÄŸlÄ±k kuruluna gÃ¶rÃ¼necek vatandaÅŸlarÄ± rapor alacaklarÄ± hastalÄ±klarla ilgili bilgilendirdikleri ve doktorlarÄ± yanlÄ±ÅŸ yÃ¶nlendirip usulsÃ¼z ÅŸekilde engelli raporu almalarÄ±nÄ± saÄŸladÄ±klarÄ±, bu kiÅŸilerin erken emeklilik, Ã–TV indirimi, Ã¼cretsiz taÅŸÄ±ma kartÄ± alÄ±mÄ± gibi engelli vatandaÅŸlara tanÄ±nan avantajlardan ve hizmetlerden usulsÃ¼z yararlanmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±klarÄ±, kamuyu zarara uÄŸrattÄ±klarÄ± iddia edildi.
ÅžÃ¼phelilerin emniyetteki iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor.
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Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n teklifi ve HSK kararÄ± ile bir yÄ±llÄ±k staj sÃ¼resini tamamlayan adli ve idari yargÄ± hakim ve savcÄ± adaylarÄ±, HSK tarafÄ±ndan mesleÄŸe kabul edilmeleri halinde atanabilecek
TÃœÄ°K, mart ayÄ± enflasyon rakamÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Enflasyon, mart ayÄ±nda yÃ¼zde 0,99 artarken, yÄ±llÄ±k bazda yÃ¼zde 10,23 oldu.
UsulsÃ¼z engelli raporu alÄ±nmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±klarÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len organize suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ elemanlarÄ±nÄ±n yakalanmasÄ± amacÄ±yla dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda 31 kiÅŸinin yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ankara'da tÃ¼m birimlerden 6 bin personelin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± asayiÅŸ uygulamasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ile Akkuyu NÃ¼kleer Santrali'nin temelini atacak.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, TÃ¼rkiye'de tutuklu bulunan iki Yunan askeri hakkÄ±nda Yunanistan BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klama hakkÄ±nda, "Devlet ciddiyetiyle baÄŸdaÅŸmayan bu ifadeleri esefle karÅŸÄ±lÄ±yoruz." ifadesini kullandÄ±.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminde Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlere iliÅŸkin davada, BinbaÅŸÄ± Mehmet GenÃ§ tanÄ±k olarak dinledi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±, EsenboÄŸa HavalimanÄ±'nda, Sabahat AkÅŸiray Ã–zel EÄŸitim Ä°ÅŸ Uygulama Merkezi Ã¶ÄŸrencileri ile Avrupa ve dÃ¼nya ÅŸampiyonu otizmli Ã¶zel sporcular karÅŸÄ±ladÄ±.
Åžair, gazeteci, oyuncu ve Ã§evirmen ÃœlkÃ¼ Tamer, Bodrum ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen tÃ¶renle son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Ã¼nlÃ¼ isimlerle yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±nÄ±r karakolu ziyaretini deÄŸerlendirdi. Askerler iÃ§in "Hepsi maÅŸallah dimdik ve en ufak bir soru iÅŸareti yok ve yeni yeni hedeflere ilerlemenin hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± iÃ§indeler. Ve yeni hedefleri de sÃ¼rekli olarak her an duyabilirsiniz" ifadesini kullandÄ±
MÄ°T tÄ±rlarÄ±nÄ±n durdurulmasÄ±na iliÅŸkin davanÄ±n firari sanÄ±ÄŸÄ± Can DÃ¼ndar hakkÄ±nda gÄ±yabi tutuklama kararÄ± ve kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na karar verildi.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± IÅŸÄ±k, 22 Åžubat 2015'te Suriye EÅŸmesi'nde bulunan SÃ¼leyman Åžah TÃ¼rbesi iÃ§in "TÃ¼rbe eninde sonunda eski yerine taÅŸÄ±nacak" ifadelerini kullandÄ±
TSK'ya ait uÃ§aklarÄ±n, Afrin'de daÄŸlÄ±k alanlara saklanan YPG/PKK Ã¼yelerine yÃ¶nelik operasyon dÃ¼zenlediÄŸi bildirildi
MHP'nin, Mart 2019'da yapÄ±lacak yerel seÃ§im iÃ§in resmi olarak startÄ±nÄ± vermemiÅŸ olsa da teÅŸkilat bazÄ±nda hazÄ±rlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Irak TÃ¼rkiye arasÄ±nda yeni sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±yla ilgili karÅŸÄ±lÄ±klÄ± teknik heyet ziyaretlerinin yakÄ±nda baÅŸlayacaÄŸÄ± bildirildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ve Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani, Suriye Ã¼Ã§lÃ¼ zirvesi iÃ§in 4 Nisan'da Ankara'da bir araya gelecek. Zirveden bir gÃ¼n Ã¶nce ise, TÃ¼rkiye-Rusya Ãœst DÃ¼zey Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi'nin yedinci toplantÄ±sÄ± yapÄ±lacak.